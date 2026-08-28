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    Pese a que está recuperado: la difícil decisión que deberá tomar Fernando Gago con Octavio Rivero en la U

    El delantero uruguayo ya entrena a la par de sus compañeros y disponible para ser citado este fin de semana. Sin embargo, hay un factor que impediría su retorno tras cinco meses de inactividad.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Rivero sufre una lesión en su rodilla izquierda. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    El fútbol continúa. Tras perder el Superclásico y quedar a 13 puntos del líder Colo Colo, Universidad de Chile buscará resarcirse antes sus pares de Concepción este domingo 30 de agosto en el estadio Ester Roa (15 horas).

    Y la gran novedad de los azules era el regreso de Octavio Rivero a las citaciones de Fernando Gago. El delantero uruguayo sufrió una sinovitis en su rodilla izquierda en marzo paso y tuvo que pasar por el quirófano en los primeros días de abril, por lo que llevaba cinco meses fuera de las canchas.

    Sin embargo, el cuerpo técnico, el equipo médico y el propio delantero de los estudiantiles enfrentan un escenario adverso. Los temporales que azotan a la región del Bío Bío -hace varias semanas- tienen la cancha del recinto de Collao en muy mal estado. Además, se espera que este fin de semana caigan 73 milímetros de agua en la capital penquista, por lo que crecen las dudas en el Centro Deportivo Azul.

    Lo que ha dicho Gago

    Desde La Cisterna aseguran que Gago ya se habría resignado a no tener nuevamente a Rivero entre los disponibles, ya que no desea arriesgar una recaída al pisar mal en un gramado irregular. Por lo que viajaría con la delegación, pero no se vestirá de corto. Determinación que coincide con las respuestas que ha dado del entrenador argentino, cuando se le pregunta por el tema.

    “Octavio está en la fase final y esos tiempos son muy cortos, hay que encontrarle bien el momento indicado, donde se sienta cómodo y se sienta bien, donde veamos que cuando entre no salga más... Eso es lo que buscamos en cada entrenamiento, de que pueda entrenar la gran parte con el equipo y a partir de ahí, decido yo para cuando va estar convocado”, aseguró la semana pasada.

    Rivero alcanzó a tener solo dos apariciones en los laicos, sumó 72 minutos ante Audax Italiano y 20 ante Palestino, y en ambos cotejos la U igualó sin goles. Y en ese entonces, se especuló que el jugador llegó lesionado de Ecuador y que la gerencia técnica de Azul Azul pasó por alto esta dolencia.

    “Se habló mucho. Hoy en día, cualquiera que tenga un micrófono puede decir cosas. La verdad que muchas veces molesta porque en vez de informar, desinforman. Han dicho cosas de que yo llegué lesionado acá... “La verdad me parece una falta de respeto, tanto hacia el club, hacia el cuerpo médico, hacia mí. Yo me hice revisión antes de venir acá a Uruguay y una vez llegando acá. Entonces, la verdad que molesta un poco”, señaló el artillero en entrevista con TNT Sports.

    Universidad de Chile no sólo debe ganarle a Universidad de Concepción para seguir luchando por el campeonato, tal como lo declararon todos sus estamentos, sino también para seguir en posición de acceso directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027: hoy lo separan sólo 3 puntos de Universidad Católica y Palestino y 4 de Ñublense.

    Más sobre:La UU de ChileUniversidad de ChileOctavio RiveroFernando GagoUniversidad de ConcepciónEster RoaLiga de PrimeraFútbol

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