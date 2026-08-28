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    Autoridades de Nepal elevan a 469 los fallecidos tras las inundaciones en el norte del país

    La policía nepalí, además, informó que han sido rescatadas un total de 1.545 personas heridas y que aún continúan desaparecidos 28 de sus agentes.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Vista desde un dron de los efectos de las inundaciones en Nuwakot, Nepal. Foto: Europa Press/Contacto/Sulav Shrestha.

    Las autoridades de Nepal elevaron la madrugada de este viernes a casi 470 las víctimas mortales de las inundaciones ocurridas el miércoles tras la fuerte crecida del río Bhotekoshi en Rasuwa, un distrito montañoso próximo a la frontera con Tíbet, en China.

    En concreto, son 469 los muertos a causa de la devastadora avalancha, según informó en redes sociales la policía nepalí, añadiendo que la mayor parte de los cuerpos fueron rescatados en los distritos de Chitwan y Nawalparasi.

    Asimismo, se dio a conocer que pudieron ser rescatadas un total de 1.545 personas heridas. De ellas, prácticamente la totalidad se reparten entre los distritos de Nuwakit y Rasuwa.

    También señaló que 28 agentes de la misma fuerza policial siguen desaparecidos, mientras casi 4.350 permanecen desplegados en las zonas afectadas.

    Por su parte, la Autoridad Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres, que coincidió en la cifra de fallecidos, mantuvo en 977 los desaparecidos, número que incluye a 517 extranjeros

    Más sobre:NepalInundacionesRío BhotekoshiRasuwaTíbetChinaMuertosHeridosDesaparecidosMundo

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