Prisión preventiva para conductor ebrio que iba a 185 km/h por Costanera Norte: otros tres fueron formalizados

Prisión preventiva para conductor que iba ebrio y a 185 km/h por Costanera Norte: otros tres fueron formalizados

Cuatro conductores fueron formalizados este domingo por el delito de conducción temeraria en la autopista Costanera Norte en Santiago, Región Metropolitana. El tribunal determinó la prisión preventiva para uno de los imputados.

La detención de los sujetos se llevó a cabo el pasado sábado luego de que la 32° Comisaría del Tránsito de Carabineros detectara a los sujetos en el marco de un monitoreo de la autopista, a la altura de Vitacura.

El capitán de dicha comisaría, Diego Muñoz, precisó que uno de los sujetos circulaba a 185 km/h y, al momento de la fiscalización, se encontraba en estado de ebriedad.

Además, se determinó que tenía una licencia de conducir falsa y que tenía la medida cautelar de prohibición para conducir vehículos motorizados por un plazo de dos años.

En ese sentido, el fiscal de flagrancia, Marcelo Acuña, indicó que este último sujeto le decretaron la medida cautelar de prisión preventiva. En tanto, los otros tres sujetos quedaron en libertad mientras se desarrolla la investigación.