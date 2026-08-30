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    Trump anuncia que EE.UU. comenzará “muy pronto” a reponer sus reservas estratégicas con petróleo venezolano

    El anuncio ocurre dos días después de que Washington informara un acuerdo que contempla el control de más del 20% de las reservas probadas del país sudamericano.

    Por 
    Felipe Rivera
    Trump anuncia que EE.UU. comenzará “muy pronto” a reponer sus reservas estratégicas con petróleo venezolano. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: @WhiteHouse en X.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que su administración comenzará “muy pronto” a utilizar petróleo venezolano para reponer la Reserva Estratégica de Petróleo del país.

    A través de una publicación en Truth Social, el mandatario aseguró que parte del crudo proveniente de Venezuela será destinado a recuperar las existencias de la reserva estadounidense.

    “Una de las cosas que haré con el petróleo venezolano es llenar las Reservas Estratégicas Nacionales que, debido al inepto Joe Biden, prácticamente han quedado vacías. El proceso de llenado completo comenzará muy pronto y es un regalo de Venezuela para el pueblo de Estados Unidos”, escribió Trump.

    El anuncio se produce dos días después de que el mandatario informara un acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela, mediante el cual empresas estadounidenses pasarán a controlar algo más del 20% de las reservas probadas de crudo del país sudamericano.

    Acuerdo contempla producción de 1,5 millones de barriles diarios

    La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, entregó el sábado algunos detalles del acuerdo y aseguró que este contempla una producción de 1,5 millones de barriles diarios, una vigencia de 25 años y el desarrollo de 17 campos estratégicos.

    Según Rodríguez, esas áreas cuentan con “un potencial probado de 65.000 millones de barriles de petróleo”.

    Hasta ahora, sin embargo, no se han dado a conocer públicamente todos los términos del pacto.

    El acuerdo profundiza el acercamiento entre Washington y Caracas luego de que Estados Unidos capturara en enero al expresidente venezolano Nicolás Maduro y el gobierno quedara encabezado por Rodríguez.

    El anuncio de Trump también apunta a recuperar las existencias de la reserva estratégica estadounidense, que, según los antecedentes disponibles, ha experimentado una importante reducción durante los últimos meses.

    Lee también:

    Más sobre:TrumpVenezuelaReservasPetróleoNicolás MaduroMundoInternacionalDelcy Rodríguez

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