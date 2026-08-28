Las regiones que tendrán lluvia y tormentas eléctricas este fin de semana, según el pronóstico. Foto: Pablo Vásquez R.

Este último fin de semana de agosto, Chile lo cierra con un escenario invernal: la lluvia y tormentas eléctricas serán protagonistas en gran parte del país para despedir así a un mes que inusualmente ha recibido varios eventos de precipitaciones.

El pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) anticipa los efectos que tendrá un nuevo sistema frontal se desplazará por la zona sur y central del país desde este viernes 28 hasta el domingo 30.

¿En qué regiones habrá lluvia? ¿Cuáles tendrán tormentas eléctricas? Esto es todo lo que se sabe sobre el lluvioso pronóstico para este cierre de mes.

Las regiones que tendrán lluvia y tormentas eléctricas este fin de semana, según el pronóstico Tendencias / La Tercera

Las regiones de Chile con lluvia y tormentas eléctricas

Meteochile emitió dos avisos meteorológicos por Probables tormentas eléctricas. La primera comienza en el sur: está vigente desde la mañana del jueves 27 y se extenderá hasta la mañana de este viernes 28. Afectará a las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

Además, es probable que estén acompañadas de fuertes rachas de vientos locales.

La segunda afectará desde la tarde del jueves 27 hasta la noche del sábado 29 en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío . También podría llegar con fuertes rachas de vientos locales.

A detalle, esta es la información sobre el evento de actividad eléctrica que afectará a la zona central y centro-sur:

Valparaíso: tormentas eléctricas este viernes 28 en precordillera, valles precordilleranos y cordillera.

Metropolitana: tormentas eléctricas este viernes 28 en valle, precordillera y cordillera.

O’Higgins: tormentas eléctricas este viernes 28 en litoral, cordillera costa, valle, precordillera y cordillera. El sábado 29 se repite solo en la cordillera.

Maule: tormentas eléctricas este viernes 28 y sábado 29 en toda la región.

Ñuble: tormentas eléctricas este viernes 28 y sábado 29 en toda la región.

Biobío: tormentas eléctricas este viernes 28 y sábado 29 en toda la región.

Las regiones que tendrán lluvia y tormentas eléctricas este fin de semana, según el pronóstico

Además de las tormentas, las regiones y los sectores que tendrán lluvia durante este fin de semana son:

Coquimbo: Combarbalá, Illapel, Los Vilos.

Metropolitana: Santiago centro, Santiago oriente, Santiago sur, Santiago poniente, Curacaví, Melipilla, San José de Maipo.

O’Higgins: Pichilemu, Rancagua, Rengo, San Fernando, Santa Cruz.

Maule: Curicó, Molina, Constitución, Talca, Linares, Cauquenes, Parral.

Ñuble: Cobquecura, San Carlos, Chillán.

Biobío: Concepción, Talcahuano, Lota, Lebu, Los Ángeles.

La Araucanía: Angol, Temuco, Puerto Saavedra, Villarrica, Pucón.

Los Ríos: Panguipulli, Valdivia, Río Bueno, La Unión, Lago Ranco.

Los Lagos: Osorno, Puerto Montt, Cochamó, Ancud, Castro, Chaitén, Quellón, Futaleufú.

Aysén: Melinka, Lago Verde, Puerto Aysén, Puerto Cisnes, Coyhaique, Balmaceda, Puerto Ingeniero Ibáñez, Chile Chico, Cochrane, Caleta Tortel, Villa O’Higgins.