El Ejército de Israel vuelve a penetrar en Siria y dispara proyectiles a 50 kilómetros de Damasco

Soldados de las las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Foto: @IDF en X.

El Ejército de Israel volvió a realizar una incursión en Siria este jueves, avanzando por la gobernación de Quneitra, frecuente escenario de operaciones y patrullas israelíes, y llegando a disparar dos proyectiles contra una zona situada en la campiña de Damasco, a apenas 50 kilómetros de la capital siria.

En concreto, un convoy conformado por seis vehículos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) habría avanzado desde una base en la zona montañosa de Tel al Ahmar, en Quneitra, hasta la aldea de Bariqa, situada unos 30 kilómetros al sur, según recogió la cadena de televisión siria Al Ijbariya.

De acuerdo con este medio, en la misma operación las tropas israelíes dispararon dos proyectiles entre Tel al Ahmar y la localidad de Beit Yinn, ubicada en el sur del campo de Damasco y a unos 50 kilómetros de la histórica ciudad.

La cadena estatal siria, SANA, también confirmó la ofensiva, situando el ataque en la colina de Tal Bat al Warda, en las laderas del monte Hermón -bajo control israelí desde que la caída, a finales de 2024, del expresidente sirio Bashar al Assad-. Sin embargo, los dos proyectiles cayeron en terrenos agrícolas sin causar heridos.

Este tipo de operaciones, llevadas a cabo con relativa frecuencia por las fuerzas israelíes, suponen una violación del Acuerdo de Separación firmado en 1974 tras la guerra del Yom Kippur y quebrado por años después de que Israel entrara en la zona de los Altos del Golán bajo supervisión de la ONU.

Una medida que, según el Gobierno israelí, fue tomada como prevención, dada la inestabilidad que atravesaba Siria en ese momento.

Desde entonces, las FDI han realizado arrestos y colocado puestos de control, junto con perpetrar actos de destrucción de propiedades usando excavadoras y ataques con fuego de artillería.

Las autoridades de Siria exigieron la retirada de las fuerzas israelíes de su territorio, subrayando que todas las medidas adoptadas por Israel son “nulas” y “carecen de validez legal” según el Derecho Internacional.