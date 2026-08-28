Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Manchester City en TV y streaming
Los ciudadanos van por su segundo triunfo en la Premier League.
Este viernes avanzan los partidos de la Premier League y el Manchester City visita a Crystal Palace.
Los clubes se miden por la segunda fecha de la liga inglesa, a la que los ciudadanos llegan tras un triunfo por 2-1 ante Bournemouth.
Cuándo juega Crystal Palace vs. Manchester City
El partido de Crystal Palace contra el Manchester City es este viernes 28 de agosto a las 15:00 horas de Chile.
Los locales reciben a los Sky Blues en el estadio Selhurst Park de Inglaterra.
Dónde ver a Crystal Palace vs. Manchester City
El partido de Crystal Palace contra el Manchester City se transmite en el canal ESPN.
La cobertura online del compromiso va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
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