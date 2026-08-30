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    Entrevista con Jaime Estévez: “El de Buljubasich es el mejor ciclo de la UC, por lejos”

    El expresidente de Cruzados defiende la gestión del Tati, a quien llevó a la gerencia deportiva en 2010.

    Cristian BarreraPor 
    Cristian Barrera
    Entrevista con Jaime Estévez: “El de Buljubasich es el mejor ciclo de la UC, por lejos”. Foto: Cruzados

    El martes, en el día de su despedida de Universidad Católica, José María Buljubasich hizo una dedicatoria especial. “Quiero agradecerle a Jaime Estévez, que fue el presidente del directorio que me trajo... no sé si voy a poder nombrarlos a todos, pero sí con los que estuve más cerca”, dijo el ahora exgerente deportivo de Cruzados, en medio de la emoción que lo embargaba.

    Estévez (79) fue timonel de la sociedad anónima entre 2010 y 2014. Luego fue director hasta abril de este año, cuando dejó su puesto en la mesa precordillerana. Durante su gestión como timonel, el club contrató al Tati como ejecutivo responsable del fútbol. Un ciclo que terminó recién esta semana, luego de 16 años en los que la UC obtuvo siete Campeonatos Nacionales, cuatro Supercopas y una Copa Chile. Al respecto, el expresidente de la Cámara de Diputados accede a conversar con El Deportivo.

    ¿Cómo toma la salida de José María Buljubasich de la gerencia deportiva de la UC?

    Ha hecho un aporte enorme al club en todos estos años, así que todo mi agradecimiento para él. Creo que se lo merece absolutamente por todo lo que le ha entregado al club.

    Estévez junto al actual presidente de Cruzados, Matías Claro. Foto: @cruzados

    ¿Cómo evalúa la gestión de Buljubasich en estos 16 años en Universidad Católica?

    Es el mejor ciclo en la historia de Universidad Católica. No hay ninguna duda. Es, por lejos, el período en el que hubo más éxitos deportivos y más logros continuados, además de otros aspectos muy importantes para la institución, como la promoción de jugadores formados en casa. Se trata de un ciclo tremendamente positivo para la Católica.

    En 2010, ¿cómo llegaron al nombre de Buljubasich para gerente deportivo de la UC? El club ahora tendrá que salir a buscar un reemplazante, pero en un contexto totalmente diferente al de ese entonces...

    Cuando se constituyó Cruzados, tomamos la decisión, como directorio, de tener una gerencia fuerte, que tuviera amplio conocimiento del fútbol chileno y del argentino. También era muy importante que lo conociéramos en el club, que tuviese un pasado en la UC. Ahí surgió el nombre de Tati. Había sido nuestro jugador. Teníamos muy buenas referencias de él como persona, y como jugador ya lo conocíamos. Sabíamos que podía ser la persona indicada y así fue. No me corresponde hablar de la búsqueda de su reemplazante.

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