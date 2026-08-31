Venta ilegal de combustible, envíos de oro a Dubai y presuntos aviones con drogas: los negocios sucios de Fernando Cerimedo, el “rey de los trolls”

Fernando Cerimedo, el influyente consultor político argentino de líderes de derecha en América Latina, como Javier Milei, Rodrigo Paz y Jair Bolsonaro, está cada vez más complicado. A su detención en Bolivia por el intento de femicidio de su expareja, la abogada Nadia Beller, se le suma ahora una nueva prisión preventiva en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito.

El juez Douglas Borda resolvió que el estratega de comunicación digital, denominado “rey de los trolls”, cumpla seis meses de prisión preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro. Por ahora, Cerimedo permanece en el penal de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, acusado de haber planificado el intento de femicidio de su expareja el pasado 17 de agosto. La noche de ese día, Beller sufrió un atentado a balazos perpetrado por dos sicarios disfrazados de repartidores de comida en Santa Cruz de la Sierra.

“No he recibido ningún dinero del Estado ni he sacado dinero del Estado de Bolivia, por el contrario, en la misma causa consta que he traído dinero a Bolivia”, señaló el consultor detenido desde el 18 de agosto en Bolivia.

“Yo no me voy a fugar, señor juez. Yo quiero terminar este proceso porque me arruinaron la vida”, dijo en la audiencia. Según el diario boliviano El Deber, el asesor rompió en llanto en reiteradas ocasiones frente al tribunal.

Nadia Beller acusa a Cerimedo de instigar ataque en su contra: “Estoy segura que el móvil fue porque yo sabía muchas cosas”.

En su declaración, Cerimedo aseguró que sus ingresos anuales rondan el millón de dólares y son fruto de sus “actividades lícitas” con sus empresas fuera de Bolivia. En su presentación anterior también había asegurado que cobraba un millón por mes, no por año.

El argentino, además, dijo que es un “consultor político internacional en Argentina y Estados Unidos” y que en Bolivia no tiene sociedades. “En Estados Unidos tengo una empresa, Numen Group Inc. desde el año 2021, con la que proveo servicios a clientes de diferentes países y en Argentina tengo una empresa de publicidad, Numen de Publicidad, donde tengo 35 empleados y una cartera de doce clientes que tiene dos sucursales”, puntualizó.

Cerimedo tiene, además, una tercera causa en el departamento de Beni, donde lo acusan por tráfico de sustancias controladas y confabulación, indicó el diario Página/12. Se lo vincula a la circulación de avionetas que transportaban distintas sustancias. También se lo acusa de encubrimiento.

HASTA LAS MANOS



Nadia Beller declarará esta semana como testigo protegida, por lo que no se difundirán sus dichos, pero PáginaI12 pudo acceder a las que serán sus principales revelaciones sobre los negocios de Fernando Cerimedo, el antiguo asesor de Mileihttps://t.co/sUjx8siJMc — Página|12 (@pagina12) August 30, 2026

Esta causa que enfrenta Cerimedo en Bolivia está directamente relacionada con la primera, dado que fue Nadia Beller quien, en su testimonio, hizo mención de supuestas maniobras ligadas al tráfico de sustancias. Los hechos denunciados habrían tenido lugar dentro del departamento del Beni, en el límite entre Bolivia y Brasil.

Concretamente, la expareja del consultor acusó a Cerimedo de haber usado como fachada la instalación de dispositivos de GPS y radares en distintas avionetas para controlar vuelos y rutas. “Su excusa era que liberaba las avionetas para ponerles radar y luego bajarlas. Nunca me aceptó que recibió dinero por corrupción, sino de manera disimulada para ponerles radar, bajarla y así deshacerse de los narcotraficantes”, afirmó Beller, según consigna el diario español ABC.

Testimonio como testigo protegida

Página/12 destaca que Beller declarará esta semana como testigo protegida ante la fiscalía de La Paz. Promete aportar información sobre el patrimonio del consultor y sus vínculos con el gobierno de Bolivia.

