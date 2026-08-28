Ben Brereton no olvida a su viejo amor: el atacante chileno arriba a Sheffield United por tercera vez en su carrera

Sheffield United ganó la pulseada frente al resto de los oferentes. Ben Brereton llega a un acuerdo con el club que ya lo tuvo en dos ocasiones anteriores en la institución. Préstamo por una temporada, tras llegar a un acuerdo con Southampton, equipo dueño del pase del atacante chileno.

Derby County, equipo donde el delantero militó la pasada temporada, pujó fuerte para retenerlo por otro año. Sin embargo, el deseo del jugador primó sobre el resto de los interesados, siempre con la intención de regresar a una de las estaciones más felices de su carrera.

La noticia la confirmó Southampton, escuadra que compró el pase del futbolista a Villarreal por 9 millones de dólares. Sin embargo, el nativo de Stoke-on-Trent nunca cuajó en los planos de los Santos y se marchó en sucesivos préstamos.

“El jugador de 27 años regresa a Bramall Lane (el estadio de Sheffield) para una tercera etapa, tras haber estado cedido anteriormente en 2024 y 2025. Brereton Díaz, que participó en los dos primeros partidos de la temporada del Southampton contra el Colchester y el Watford, completará el resto de la campaña 2026/27 en Yorkshire tras no haber sido convocado para los dos últimos encuentros. El club le desea a Ben todo lo mejor durante su etapa en los Blades”, anunciaron los portuarios en sus canales oficiales.

Emotiva bienvenida

En paralelo, Sheffield United anunció el retorno de uno de los atletas favoritos de los Sables, escuadra de la Championship inglesa. El ariete de la Roja disputará un tercer ciclo con un equipo que tiene como principal objetivo.

“Ben Brereton Díaz vuelve a ser jugador del Sheffield United después de que el internacional chileno acordara una cesión por una temporada procedente del Southampton, también de la Championship. Adora a los Blades, tanto que ha vuelto para una tercera temporada”, escribieron los Blades en sus cuentas institucionales.

Asimismo, el sitio agregó “su llegada a Bramall Lane supone su tercera cesión, tras haber firmado inicialmente en 2024 y haber regresado en 2025. El jugador de 27 años se reencontrará una vez más con su antiguo entrenador, Chris Wilder, quien está encantado de volver a trabajar con el popular delantero”.

Una noticia que fue celebrada por el entrenador Chris Wilder, uno de los principales avales del arribo de Brereton, quien lo tuvo en ambos procesos anteriores. Con el inglés al mando, el atleta jugó 34 partidos, en los que sumó 10 goles y 4 asistencias.

“Ben es un gran chico, un talento tremendo y entiende al Sheffield United y toda la filosofía del club. Le encantó su etapa anterior aquí. Tiene una buena relación con la afición y está deseando recuperarla esta temporada. Sabemos de lo que es capaz Ben, quien tenía muchas ganas de volver aquí y, al igual que con otros dos jugadores que hemos fichado durante el verano, la paciencia y el trabajo duro han dado sus frutos”, dijo el británico.