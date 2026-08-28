EE.UU. reitera haber limpiado Ormuz de minas iraníes y agrega que Teherán no ha exportado ni un barril de crudo

Un marine a bordo del transporte anfibio USS New Orleans durante el bloqueo impuesto a los puertos iraníes. Foto: Europa Press/CENTCOM.

El Ejército de Estados Unidos insistió este jueves en que retiró “con éxito” las minas colocadas “hace meses” por Irán en las rutas marítimas del estrecho de Ormuz, al tiempo que presumió que mientras sus uniformados facilitaron la salida de “750 millones de barriles de petróleo crudo”, Teherán “no ha exportado ni un solo barril” desde la reanudación de su bloqueo.

“Las rutas de tránsito internacionalmente reconocidas en el estrecho (de Ormuz) están libres de minas marinas iraníes gracias al increíble trabajo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos”, aseveró el jefe del Comando Central de Estados Unidos (Centcom), el almirante Brad Cooper, en un vídeo difundido en redes sociales.

Este martes el presidente estadounidense, Donald Trump, ya había afirmado que el estratégico paso, en el epicentro de las tensiones entre Washington y Teherán desde el estallido del conflicto en Medio Oriente, estaba libre de minas, a la par que amenazó a la República Islámica de que “destruirá” cualquier buque que trate de volver a colocarlas.

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Cooper también indicó en su mensaje que “en los últimos meses” sus uniformados han ayudado a “casi 1.500 buques comerciales a atravesar el estrecho proporcionándoles protección coordinada” , embarcaciones que, sostuvo, “transportaban casi 750 millones de barriles de petróleo crudo con destino a los mercados energéticos mundiales”.

“Mientras las fuerzas estadounidenses han facilitado la salida de 750 millones de barriles de petróleo crudo del Golfo, Irán no ha exportado ni un solo barril de petróleo desde sus costas desde que reanudamos el bloqueo naval a mediados de julio. Hemos sido sumamente eficaces”, agregó.

El jefe del Centcom además precisó que si bien “ningún buque ha entrado ni salido de puertos iraníes” sin permiso de Washington, sí se ha “permitido” el paso de embarcaciones “por motivos humanitarios”.

“Desde que se reanudó el bloqueo, miles de soldados que operan más de 20 buques de guerra y cientos de aeronaves han garantizado nuestro éxito, haciendo dar media vuelta a 75 embarcaciones que intentaban burlar el bloqueo e inutilizando tres embarcaciones que no acataron las órdenes”, añadió Cooper.

En este contexto, cabe agregar que Washington -que mantiene el referido bloqueo naval contra Irán- dio un nuevo paso en el conflicto al declarar una “guerra económica” contra el país centroasiático.

Una medida adoptada después de que terminara el plazo de 60 días que se dieron ambos países para alcanzar un acuerdo global y así poder finalizar el conflicto abierto tras la ofensiva estadounidense-israelí lanzada el pasado 28 de febrero.