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    Política

    Diputados de oposición recurren a Contraloría para que se investiguen vínculos de asesor argentino Fernando Cerimedo en Chile

    Los diputados Juan Santana (PS) y Luis Cuello (PC) solicitaron investigar eventuales vínculos entre funcionarios públicos, cuentas de redes sociales y el entorno del asesor, además de determinar si existió uso de recursos públicos o posibles faltas administrativas.

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano
    Diputados Juan Santana (PS) y Luis Cuello (PC)

    Hasta la Contraloría General de la República llegaron la mañana de este lunes los diputados Juan Santana (PS) y Luis Cuello (PC) para solicitar que el organismo fiscalizador investigue eventuales vínculos entre funcionarios públicos, cuentas de redes sociales y el entorno del polémico asesor argentino, Fernando Cerimedo.

    De esta manera, los parlamentarios presentaron antecedentes ante el órgano contralor con el objetivo de esclarecer si funcionarios públicos chilenos pudieron estar relacionados con la operación de determinadas cuentas en redes sociales y establecer si, en ese contexto, pudo existir uso de recursos públicos o eventuales faltas administrativas.

    Además, los diputados solicitaron que Contraloría se pronuncie sobre los antecedentes puestos a su disposición y que se agilice la respuesta pendiente de la Secretaría General de Gobierno (Segegob) respecto de esta materia.

    Los parlamentarios explicaron que la presentación busca que el organismo fiscalizador determine si las actuaciones que se investigan se ajustaron a las obligaciones que rigen a los funcionarios públicos, particularmente en materia de probidad y correcto uso de los recursos del Estado.

    Fernando Cerimedo

    El diputado Santana sostuvo que “le estamos pidiendo un pronunciamiento a la Contraloría General de la República, primero para que sea un garante en esta respuesta que nos tiene que dar el Ministerio de la Secretaría General de Gobierno respecto al oficio que enviamos sobre los vínculos que eventualmente tendría el señor Cerimedo, que hoy día está siendo judicializado por un delito grave de intento de asesinato contra su expareja, con funcionarios de esta misma cartera”.

    Añadió que: “También le estamos pidiendo un pronunciamiento a la Contraloría General de la República respecto a cuáles serían las sanciones administrativas, toda vez que evidenciamos una vulneración al principio de probidad administrativa en caso de que existiese un vínculo entre funcionarios del gobierno con el señor Fernando Cerimedo”.

    Según Santana “existen antecedentes públicos para poder corroborar esto. De hecho, el año pasado, en el mes de agosto, un medio nacional, hizo una publicación respecto a las publicaciones que realizaron estas cuentas que están siendo cuestionadas el día de hoy, en donde habían cuestionamientos a la línea de estrategia de la Secom, al contenido de las minutas de la Secom. Y hubo incluso una especie de huelga de brazos caídos por parte de esta cuenta, lo que nos parece completamente irrisorio e impresentable, y por lo tanto queremos saber, llegar hasta las últimas consecuencias de que si de que si existiese un vínculo entre el actual gobierno del presidente José Antonio Kast, su campaña presidencial con el señor Fernando Cerimedo, estaríamos frente a una situación completamente grave para nuestra democracia y para nuestro sistema político”.

    A su vez, el diputado Cuello dijo “esta semana se va a celebrar en Chile una cumbre internacional de extrema derecha. Una extrema derecha que, en el mundo y en distintos procesos electorales, ha utilizado campañas sucias, campañas de desprestigio y campañas de bots. En consecuencia, no es sorprendente que, en este caso, las fuerzas políticas que soportaron la campaña de José Antonio Kast hayan recurrido a la campaña sucia, tal como lo denunció la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei”.

    “Creo que acá hay una falta de credibilidad. El gobierno ha perdido credibilidad y, además, habla muy mal que esté, o se haya vinculado, a una estrategia de campaña sucia que, además, tiene relación con una persona que es un criminal, una persona oscura y que tiene redes también oscuras en América Latina. En consecuencia, creo que acá lo que cabe es que el Gobierno transparente y diga toda la verdad, que hasta ahora no la ha dicho”, añadió el comunista.

    Cabe recordar que este lunes el Presidente José Antonio Kast negó haber trabajado con el influyente consultor de la ultraderecha, aunque admitió conocerlo. “En ninguna de mis campañas he trabajado con este señor; el Gobierno no trabaja ni tiene asesorías con este señor”, sostuvo en radio Cooperativa.

    Más sobre:Fernando CerimedoContraloríaRedes Sociales

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