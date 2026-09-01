SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Fiscalía vuelve a presentar acusación contra Manuel Monsalve y mantiene solicitud de pena por 14 años

    El fiscal Jacir ya había adelantado la semana pasada que pedirá los mismos 14 años requeridos en el escrito anterior, el que luego fue retirado para otorgar más plazo de investigación. Con esta fase resuelta, ahora el caso entrará en etapa de preparación de juicio oral, el siguiente hito procesal del caso.

    Juan Pablo AndrewsPor 
    Juan Pablo Andrews
    MARIO TELLEZ

    El fiscal regional Centro Norte, Francisco Jacir, tiene hasta este lunes para presentar la acusación contra el exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, quien lleva más de dos años siendo investigado por los delitos de violación y abuso sexual.

    Era el hito procesal que los intervinientes estaban aguardando: una vez que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago resolviera formalmente cerrar la investigación y no acoger la cautela de garantía que pedía la defensa de Monsalve, eran 10 días lo que tenía el Ministerio Público para presentar la acusación.

    La acusación no será un texto nuevo. El escrito ya había sido presentado en diciembre de 2025 cuando se había agotado el plazo de investigación. Sin embargo, en enero de este año la defensa -representada por el defensor penal público Víctor Providel- alegó que aún quedaban diligencias pendientes que eran vitales para plantear una hipótesis alternativa y demostrar la inocencia de la exautoridad de gobierno. Acogiendo esa postura, en enero el tribunal resolvió reabrir la causa y dar otros 120 días para nuevos trabajos.

    La pista más evidente de por dónde viene la mano del Ministerio Público la dio el propio Jacir hace unos días cuando señaló que la acusación iría en los mismos términos. Vale decir, los mismos años de pena solicitados para el imputado, los mismos delitos, las mismas pruebas y testigos.

    Eso significa que la Fiscalía insistirá en pedir 14 años de cárcel para Monsalve y reiteraría los mismos 89 testigos, 106 pruebas documentales, 21 peritos, entre otros medios de prueba. Una de las diferencias, eso sí, es que ahora el fiscal regional es Jacir y no Xavier Armendáriz, quien concluyó su periodo.

    Los pasos siguientes

    La acusación, al igual que la vez pasada, consideraría dos hechos. El primero, aquel originado luego de que Monsalve y la denunciante acudieran a cenar al restaurante Ají Seco Místico. Allí, luego de comer comida peruana y beber pisco sour, la pareja terminó en el Hotel Panamericano, donde se habría producido la supuesta violación.

    Para la Fiscalía, la mujer, una funcionaria de la Subsecretaría del Interior, se encontraba “gravemente afectada por la alta ingesta de alcohol” y fue “conducida por el acusado al interior de la habitación” del hotel. Para estos hechos, tanto Monsalve como la víctima señalaron no recordar lo ocurrido.

    El segundo hecho se produjo horas después en la misma habitación. Según consignó el Ministerio Público la primera vez que presentó la acusación, Monsalve se habría aprovechado del “estado de estupefacción y conmoción en que se encontraba la víctima producto de la fuerte impresión que le causó despertar en esas circunstancias” para realizar un acto de “significación y relevancia sexual”. Este último hecho ha sido controvertido por la defensa, señalando justamente lo opuesto, que habría sido ella quien inició dicha actividad.

    Por el primer hecho, tal como lo hicieron los persecutores anteriormente, la Fiscalía pediría 10 años y un día de presidio, mientras que por el segundo serían cuatro años y un día. Junto a esto, los persecutores piden la inhabilitación perpetua para cargos y oficios públicos y que sea Monsalve quien pague las costas del juicio.

    Los testigos

    Uno de los medios de prueba más abundantes que presentaría la Fiscalía durante el juicio son los testigos. La primera testigo será justamente la denunciante, quien deberá exponer “sobre las circunstancias anteriores, coetáneas y posteriores a los delitos investigados”.

    En ese sentido, se le interrogaría acerca de “todo lo que vivió, vio, escuchó, realizó y tomó conocimiento respecto de los hechos”. Es justamente ese testimonio el que, asimismo, es fundamental para demostrar la supuesta inocencia de Monsalve, dicen desde ese entorno. Esto debido a que, comentan las mismas fuentes, ha caído en “contradicciones” y ha sido “modificado” en función del avance del proceso.

