Kast descarta indultos durante septiembre y profundiza malestar en la derecha

El hastío en la derecha no deja de aumentar. A menos de dos semanas de que el Presidente José Antonio Kast cumpla seis meses en La Moneda, en su alianza de gobierno reconocen incomodidad por una promesa que, de momento, no se ha concretado: entregar indultos a uniformados condenados en el marco del estallido social

Esta mañana, en entrevista con radio Cooperativa, el Mandatario reiteró que ese gesto, que los sectores más a la derecha de su alianza esperan con ansias, aún no tiene luz verde.

“Lo que yo he señalado es que voy a ir viendo caso a caso, en la medida que se presenten (solicitudes de indulto), y voy a ir analizando las circunstancias de caso y caso, sin discutir el fallo judicial”, dijo.

—“¿No lo va a hacer en el marco de estos días de septiembre? Por el simbolismo que eventualmente podría significar?“, se le preguntó.

—“Eeh, no”, respondió Kast.

Su respuesta incrementa el malestar que existe en parte del oficialismo -sobre todo, en el Partido Republicano- y en el Partido Nacional Libertario, desde donde se ha instado al Mandatario -en reiteradas ocasiones- ha avanzar en esta materia.

El senador Ignacio Urrutia, del Partido Republicano, propuso hace unas semanas, en entrevista con La Tercera, que la fecha ideal para entregar los indultos sería el próximo 11 de septiembre, en que se conmemoran los 53 años del golpe de Estado.

“El anuncio del Presidente Kast de que no habrá indultos durante septiembre no es lo que yo esperaba. Me habría gustado que el día 11 de septiembre, como una fecha simbólica, hubiesen sido los primeros indulos”, dijo Urrutia a este medio la mañana de este lunes.

10 Agosto 2026 Entrevista a Ignacio Urrutia, Senador Foto: Andres Perez Andres Perez

De todas formas, el senador identifica en las palabras del Presidente una oportunidad. “Que haya dicho que en septiembre no va a haber indultos, quiere decir que en octubre sí los va a haber. Eso nos lleva a una tranquilidad enorme, de que esto va a empezar a producirse como se había comprometido”, sostuvo.

Hace unas semanas, el mismo senador apuntó contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, por la tardanza en este beneficio. “Esto lo está estancando el ministro de Justicia, sin ninguna duda. Estoy 100% seguro de eso, está cagado de susto. A la derecha le da susto, le da miedo la reacción de la izquierda”, planteó el republicano, también en conversación con La Tercera.

Desde el mismo partido, la diputada Javiera Rodríguez dijo que “siempre esperaremos la mayor celeridad posible cuando la libertad de policías y militares que defendieron al país del estallido está en juego”. De todas formas, la parlamentaria destacó que “es una decisión del presidente, él es quien tiene toda la información sobre la mesa”.

El 17 de agosto, en entrevista con radio Duna, el Presidente Kast dijo que “yo no he visto ningún indulto. Yo no los tengo en mi escritorio”.

“De igual forma seguiremos apoyándolos a ellos y a sus familias. El Estado los ha abandonado, ahí hay una tremenda deuda pendiente, agregó Rodríguez, quien lanzó un sitio web, llamado “Presos x servir”, que tiene el objetivo de concentrar apoyo ciudadano por los indultos de uniformados condenados durante el estallido social.

Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

No solo desde los republicanos presionan por los indultos. Uno de los parlamentarios que más activamente ha pedido avanzar en esta materia ha sido Francisco Orrego, de Renovación Nacional.

“Valoro la transparencia del gobierno tanto con la ciudadanía como con aquellos parlamentarios que estamos impulsando los indultos a nuestros uniformados, porque eso nos despeja la cancha en que estamos jugando”, dijo el parlamentario.