El fiscal General de Bolivia, Alexander Mendoza, investiga el nexo de Cerimedo con la salida de avionetas con droga desde Beni.

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Según el periódico argentino, la abogada dirá que entre Fernando Cerimedo y la esposa del presidente boliviano, Rodrigo Paz Pereira, armaron una trama por la que se vendían 2 millones de litros diarios de combustible que desde Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivia (YPFB) se sacaban del flujo de la compañía y se vendían en el mercado negro y Cerimedo-Bibi Urquidi se quedaban con 1 peso boliviano por litro, unos 150.000 dólares por día. Rodrigo Paz salió a la cancha a sostener que su esposa es intachable y que “mi familia es cristiana”.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz.

Beller también dirá que Cerimedo estuvo involucrado en el intento de salida de 189 kilos de oro con destino a Dubai, operación en la que fue detenido un joven, Adrián Lema Roca (22 años), que, según Beller, es muy cercano a la hija del presidente boliviano, Catalina Paz, también relacionada con Cerimedo.

El caso central es que en la madrugada del 23 de julio fue detenido en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, el joven Adrián Lema Roca. Estaba por abordar un avión privado hacia Dubai y llevaba 4 valijas con 189 kilos de oro, valuados en 25 millones de dólares. Lema Roca exhibió documentación del embarque, pero resultó falsa. Las dos empresas que aparecían en la documentación también lo eran.

Lo que afirma Beller es que Lema Roca está relacionado con la hija de Rodrigo Paz, Catalina, porque ambos eran compañeros de estudios. Según consigna Página/12, no es del todo así: concurrían al mismo centro de estudios, pero a diferente nivel. Otro hermano de Lema Roca era el que cursaba con Catalina. Sin embargo, la versión de Beller es que esa era la relación y, a través de Catalina -ella sí muy vinculada a Cerimedo desde hace dos años-, se intentó semejante envío de casi 25 millones de dólares en oro.

Nadia Beller: “Voy a contar lo que sé y aportaré las pruebas” | Página|12 https://t.co/hvH2ctsZ7x — Página|12 (@pagina12) August 26, 2026

Según el senador Leonardo Roca y el sitio DataClave, habría además alguna relación societaria que sería prueba del vínculo de Cerimedo con el embarque. Por ahora, la fiscalía no pudo corroborar esos datos.

Y, finalmente, la abogada que fue víctima del intento de femicidio contará también que el consultor argentino está vinculado con una maniobra en el departamento de Beni, que facilitó el aterrizaje y despegue de aviones, supuestamente, con drogas.

La declaración de Beller se hará en la causa por enriquecimiento ilícito, donde la Justicia le dictó al argentino una segunda prisión preventiva, detalló Página/12.

Nadia Beller mostró una foto de Paz y Cerimedo con Marco Rubio y dejó en ridículo al presidente de Bolivia

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Fuentes cercanas a la fiscalía de La Paz le confirmaron al periódico que, en los allanamientos de sus viviendas, a Cerimedo se le encontraron 100.000 dólares -son falsas las versiones de más dinero-, pero hay constancias de transferencias de otros 400.000 dólares al exterior.

Negocios en la Hidrovía

Y en un nuevo antecedente que refuerza su vínculo con la administración de Javier Milei, el medio argentino La Política Online (LPO) informó que el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo le otorgó a Cerimedo el ingreso al millonario negocio de los servicios portuarios de la Hidrovía a través de Sanabria SRL, una empresa radicada en Puerto General San Martín, a 35 kilómetros de Rosario.

La firma funcionaba originalmente como guardería náutica, pero se reconvirtió para prestar servicios navales en el corazón del complejo agroexportador. Uno de sus principales negocios es la provisión de diésel para los remolcadores de barcazas, una actividad estratégica que se cobra en dólares y está concentrada en un puñado de operadores.

El presidente argentino Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo.

