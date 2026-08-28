SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    EE.UU. reitera haber limpiado Ormuz de minas iraníes y agrega que Teherán no ha exportado ni un barril de crudo

    El jefe del Centcom, el almirante Brad Cooper, indicó además en un mensaje en redes sociales que “en los últimos meses” sus uniformados han ayudado a “casi 1.500 buques comerciales a atravesar el estrecho".

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Un marine a bordo del transporte anfibio USS New Orleans durante el bloqueo impuesto a los puertos iraníes. Foto: Europa Press/CENTCOM. CENTCOM

    El Ejército de Estados Unidos insistió este jueves en que retiró “con éxito” las minas colocadas “hace meses” por Irán en las rutas marítimas del estrecho de Ormuz, al tiempo que presumió que mientras sus uniformados facilitaron la salida de “750 millones de barriles de petróleo crudo”, Teherán “no ha exportado ni un solo barril” desde la reanudación de su bloqueo.

    “Las rutas de tránsito internacionalmente reconocidas en el estrecho (de Ormuz) están libres de minas marinas iraníes gracias al increíble trabajo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos”, aseveró el jefe del Comando Central de Estados Unidos (Centcom), el almirante Brad Cooper, en un vídeo difundido en redes sociales.

    Este martes el presidente estadounidense, Donald Trump, ya había afirmado que el estratégico paso, en el epicentro de las tensiones entre Washington y Teherán desde el estallido del conflicto en Medio Oriente, estaba libre de minas, a la par que amenazó a la República Islámica de que “destruirá” cualquier buque que trate de volver a colocarlas.

    Cooper también indicó en su mensaje que “en los últimos meses” sus uniformados han ayudado a “casi 1.500 buques comerciales a atravesar el estrecho proporcionándoles protección coordinada”, embarcaciones que, sostuvo, “transportaban casi 750 millones de barriles de petróleo crudo con destino a los mercados energéticos mundiales”.

    “Mientras las fuerzas estadounidenses han facilitado la salida de 750 millones de barriles de petróleo crudo del Golfo, Irán no ha exportado ni un solo barril de petróleo desde sus costas desde que reanudamos el bloqueo naval a mediados de julio. Hemos sido sumamente eficaces”, agregó.

    El jefe del Centcom además precisó que si bien “ningún buque ha entrado ni salido de puertos iraníes” sin permiso de Washington, sí se ha “permitido” el paso de embarcaciones “por motivos humanitarios”.

    “Desde que se reanudó el bloqueo, miles de soldados que operan más de 20 buques de guerra y cientos de aeronaves han garantizado nuestro éxito, haciendo dar media vuelta a 75 embarcaciones que intentaban burlar el bloqueo e inutilizando tres embarcaciones que no acataron las órdenes”, añadió Cooper.

    En este contexto, cabe agregar que Washington -que mantiene el referido bloqueo naval contra Irán- dio un nuevo paso en el conflicto al declarar una “guerra económica” contra el país centroasiático.

    Una medida adoptada después de que terminara el plazo de 60 días que se dieron ambos países para alcanzar un acuerdo global y así poder finalizar el conflicto abierto tras la ofensiva estadounidense-israelí lanzada el pasado 28 de febrero.

    Más sobre:Estados UnidosCENTCOMBrad CooperIránEstrecho de OrmuzMinasBuquesPetróleoMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Juguetes con IA: ¿Qué pasa cuando el peluche de tu hijo puede conversar con él?

    Reseña de libros: de Benhard Schlink a Milena Vodanovic

    Ucrania ataca almacenes en la región rusa de Rostov: cuatro personas fueron hospitalizadas

    La hoja de ruta de Tucar para evitar su quiebra

    El 97,45% de los funcionarios públicos obtuvo la más alta calificación en los últimos cuatro años

    Encuesta minera de Descifra: más del 70% cree que Codelco debe priorizar obtener ganancias más que elevar la producción

    Lo más leído

    1.
    Justicia brasileña revierte prisión preventiva de Germán Naranjo: chileno acusado de racismo queda con arraigo y tobillera electrónica

    Justicia brasileña revierte prisión preventiva de Germán Naranjo: chileno acusado de racismo queda con arraigo y tobillera electrónica

    2.
    Organización Marítima Internacional denuncia que 6.000 marineros siguen atrapados en el estrecho de Ormuz

    Organización Marítima Internacional denuncia que 6.000 marineros siguen atrapados en el estrecho de Ormuz

