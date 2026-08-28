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    Kast lamenta muerte de carabinero baleado en Renca y destaca necesidad de avanzar en agenda de seguridad

    “Necesitamos avanzar urgente en leyes que nos permitan entregar más herramientas de seguridad y protección en nuestro país”, afirmó el mandatario en su cuenta de X, tras lamentar el deceso del funcionario policial.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    El Presidente José Antonio Kast lamentó esta madrugada el fallecimiento de un cabo segundo de Carabineros que fue baleado, en la comuna de Renca, mientras se encontraba de franco y por razones que aún deben ser aclaradas.

    Mediante su cuenta de X, el mandatario indicó: “Lamento profundamente la muerte del Cabo 2do de Carabineros, baleado en Renca, en circunstancias que se investigan”.

    Tras esto, indicó que “necesitamos avanzar urgente en leyes que nos permitan entregar más herramientas de seguridad y protección en nuestro país”.

    Las palabras del jefe de Estado se producen luego de que el ministro de Seguridad, Martín Arrau, también lamentara el hecho y llamara a esperar el avance de las diligencias antes de establecer las circunstancias de este.

    En la ocasión, el secretario de Estado Arrau relevó la necesidad de sacar adelante proyectos para reforzar la protección de los uniformados, incluyendo la iniciativa sobre legítima defensa de funcionarios de franco, reglas de uso de la fuerza y recambio de armamento.

    El hecho

    El funcionario policial murió tras recibir un disparo en la cabeza la tarde de este jueves, en medio de un presunto intento de robo de su camioneta, en la mencionada comuna de la zona norte de la Región Metropolitana.

    De acuerdo con información a la que accedió La Tercera, la víctima corresponde a un cabo segundo de dotación de la Subcomisaría Conchalí Norte.

    El hecho ocurrió alrededor de las 19.30 horas en el pasaje 21 de Mayo. Su deceso fue constatado por personal del SAMU que concurrió al lugar.

    El general Juan Pablo Díaz, jefe de la Zona Metropolitana Este, confirmó el fallecimiento del efectivo y llamó a mantener cautela mientras se desarrollan las primeras diligencias.

    Se informó que la Fiscalía ECOH coordinará las diligencias investigativas junto a Labocar y el OS-9 de Carabineros.

    Más sobre:KastcarabineroRenca

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