“El expediente para que Sanabria pueda operar en el río tuvo que tener luz verde de la Agencia de Puertos y Vías Navegables. En el sector agroexportador saben que cualquier decisión que tome su titular, el ex macrista Iñaki Arreseygor, debe contar con el aval de Luis ‘Toto’ Caputo, que maneja directamente la dependencia”, apunta LPO.

Empresarios que prestan servicios en la Hidrovía, dijeron al medio que es un mercado al que resulta prácticamente imposible acceder sin contactos con las máximas autoridades.

“Para comenzar a hablar necesitás 100 mil dólares para que Prefectura dé luz verde en seguridad de puertos. Tenés que tener llegada a lo más alto del poder para que te habiliten un kiosco en una plaza súper monopolizada”, contó a LPO un empresario con décadas de experiencia en el sector.

🔴Exclusivo | Toto Caputo le otorgó a Cerimedo un negocio millonario en la Hidrovía https://t.co/4lnUierkFX — La Política Online | Argentina (@LPOArg) August 25, 2026

El desembarco en la Hidrovía se suma a la expansión empresarial que Cerimedo inició después del triunfo de Javier Milei. Además de sus firmas de comunicación y publicidad, el consultor incorporó sociedades de inversión, tecnología y energía, agrega el medio.

Caída de Milei en redes

La Casa Rosada empieza a evidenciar el impacto de la caída en desgracia del consultor argentino. LPO da cuenta que la cuenta de X de Javier Milei comenzó a experimentar las consecuencias del desgaste político combinado con el colapso de las granjas de bots de Cerimedo. “Cayeron las interacciones del presidente que cada vez tiene menos margen para imponer agenda. Su lista de seguidores se llenó de perfiles sin foto”, detalla.

La consultora Ad Hoc midió que entre el 18 y el 27 de agosto hubo cerca de 417 mil menciones a Cerimedo dentro la conversación digital sobre Javier Milei. De ese total, 85,4% de las menciones tuvieron tono negativo, 10,7% tono neutral y un solo 3,9% fueron positivas para el presidente.

La lista de seguidores de Milei incluye cientos de miles de cuentas sin foto, en alfabetos no occidentales y impronunciables sin seguidores. Por lo general suelen ser bots, aunque demostrarlo es complejo, reconoce LPO.

Milei tuvo un peak de menciones en X que llegó a los 13 millones en febrero de 2025, justo antes del escándalo de la criptoestafa Libra.

Para Maximiliano Firtman, programador, profesor y periodista, “no hay pruebas concretas de que las granjas de Cerimedo estuvieran activas en la Argentina y se hubieran bajado después de su detención. Es todo especulación”.

De acuerdo al informe de Ad Hoc, Milei tuvo un peak de menciones en X que llegó a los 13 millones en febrero de 2025, justo antes del escándalo de la criptoestafa Libra. Desde entonces, la sucesión de casos como el del candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, las coimas de Andis (Agencia Nacional de Discapacidad) y el exjefe de gabinete Manuel Adorni, fueron horadando el impacto positivo del presidente y sus menciones cayeron a 3,7 millones en junio de este año.

La consultora AdHoc reveló que justamente las menciones de las 15 cuentas de X más vinculadas al presidente lo mencionan cada vez menos.

La cuenta de Milei se llenó de seguidores sin foto. Qué dicen los expertos.

[https://t.co/ZwvpNvaLUj] pic.twitter.com/WEcSuYtnla — La Política Online | Argentina (@LPOArg) August 29, 2026

El informe, titulado “Fatiga Digital”, revela que esos usuarios, entre los que se encuentran el Gordo Dan, Traductor Te Ama y La Derecha Diario, “perdieron capacidad para instalar agenda y traccionar el debate público”. Esos usuarios mencionan menos al presidente y generan también menos interacciones.

“Más allá de las métricas, perdimos la discusión”, dijeron a LPO fuentes libertarias.

El informe de AdHoc analiza que la pérdida de frescura en redes refleja un desgaste político que va más allá de X: el gobierno no es capaz de canalizar el descontento social y achacarle la culpa a la gestión anterior.