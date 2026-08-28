SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Las regiones que tendrán lluvia y tormentas eléctricas este fin de semana, según el pronóstico

    Las precipitaciones y tormentas eléctricas marcarán el último fin de semana de agosto en Chile: revisa las regiones que serán afectadas.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Las regiones que tendrán lluvia y tormentas eléctricas este fin de semana, según el pronóstico. Foto: Pablo Vásquez R.

    Este último fin de semana de agosto, Chile lo cierra con un escenario invernal: la lluvia y tormentas eléctricas serán protagonistas en gran parte del país para despedir así a un mes que inusualmente ha recibido varios eventos de precipitaciones.

    El pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) anticipa los efectos que tendrá un nuevo sistema frontal se desplazará por la zona sur y central del país desde este viernes 28 hasta el domingo 30.

    ¿En qué regiones habrá lluvia? ¿Cuáles tendrán tormentas eléctricas? Esto es todo lo que se sabe sobre el lluvioso pronóstico para este cierre de mes.

    Las regiones que tendrán lluvia y tormentas eléctricas este fin de semana, según el pronóstico Tendencias / La Tercera

    Las regiones de Chile con lluvia y tormentas eléctricas

    Meteochile emitió dos avisos meteorológicos por Probables tormentas eléctricas. La primera comienza en el sur: está vigente desde la mañana del jueves 27 y se extenderá hasta la mañana de este viernes 28. Afectará a las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

    Además, es probable que estén acompañadas de fuertes rachas de vientos locales.

    La segunda afectará desde la tarde del jueves 27 hasta la noche del sábado 29 en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío. También podría llegar con fuertes rachas de vientos locales.

    A detalle, esta es la información sobre el evento de actividad eléctrica que afectará a la zona central y centro-sur:

    • Valparaíso: tormentas eléctricas este viernes 28 en precordillera, valles precordilleranos y cordillera.
    • Metropolitana: tormentas eléctricas este viernes 28 en valle, precordillera y cordillera.
    • O’Higgins: tormentas eléctricas este viernes 28 en litoral, cordillera costa, valle, precordillera y cordillera. El sábado 29 se repite solo en la cordillera.
    • Maule: tormentas eléctricas este viernes 28 y sábado 29 en toda la región.
    • Ñuble: tormentas eléctricas este viernes 28 y sábado 29 en toda la región.
    • Biobío: tormentas eléctricas este viernes 28 y sábado 29 en toda la región.
    Las regiones que tendrán lluvia y tormentas eléctricas este fin de semana, según el pronóstico

    Además de las tormentas, las regiones y los sectores que tendrán lluvia durante este fin de semana son:

    • Coquimbo: Combarbalá, Illapel, Los Vilos.
    • Metropolitana: Santiago centro, Santiago oriente, Santiago sur, Santiago poniente, Curacaví, Melipilla, San José de Maipo.
    • O’Higgins: Pichilemu, Rancagua, Rengo, San Fernando, Santa Cruz.
    • Maule: Curicó, Molina, Constitución, Talca, Linares, Cauquenes, Parral.
    • Ñuble: Cobquecura, San Carlos, Chillán.
    • Biobío: Concepción, Talcahuano, Lota, Lebu, Los Ángeles.
    • La Araucanía: Angol, Temuco, Puerto Saavedra, Villarrica, Pucón.
    • Los Ríos: Panguipulli, Valdivia, Río Bueno, La Unión, Lago Ranco.
    • Los Lagos: Osorno, Puerto Montt, Cochamó, Ancud, Castro, Chaitén, Quellón, Futaleufú.
    • Aysén: Melinka, Lago Verde, Puerto Aysén, Puerto Cisnes, Coyhaique, Balmaceda, Puerto Ingeniero Ibáñez, Chile Chico, Cochrane, Caleta Tortel, Villa O’Higgins.
    • Magallanes: Torres del Paine.

    Lee también:

    Más sobre:El tiempoTiempo hoyClimaClima hoyPronósticoPronóstico del tiempoPronóstico del climaZona centralPrecipitacionesLluviaLluvia hoysistema frontalsistemas frontalesregiones con lluviaMeteoChile avisosprecipitaciones agosto Chilevientos fuertes localeslluvias zona surlluvias zona centralLos Ríos tormentasLa Araucanía tormentasBiobío tormentasLos Lagos tormentasÑuble tormentasMaule tormentasO’Higgins tormentasRegión Metropolitana tormentasValparaíso tormentasDirección Meteorológica de Chilesistema frontal Chilelluvia fin de semanatormentas eléctricas Chiletormentas eléctricastormenta eléctricaNoticias de hoyLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Juguetes con IA: ¿Qué pasa cuando el peluche de tu hijo puede conversar con él?

