El jefe de seguridad de Irán niega el informe sobre un posible complot contra el hijo de Trump: “Son grandes mentiras”

El jefe de seguridad de Irán, Mohsen Rezaei, dijo este jueves que un informe sobre un posible complot para asesinar al hijo menor del presidente estadounidense Donald Trump es una mentira, en una entrevista transmitida por la estación de televisión libanesa Al Manar.

En la ocasión, al ser consultado por la supuesta conspiración para atentar contra Barron Trump, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní afirmó que “estas son grandes mentiras con las que (Benjamin) Netanyahu logró engañar a Trump” .

“Si hubiéramos tomado la decisión, nada nos lo habría impedido, pero son mentiras que Netanyahu inventa. Trump estaba asustado; llegó a Turquía en ese enorme avión, y Netanyahu le dijo que los iraníes estaban trabajando para asesinarlo, así que lo metieron en un camión de comida y lo introdujeron de contrabando como si fuera un trabajador”, añadió.

El Secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei. Foto: @MarioNawfal en X.

Su declaración se produce pocos días después de que el Servicio Secreto de Estados Unidos (USSS, por su siglas en inglés) reconociera tener conocimiento de un video iraní que parecía amenazar la vida de Barron Trump.

“El Servicio Secreto de EE.UU. está al tanto del video e investiga cualquier cosa que pueda percibirse como una amenaza contra las personas bajo nuestra protección”, le dijo el martes a CNN en un comunicado Nate Herring, portavoz de la agencia federal.

En este además agregó que “por motivos de seguridad operativa, no hablamos de asuntos de inteligencia relacionados con la protección”.

El video, de casi tres minutos y emitido el fin de semana pasado por la cadena iraní IRIB, afirmaba que los movimientos de Barron estaban siendo monitoreados y mencionaba una recompensa de US$10 millones por su cabeza .

Este comienza con un gráfico en inglés que dice: “¿Dónde matar a Barron Trump?”, e incluye gráficos estilizados que muestran lugares donde se sabe públicamente que el joven pasa su tiempo, entre ellos la Torre Trump en Nueva York.

A video broadcast on Iranian state TV Channel 3 targeted Barron Trump with violent language and a $10M reward claim. Officials note the surveillance details haven’t been verified, and the U.S. Secret Service is looking into it. pic.twitter.com/fNgMftWYV4 — ChuChu✒️👨‍💻 (@PO_YESDADDY) August 26, 2026

Este incidente, como consignó CNN, marca la primera vez que el hijo menor del mandatario estadounidense es señalado públicamente, aunque los medios estatales iraníes de línea dura ya habían difundido contenido amenazante contra la familia del presidente republicano tras el asesinato del exlíder supremo de Irán, Alí Jameneí.