    En ese mismo listado de 89 personas, al menos en el texto pasado, figuran exautoridades y exfuncionarios de gobierno que trabajaron con Monsalve y que se enteraron del caso previo a la denuncia formal. Entre ellos se encuentran el expresidente Gabriel Boric, la exministra del Interior, Carolina Tohá, la exministra Segpres Ana Lya Uriarte, y el exministro de Seguridad, Luis Cordero.

    A ellos le siguen el exjefe de gabinete de Monsalve, Gabriel de la Fuente; su exjefa de comunicaciones, Ana María Araneda, el exjefe directo de la denunciante, Gustavo Herrera; la exjefa jurídica de Interior, Luppy Aguirre, los periodistas Ilse Sepúlveda y Diego Bustamante, los funcionarios Nicole Otazo, Camilo Araneda, Ricardo Lillo y Catalina Arrey.

    También deberán declarar el padre, la madre y los dos hermanos de la víctima, y funcionarios policiales, como el general de Carabineros Enrique Monrás, la exjefa de Inteligencia de la PDI Cristina Vilches, el subprefecto de la PDI Hassel Barrientos, y otros detectives de la policía civil.

    En definitiva, se trata de los mismos 89 testigos que ya había presentado la Fiscalía, según se lee en el escrito de diciembre de 2025.

    Otros medios de prueba

    En cuanto a la prueba documental, la Fiscalía -tal como ya lo hizo meses atrás- presentará el listado de pagos en efectivo del restaurante Ají Seco Místico con fecha 22 de septiembre de 2024. Fue con ese medio de pago que Monsalve pagó una cuenta de más de $ 110 mil, lo que incluyó ocho pisco sour.

    En esos medios de prueba también se presentarían imágenes con lesiones de la víctima que la abogada querellante María Elena Santibáñez envió al fiscal Jacir el 28 de octubre de 2024.

    Por otro lado, hay decenas de peritos que pasarán al tribunal, entre los que hay un bioquímico, dos químico farmacéuticos y un médico legista, todos del SML. Entre estos expertos hay varios de la PDI, en caso de que la Fiscalía confirme lo ya señalado en el escrito anterior.

    La siguiente etapa del caso es fijar la audiencia de preparación de juicio oral (APJO), que es el momento donde los intervinientes presentan ante el Juzgado de Garantía las pruebas que serán desplegadas en el juicio. De acuerdo al artículo 260 del Código Procesal Penal, dicha audiencia debería ocurrir entre 25 a 35 días después de que todas las partes sean notificadas de la acusación.

    Más sobre:FiscalíaManuel Monsalve

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Socialismo Democrático reactiva coordinación para no perder su identidad dentro de la oposición a Kast

    Gobierno revela que derogación de decreto argentino sobre Magallanes está “listo para la firma” ad portas de reunión con Kast

    Arrau valora condena a 18 acusados por ataque al Molino Grollmus y afirma que atentados incendiarios han caído 22% este año

    Fiscalía abre nueva arista en caso Franco Vargas y formalizará a ocho militares por apremios ilegítimos a otros tres conscriptos

    Corte Suprema inicia históricas jornadas de alegatos de jueces que arriesgan ser removidos por mal uso de licencias médicas

    Pleno de la Suprema confirma máximas sanciones y destituye a funcionarios de la CAPJ por faltas a la probidad

    Lo más leído

    1.
    Formalizan a Gonzalo Feito por maltrato habitual y decretan suspensión condicional del procedimiento por un año

    Formalizan a Gonzalo Feito por maltrato habitual y decretan suspensión condicional del procedimiento por un año

    2.
    Cómo fue que la PDI frustró el plan del Indio Juan para transformarse en un capo de San Bernardo y matar al alcalde White

    Cómo fue que la PDI frustró el plan del Indio Juan para transformarse en un capo de San Bernardo y matar al alcalde White

    3.
    Comisión de Gobierno Interior aprueba en general proyecto que busca establecer este 17 de septiembre como feriado nacional

    Comisión de Gobierno Interior aprueba en general proyecto que busca establecer este 17 de septiembre como feriado nacional

    4.
    Tras cuatro meses en prisión, ex mano derecha de Joaquín Lavín León queda con arresto domiciliario total

    Tras cuatro meses en prisión, ex mano derecha de Joaquín Lavín León queda con arresto domiciliario total

    5.
    Tras incidentes en las tribunas: Senado aplaza en una semana discusión de Sala Cuna Universal

    Tras incidentes en las tribunas: Senado aplaza en una semana discusión de Sala Cuna Universal

    6.
    ¿Existe la República de Lemuria?: Hombre que se hizo pasar por embajador queda con firma mensual y arraigo nacional

    ¿Existe la República de Lemuria?: Hombre que se hizo pasar por embajador queda con firma mensual y arraigo nacional

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público: ¿De cuánto es el pago?

    Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público: ¿De cuánto es el pago?

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Comienza pago anual del Subsidio al Empleo Joven: revisa el monto con el RUT

    Comienza pago anual del Subsidio al Empleo Joven: revisa el monto con el RUT

    Diputados oficialistas piden a Kast abordar con Milei decreto que califica al Estrecho de Magallanes como “espacio compartido”
    Chile

    Diputados oficialistas piden a Kast abordar con Milei decreto que califica al Estrecho de Magallanes como “espacio compartido”

    Socialismo Democrático reactiva coordinación para no perder su identidad dentro de la oposición a Kast

    Gobierno revela que derogación de decreto argentino sobre Magallanes está “listo para la firma” ad portas de reunión con Kast

    Contribuyentes han presentado casi 1.600 reclamos entre 2022 y 2025 por reavalúos fiscales
    Negocios

    Contribuyentes han presentado casi 1.600 reclamos entre 2022 y 2025 por reavalúos fiscales

    Tras Imacec de -1,5% en julio el tercer trimestre podría volver a ser negativo y expectativas para 2026 se ajustan bajo 1%

    Hacienda anticipa que recortará proyección de PIB 2026, tras fuerte caída del Imacec de julio

    Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana y la zona central: esto es lo que dice el pronóstico
    Tendencias

    Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana y la zona central: esto es lo que dice el pronóstico

    Septiembre comienza con sistemas frontales: estas son las regiones que tendrán lluvia

    Solo 10 minutos de este ejercicio pueden beneficiar a tu cerebro y hacerte sentir con más ánimo, según un estudio

    Colo Colo pierde a su goleador: Tribunal de Disciplina acoge denuncia de la U y sanciona a Javier Correa
    El Deportivo

    Colo Colo pierde a su goleador: Tribunal de Disciplina acoge denuncia de la U y sanciona a Javier Correa

    La sentida despedida del Midtjylland a Darío Osorio: “Te deseamos lo mejor en la liga más grande del mundo”

    “De Chile al sur de Londres; ahora es cuando empieza”: Darío Osorio se presenta en las redes sociales de Crystal Palace

    5 juegos recomendados para gamers
    Tecnología

    5 juegos recomendados para gamers

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Sandisk lanza en Chile su nueva línea de SSD Optimus: modelos y características

    Sarmiento, Sotomayor y León y Cociña: la robusta grilla chilena del Festival de Cine de Valdivia 2026
    Cultura y entretención

    Sarmiento, Sotomayor y León y Cociña: la robusta grilla chilena del Festival de Cine de Valdivia 2026

    Guillermo Martínez, escritor: “Años atrás había otra clase de juventud dispuesta a dar la vida por cambiar la sociedad”

    María Becerra regresa a Chile con show en Movistar Arena

    Beijing busca proteger sus “intereses legítimos” en Venezuela mientras empresa de EE.UU. se haría cargo de yacimientos petroleros operados por China y Rusia
    Mundo

    Beijing busca proteger sus “intereses legítimos” en Venezuela mientras empresa de EE.UU. se haría cargo de yacimientos petroleros operados por China y Rusia

    Perú: Gobierno de Keiko Fujimori rompe relaciones diplomáticas con Irán

    ¿Qué hay detrás de la salida de Dan Driscoll?: la renuncia que revela la pugna por el rumbo del Ejército de EE.UU.

    Cumbre Guachaca 2026: lo mejor de la gastronomía chilena
    Paula

    Cumbre Guachaca 2026: lo mejor de la gastronomía chilena

    Las placas íntimas de Aurora: imágenes de un Chile que ya no existe

    Luz Jiménez sobre seguir actuando a sus 91 años: “No es la edad, es el entusiasmo, las ganas de vivir”