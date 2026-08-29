Alexis Sánchez vs. Lionel Messi: idas y vueltas de una fría relación

Alexis Sánchez y Lionel Messi han mantenido carreras paralelas. El chileno con 37 años y el argentino con dos más han sido la gran referencia en sus respectivos países. El destino los vuelve a enfrentar cuando Montreal del tocopillano visite a Inter Miami (19.30 hrs.).

Los dos futbolistas lideraron los mayores logros de sus países. El Niño Maravilla levantó los únicos dos títulos de la Roja en Copa América, antes de que la Pulga ganara el trofeo en las últimas dos versiones de ese torneo y conquistara la tercera Copa del Mundo con la Albiceleste. Circunstancias que tuvieron convergencia en julio de 2011, cuando Barcelona llega a acuerdo con Udinese de Italia para llevarse al chileno.

Con 22 años y una fuerte personalidad, el tocopillano llegó a un camarín gobernado por Messi. Ahí, era uno más en una escuadra plagada de estrellas. Pero el chileno tuvo la capacidad para fraguar una respetable primera temporada: 14 goles y 8 asistencias, en 41 partidos. En el mismo periodo, Leo pulverizó esas cifras con 73 conquistas y 32 habilitaciones en 60 duelos.

“No es fácil adaptarse al plantel, al club o la forma de jugar del Barcelona en un año. Alexis lo hizo rápidamente. Se lleva muy bien con todos. Es un chico muy sencillo”, advirtió el argentino.

Rápida salida

La segunda temporada del tocopillano no fue mejor. Encima, tras el final del torneo, medios hispanos afirmaron que la relación entre el transandino y el artillero chileno era complicada.

“Con lo malo que eres, no sé cómo has podido costar tanto… no marques tantos (goles) y pásamela”, habría dicho Messi a Sánchez en 2013, según El Confidencial.

La contratación de Neymar, justo en esos días, fue un punto de inflexión. Así, al final del curso 2013-’14, los rumores de una eventual partida del tocopillano se hicieron aún más fuertes, a pesar de que el club no lo esperaba.

“Alexis no está en el mercado, tiene contrato. Está en nuestros planes para la próxima temporada, siempre lo hemos necesitado, es un futbolista muy valorado”, aclaró el presidente Josep Maria Bartomeu, en mayo de 2014.

Tras el Mundial, Sánchez dio un golpe a su carrera tras aceptar la oferta del Arsenal. “La Junta Directiva estaba dividida sobre su partida, el deseo del jugador fue clave. Dirigentes dijeron que él necesitaba mayor protagonismo, que no tenía en Barcelona”, dice a El Deportivo un cercano a la secretaría culé en 2014, antes de que el Dilla se consagrara como leyenda de los Gunners tras tres años y medio.

Desde entonces, la relación entre ambos es cordial, pero lejos de una amistad. Ni siquiera se siguen en redes sociales, como sí lo hace Messi con Arturo Vidal. El respeto futbolístico es mutuo y algún intercambio de camisetas hubo en 2021 para romper el hielo. Así, los focos estarán pendientes de este nuevo abrazo en Canadá.

Historial de enfrentamientos

Lo cierto es que el balance final entre ambos jugadores favorece largamente el rosarino. Sin contar definiciones por penales, la sumatoria es de 12 victorias para Messi, tres empates y una victoria para Sánchez. En clubes se midieron en 7 ocasiones, con seis triunfos para el argentino y solo uno para el chileno. Dos caídas del tocopillano con Arsenal, una con Manchester United y otra con Inter de Milán; todas frente al Barcelona del transandino, autor de cinco goles en esos cuatro duelos. Cuando el Niño Maravilla jugaba en Marsella jugó tres veces contra el PSG del argentino, quien ganó dos veces y marcó un gol. La única victoria del chileno fue en la Copa de Francia, en 2023, con gol del Dilla.

Por selecciones el registro es aún peor. Se midieron en 9 ocasiones con 6 triunfos para Argentina y tres empates. Sin embargo, la Roja ganó dos finales de Copa América a la Albiceleste, ambas con igualdades sin goles y triunfo solamente en los penales, último fracaso que provocó el retiro momentáneo del rosarino en la Albiceleste. En esos enfrentamientos, La Pulga anotó tres veces y el tocopillano solo una.