Fijan audiencia de preparación de juicio oral de Manuel Monsalve: Fiscalía pide pena de 14 años de cárcel

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el próximo 5 de octubre la audiencia de preparación de juicio oral de Manuel Monsalve.

La fecha se fija luego de que el pasado viernes, el fiscal regional Centro Norte, Francisco Jacir, presentara la acusación contra el ex subsecretario del Interior, tras el cierre de la investigación el 21 de agosto de 2026.

En concreto la Fiscalía se encuentra solicitando una pena de 10 años y un día de cárcel por violación y 4 años y un día por abuso sexual, además de otras sanciones y medidas accesorias.

Cabe recordar que la acusación no es un texto nuevo, ya que el escrito ya había sido presentado en diciembre de 2025 cuando se había agotado el plazo de investigación. Sin embargo, en enero, la defensa alegó que aún quedaban diligencias por realizar por lo que se reabrió la causa dando un plazo de 120 días.

De esta forma la Fiscalía reiteraría los mismos 89 testigos, 106 pruebas documentales y 21 peritos, entre otros medios de prueba.