Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Manchester City en TV y streaming. Foto referencial de archivo Instagram @mancity

Este viernes avanzan los partidos de la Premier League y el Manchester City visita a Crystal Palace.

Los clubes se miden por la segunda fecha de la liga inglesa, a la que los ciudadanos llegan tras un triunfo por 2-1 ante Bournemouth.

Cuándo juega Crystal Palace vs. Manchester City

El partido de Crystal Palace contra el Manchester City es este viernes 28 de agosto a las 15:00 horas de Chile.

Los locales reciben a los Sky Blues en el estadio Selhurst Park de Inglaterra.

Dónde ver a Crystal Palace vs. Manchester City

El partido de Crystal Palace contra el Manchester City se transmite en el canal ESPN .

La cobertura online del compromiso va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.