Resbalón y contraataque: revisa el error de Marcelino Núñez en la visita de Ipswich Town a Manchester United. Foto: @ipswichtown

El Ipswich Town de Marcelino Núñez visita al Manchester United. El elenco del chileno abrió la cuenta tras una jugada iniciada por la banda derecha. Abdul Fatawu superó en velocidad a Luke Shaw, llegó hasta la línea de fondo y envió un centro hacia el punto penal. El balón pasó por encima de Kobbie Mainoo y encontró a Leif Davis, quien remató de primera.

Su disparo pegó en la parte inferior del travesaño antes de cruzar la línea para establecer el 1-0.

Sin embargo, Manchester United respondió posteriormente tras un error de Núñez. El volante formado en Universidad Católica intentó mantener la posesión luego de un despeje de cabeza de Diogo Dalot tras un saque largo de banda, pero Matheus Cunha lo anticipó producto de un resbalón del nacional.

El brasileño avanzó con el balón y habilitó a Bruno Fernandes, quien definió al primer palo para marcar el empate 1-1 en el duelo por la Premier League.