13 Agosto 2026 Francisco Orrego Diputado Andres Perez

“Cada día que demoramos esta decisión es un día en que nuestros uniformados siguen tras las rejas, y eso es una lástima. Yo esperaría que esta decisión se adopte lo antes posible para dar cumplimiento a nuestra palabra empeñada en campaña. Pero dejemos en claro que los plazos son de exclusiva atribución del Presidente de la República, y no somos nosotros los llamados a pautear al Mandatario”, agregó.

En consideración del tiempo que ha pasado sin que el Presidente anuncie este beneficio, republicanos y otras fuerzas apuestan por avanzar en esta materia en el Congreso, a través de un proyecto de indulto general.

“No vamos a esperar los indultos del presidente, vamos a presionarlos desde el Congreso”, dijo el diputado (y excabo de Carabineros) Sebastián Zamora, en entrevista con La Tercera.

Foto: Andres Perez Andres Perez

“La decisión sobre cual es el momento oportuno la toma el Presidente. Nosotros como diputados seguiremos impulsando los indultos desde el Parlamento, entregando insumos al ministro de Justicia (...). Los indultos son un respaldo político y jurídico para quienes salen a resguardar la vida de los chilenos. Si la ciudadanía y autoridades quieren que militares salgan a las calles, necesitan tener la certeza que no estarán presos por hacer su trabajo”, complementó Zamora esta mañana.

En esa misma línea, el senador Cristián Vial, de la bancada republicana, afirmó que “los indultos son una potestad constitucional del Presidente. Él sabrá cuándo actuar para poder otorgarlos. Distinto es el proyecto de indulto general que hemos presentado cinco senadores, que busca una vía legislativa”.

17/08/2026 - CRISTIAN VIAL. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

Desde el Partido Nacional Libertario, que no forma parte del oficialismo, han sido aún más duros en esta exigencia. “No puede ser que tengamos un Presidente que no tenga coraje”, dijo la senadora Vanessa Kaiser, en CNN.

4 AGOSTO 2026 RETRATO A LA SENADORA VANESSA KAISER. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

La semana pasada, en el marco de la discusión de la reforma de seguridad del gobierno de Kast, desde la colectividad que encabeza Johannes Kaiser plantearon que “resulta ineludible y urgente indultar a los funcionarios de las Fuerzas de Orden y Seguridad y de las Fuerzas Armadas” que, según sostiene el documento, intentaron contener “la insurrección de octubre de 2019 que buscó poner término de manera ilegítima al gobierno democráticamente electo”.

Según este partido, no adoptar una medida de esas características inhibe a las instituciones encargadas del orden público en el ejercicio de sus funciones, debido a un “legítimo temor a ser condenados por el propio Estado que se las encomienda”.

Además del adelanto que hizo en torno a los indultos, en la entrevista con Cooperativa el Presidente Kast aprovechó para descartar que vaya a realizar actividades especiales por los 53 años del golpe. Aunque no descartó que puedan realizarse misas en La Moneda con ese motivo ese día, si es que alguien quiere hacerlo.

Su decisión encontró apoyo en las filas del oficialismo. “Si el Presidente decide no hacer una conmemoración especial, me parece una decisión razonable. Chile no puede seguir preso del 11 de septiembre. Han pasado más de cinco décadas y nuestro deber hoy es mirar hacia adelante, hacernos cargo de los desafíos del presente y construir un país que vuelva a encontrarse”, dijo el diputado Jorge Guzmán, de Evópoli.

11 JULIO 2023 RETRATO AL DIPUTADO JORGE GUZMAN. FOTO: DEDVI MISSENE DEDVI MISSENE

“Me parece que el país debe mirar para adelante y que el gobierno debe seguir con normalidad”, complementó el jefe de bancada de los diputados de RN, Diego Schalper.

“Considero una buena decisión que el gobierno no realice conmemoraciones oficiales este 11 de septiembre. Esta fecha debe ser un espacio de reflexión personal e íntima, ya que cada ciudadano vive este día desde su propia perspectiva. Como país, necesitamos enfocar nuestras energías en el presente y en construir la democracia sólida que el futuro nos exige”, aseveró la vicepresidenta de la Cámara de Diputados Ximena Ossandón, también de RN.