    3.
    Haakon VIII asume el trono y mantiene el lema “Todo por Noruega” tras la muerte de Harald V

    Haakon VIII asume el trono y mantiene el lema “Todo por Noruega” tras la muerte de Harald V

    4.
    China y el nuevo hito en la carrera por el dominio de la IA

    China y el nuevo hito en la carrera por el dominio de la IA

    5.
    China alerta de que un lago formado cerca de Nepal por restos de glaciar empezó a desbordarse

    China alerta de que un lago formado cerca de Nepal por restos de glaciar empezó a desbordarse

    6.
    Las armas autónomas llegan al campo de batalla

    Las armas autónomas llegan al campo de batalla

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Centro internacional confirma lluvia sobre lo normal en Chile hasta octubre: revisa las regiones afectadas

    Centro internacional confirma lluvia sobre lo normal en Chile hasta octubre: revisa las regiones afectadas

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    ¿Qué provocó la mortal avalancha en Nepal? Esta es la hipótesis más comentada

    ¿Qué provocó la mortal avalancha en Nepal? Esta es la hipótesis más comentada

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    Servicios

    Emiten avisos por probables tormentas eléctricas y nubes tornádicas en Maule, Ñuble y Biobío

    Emiten avisos por probables tormentas eléctricas y nubes tornádicas en Maule, Ñuble y Biobío

    Dónde y a qué hora ver a Inter Miami de Messi vs. Montreal de Alexis Sánchez

    Dónde y a qué hora ver a Inter Miami de Messi vs. Montreal de Alexis Sánchez

    Así funciona la red de Metro este sábado 29 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este sábado 29 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Emiten avisos por probables tormentas eléctricas y nubes tornádicas en Maule, Ñuble y Biobío
    Chile

    Emiten avisos por probables tormentas eléctricas y nubes tornádicas en Maule, Ñuble y Biobío

    Dónde y a qué hora ver a Inter Miami de Messi vs. Montreal de Alexis Sánchez

    Así funciona la red de Metro este sábado 29 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Vicepresidente del CFA: “Tenemos que entregar noticias que no son buenas para Hacienda, pero es nuestro mandato”
    Negocios

    Vicepresidente del CFA: “Tenemos que entregar noticias que no son buenas para Hacienda, pero es nuestro mandato”

    La hoja de ruta de Tucar para evitar su quiebra

    El 97,45% de los funcionarios públicos obtuvo la más alta calificación en los últimos cuatro años

    Stephen Grosz, psicoanalista: “A menudo el amor requiere casi una ruptura amorosa”
    Tendencias

    Stephen Grosz, psicoanalista: “A menudo el amor requiere casi una ruptura amorosa”

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Del pop ochentero al dembow: las canciones del tráiler extendido de GTA 6 y qué revelan sobre Vice City

    Alexis Sánchez vs. Lionel Messi: idas y vueltas de una fría relación
    El Deportivo

    Alexis Sánchez vs. Lionel Messi: idas y vueltas de una fría relación

    El día en que Santiago 2023 amplió el poder de Harold Mayne-Nicholls

    Manuela Urroz repasa el Mundial de las Diablas: “Hablar de fracaso sería algo totalmente ridículo”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6
    Tecnología

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Sandisk lanza en Chile su nueva línea de SSD Optimus: modelos y características

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    Reseña de libros: de Benhard Schlink a Milena Vodanovic
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Benhard Schlink a Milena Vodanovic

    El libro recomendado: John Banville en modo de misterio

    Alfonso Herrera y el éxito de La Captura: “En México están muy contentos de ver que finalmente los buenos ganan”

    Ucrania ataca almacenes en la región rusa de Rostov: cuatro personas fueron hospitalizadas
    Mundo

    Ucrania ataca almacenes en la región rusa de Rostov: cuatro personas fueron hospitalizadas

    China y el nuevo hito en la carrera por el dominio de la IA

    Las armas autónomas llegan al campo de batalla

    Juguetes con IA: ¿Qué pasa cuando el peluche de tu hijo puede conversar con él?
    Paula

    Juguetes con IA: ¿Qué pasa cuando el peluche de tu hijo puede conversar con él?

    ¿Ser flaca es el outfit?

    Kimchi: por qué este fermentado coreano hace tan bien