    Reseña de libros: de Benhard Schlink a Milena Vodanovic

    Ucrania ataca almacenes en la región rusa de Rostov: cuatro personas fueron hospitalizadas

    La hoja de ruta de Tucar para evitar su quiebra

    El 97,45% de los funcionarios públicos obtuvo la más alta calificación en los últimos cuatro años

    Encuesta minera de Descifra: más del 70% cree que Codelco debe priorizar obtener ganancias más que elevar la producción

    Lo más leído

    1.
    Cómo incluir a las personas mayores en un Estado cada vez más digitalizado: el desafío que enfrenta Chile

    Cómo incluir a las personas mayores en un Estado cada vez más digitalizado: el desafío que enfrenta Chile

    2.
    ¿A qué hora comienza a llover en Santiago? Esto dice el pronóstico

    ¿A qué hora comienza a llover en Santiago? Esto dice el pronóstico

    3.
    Cómo la postura al sentarse puede mejorar el estado de ánimo y la toma de decisiones, según un estudio

    Cómo la postura al sentarse puede mejorar el estado de ánimo y la toma de decisiones, según un estudio

    4.
    Soy cirujano plástico y esto es lo que debes saber antes de tomar la decisión de operarte

    Soy cirujano plástico y esto es lo que debes saber antes de tomar la decisión de operarte

    5.
    Un compuesto de estas frutas puede revertir el envejecimiento del hígado, según un reciente estudio

    Un compuesto de estas frutas puede revertir el envejecimiento del hígado, según un reciente estudio

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Centro internacional confirma lluvia sobre lo normal en Chile hasta octubre: revisa las regiones afectadas

    Centro internacional confirma lluvia sobre lo normal en Chile hasta octubre: revisa las regiones afectadas

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    ¿Qué provocó la mortal avalancha en Nepal? Esta es la hipótesis más comentada

    ¿Qué provocó la mortal avalancha en Nepal? Esta es la hipótesis más comentada

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    Servicios

    Emiten avisos por probables tormentas eléctricas y nubes tornádicas en Maule, Ñuble y Biobío

    Emiten avisos por probables tormentas eléctricas y nubes tornádicas en Maule, Ñuble y Biobío

    Dónde y a qué hora ver a Inter Miami de Messi vs. Montreal de Alexis Sánchez

    Dónde y a qué hora ver a Inter Miami de Messi vs. Montreal de Alexis Sánchez

    Así funciona la red de Metro este sábado 29 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este sábado 29 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Emiten avisos por probables tormentas eléctricas y nubes tornádicas en Maule, Ñuble y Biobío
    Chile

    Emiten avisos por probables tormentas eléctricas y nubes tornádicas en Maule, Ñuble y Biobío

    Dónde y a qué hora ver a Inter Miami de Messi vs. Montreal de Alexis Sánchez

    Así funciona la red de Metro este sábado 29 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    La hoja de ruta de Tucar para evitar su quiebra
    Negocios

    La hoja de ruta de Tucar para evitar su quiebra

    El 97,45% de los funcionarios públicos obtuvo la más alta calificación en los últimos cuatro años

    Encuesta minera de Descifra: más del 70% cree que Codelco debe priorizar obtener ganancias más que elevar la producción

    Stephen Grosz, psicoanalista: “A menudo el amor requiere casi una ruptura amorosa”
    Tendencias

    Stephen Grosz, psicoanalista: “A menudo el amor requiere casi una ruptura amorosa”

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Del pop ochentero al dembow: las canciones del tráiler extendido de GTA 6 y qué revelan sobre Vice City

    Alexis Sánchez vs. Lionel Messi: idas y vueltas de una fría relación
    El Deportivo

    Alexis Sánchez vs. Lionel Messi: idas y vueltas de una fría relación

    El día en que Santiago 2023 amplió el poder de Harold Mayne-Nicholls

    Manuela Urroz repasa el Mundial de las Diablas: “Hablar de fracaso sería algo totalmente ridículo”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6
    Tecnología

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Sandisk lanza en Chile su nueva línea de SSD Optimus: modelos y características

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    Reseña de libros: de Benhard Schlink a Milena Vodanovic
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Benhard Schlink a Milena Vodanovic

    El libro recomendado: John Banville en modo de misterio

    Alfonso Herrera y el éxito de La Captura: “En México están muy contentos de ver que finalmente los buenos ganan”

    Ucrania ataca almacenes en la región rusa de Rostov: cuatro personas fueron hospitalizadas
    Mundo

    Ucrania ataca almacenes en la región rusa de Rostov: cuatro personas fueron hospitalizadas

    Las armas autónomas llegan al campo de batalla

    China y el nuevo hito en la carrera por el dominio de la IA

    Juguetes con IA: ¿Qué pasa cuando el peluche de tu hijo puede conversar con él?
    Paula

    Juguetes con IA: ¿Qué pasa cuando el peluche de tu hijo puede conversar con él?

    ¿Ser flaca es el outfit?

    Kimchi: por qué este fermentado coreano hace tan bien