Ramírez tilda de “irresponsable” que se vincule a Kast con Cerimedo: “Me parece que esta discusión es un invento”

Diputados opositores reunieron firmas para solicitar la creación de una comisión investigadora para esclarecer eventuales conexiones entre el consultor argentino Fernando Cerimedo y actores vinculados al actual gobierno.

La situación se da luego que la expareja de Cerimedo, Nadia Beller, asegurara que el argentino trabajó con el equipo del Presidente José Antonio Kast en su campaña para llegar a La Moneda.

Además, algunas voces vinculan al consultor con el uso de bots que habrían afectado a la entonces candidata de la UDI, Evelyn Matthei en su campaña presidencial.

En ese marco, el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, desestimó las acusaciones y manifestó que, si bien es necesario investigar cuando hay dudas, para él esta discusión “es un invento”.

“Todo tiene que investigarse siempre. Aquí el que nada hace nada teme y, por lo tanto, no veo razón por la cual alguien podría oponerse”, señaló en diálogo con radio Duna.

No obstante, señaló que “estas acusaciones al voleo, sin ningún tipo de antecedente, son irresponsables”.

La arremetida de la oposición en la Cámara se da junto con la acción de los diputados Juan Santana (PS) y Luis Cuello (PC), quienes solicitaron investigar eventuales vínculos entre funcionarios públicos, cuentas de redes sociales y el entorno del asesor, además de determinar si existió uso de recursos públicos o posibles faltas administrativas.

En ese marco, Ramírez planteó que Santana no tendría “ningún antecedente, no tiene ninguna fotografía, no hay ningún tipo de relación contractual”.

“Esta persona (Cerimedo) no trabajó en la campaña. El jefe de campaña, Martín Arrau (ahora ministro de Seguridad), dice que el nombre ni siquiera lo había oído en su vida, que ni sabía de la existencia de este señor”.

Para Ramírez, “el único vínculo que hay son las palabras del diputado Santana. Entonces, yo le pido a la oposición un poquito más de responsabilidad”.

“Que aquí se diga que hay que investigar los vínculos de la campaña con el señor Cerimedo me parece a mí la verdad que es simplemente un invento para tratar de levantar sospechas en base a nada”, sostuvo.

Al ser consultado respecto a las acusaciones de Matthei que vincularían a Cerimedo con el desmedro de su campaña presidencial, Ramírez llamó a no mezclar las cosas.

“Acá estamos hablando de un caso particular de un señor. No estamos hablando en abstracto de que aquí hubo ataques a Evelyn Matthei, que los hubo ”, indicó.

Para el timonel de la UDI “una cosa es un vínculo con este señor y otra cosa distinta es discutir acerca de qué cosas pudieron haber ocurrido en la campaña. Son dos discusiones distintas que convenientemente aquí los parlamentarios socialistas han tratado de mezclar para confundir”, acusó.