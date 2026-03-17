“Es una lástima”: Octavio Rivero confirma que estará varios meses fuera de las canchas y se lanza contra sus críticos

Octavio Rivero llegó a Universidad de Chile como uno de los grandes nombres para esta temporada. El delantero uruguayo era un viejo anhelo de los azules, ya que la temporada pasada también intentaron ficharlo. Sin embargo, su estadía en la U ha sido un calvario.

El charrúa sufrió una lesión de rodilla que le provocó una sinovitis, razón por la que ha estado marginado de las canchas hace varias semanas. La situación dio pie para una serie de especulación, las que el atacante salió a responder durante este martes.

“Se habló mucho. Hoy en día, cualquiera que tenga un micrófono puede decir cosas. La verdad que muchas veces molesta porque en vez de informar, desinforman. Han dicho cosas de que yo llegué lesionado acá...”, comenzó señalando a TNT Sports.

No se quedó ahí. “La verdad me parece una falta de respeto, tanto hacia el club, hacia el cuerpo médico, hacia mí. Yo me hice revisión antes de venir acá a Uruguay y una vez llegando acá. Entonces, la verdad que molesta un poco”, continuó.

En ese contexto, detalló cuándo se produjo la dolencia. “Yo sufrí la lesión en Perú, en el partido amistoso. Y bueno, después de ahí ya se ha tratado de manejar el tema, tratar de ver si se podía evitar la cirugía con distintos tipos de tratamiento. Hemos buscado la solución para, como te digo, evitar eso”, explicó.

No obstante, todas las fórmulas exploradas para frenar la operación fueron infructuosas. “Lamentablemente me han dado una noticia de que es inevitable. La lesión no tiene nada que ver con las otras que he sufrido. Entonces, bueno, la verdad es una lástima porque, obviamente uno llega a un lugar nuevo llega con mucha expectativa, mucha ilusión”, sostuvo.

Largo plazo

Dentro del pronóstico, los tiempos de recuperación tampoco son auspiciosos. El mismo Rivero aclaró cuáles serán los plazos. “Se habla dentro de tres a seis meses, dependiendo también un poco de la evolución. Hay un margen grande entre tres y seis meses, obviamente. Pero depende de la evolución, de cómo se haga la cirugía, de qué es lo que ven ahí adentro también”, advirtió.

Ya, resignado, el goleador proyecta la mitad final de la temporada. “Y como dije, trabajar mucho, prepararse muy bien porque, bueno, después de la segunda parte del año, ahí ya ojalá pueda estar disponible y ayudar mucho al equipo, que es lo que más quiero”, cerró.

Dependiendo del tiempo final de la recuperación, el reglamento le permitiría a la U sumar un nuevo refuerzo que apunte a reemplazar al exjugador de Colo Colo. Sin embargo, esa decisión deberá ser tomada por la Gerencia Deportiva que encabeza Manuel Mayo.