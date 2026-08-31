Senapred mantiene alerta roja para la Región de Antofagasta: viento podría alcanzar los 100 km/h

El Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) informó que se mantiene la alerta roja por evento meteorológico para la Región de Antofagasta con vientos que podrían llegar a los 100 km/h.

En su último informe publicado en horas de la noche, desde el organismo detallaron que se mantienen vigentes tres alertas por vientos para la región.

La primera alerta, tiene relación con viento de moderado a fuerte con desarrollo de ventiscas en cordillera de la costa, precordillera alto loa, precordillera salar y cordillera, el cual se encuentra vigente desde el pasado 28 de agosto.

De acuerdo a esta alerta, el viento podría alcanzar los 100 km/h en el sector de Cordillera durante la jornada de este lunes.

La segunda alerta apunta a viento normal a moderado con probabilidad de tormentas de arena en precordillera occidental y la tercera a viento normal a moderado con probabilidad de tormentas de arena en el litoral.

“En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta, la Dirección Regional del SENAPRED mantiene la Alerta Roja Regional por evento meteorológico, vigente desde el 18 de agosto y hasta que las condiciones así lo ameriten”, señalan.