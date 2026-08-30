Sismo sacude parte del Norte Grande: SHOA descarta tsunami en costas chilenas

Un sismo de magnitud 5.1 fue registrado este domingo en la Región de Arica y Parinacota, en el Norte Grande de Chile.

De acuerdo a lo informado por el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico fue registrado a las 12:04:07 horas de este domingo 30 de agosto.

El sismo 5.1 tuvo su epicentro a 22 kilómetros al suroeste de Putre y su profundidad fue ubicada a 108 kilómetros.

Intensidades en la escala de Mercalli

Tras registrarse el temblor, que fue percibido en las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) confirmó el inicio de monitoreo con la Red de Informantes Mercalli. Por lo anterior, se reportaron las siguientes intensidades:

Arica y Parinacota:

Arica: III

Codpa: III

Pocon Chile: III

San Miguel de Azapa: III

Putre: III

Cuya: II

Tarapacá:

Iquique: III

Alto Hospicio: III

Camiña: III

SHOA descarta tsunami

En paralelo, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) descartó la posibilidad de tsunami en las costas del país tras el sismo.

“Las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”, indicaron desde el organismo.