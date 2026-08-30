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    Sismo sacude parte del Norte Grande: SHOA descarta tsunami en costas chilenas

    El movimiento telúrico fue registrado pasado el mediodía de este domingo 30 de agosto.

    Por 
    Sebastián Yeza

    Un sismo de magnitud 5.1 fue registrado este domingo en la Región de Arica y Parinacota, en el Norte Grande de Chile.

    De acuerdo a lo informado por el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico fue registrado a las 12:04:07 horas de este domingo 30 de agosto.

    El sismo 5.1 tuvo su epicentro a 22 kilómetros al suroeste de Putre y su profundidad fue ubicada a 108 kilómetros.

    Intensidades en la escala de Mercalli

    Tras registrarse el temblor, que fue percibido en las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) confirmó el inicio de monitoreo con la Red de Informantes Mercalli. Por lo anterior, se reportaron las siguientes intensidades:

    Arica y Parinacota:

    • Arica: III
    • Codpa: III
    • Pocon Chile: III
    • San Miguel de Azapa: III
    • Putre: III
    • Cuya: II

    Tarapacá:

    • Iquique: III
    • Alto Hospicio: III
    • Camiña: III

    SHOA descarta tsunami

    En paralelo, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) descartó la posibilidad de tsunami en las costas del país tras el sismo.

    “Las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”, indicaron desde el organismo.

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    Más sobre:TemblorSismoCSNSHOAAricaTarapacáNorte GrandePutreSenapredArica y Parinacota

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