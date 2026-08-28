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    Irán niega un plan para asesinar a un hijo de Trump y acusa a Netanyahu de “difundir noticias falsas”

    Las autoridades de Irán, sostuvo que las informaciones habrían desestabilizado al presidente de Estados Unidos y ha reiterado que Irán no cuenta con estos planes.

    Por 
    Europa Press
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: @WhiteHouse en X.

    Las autoridades de Irán han negado que cuenten con un plan para asesinar a Barron Trump, hijo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y han acusado al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de “difundir noticias falsas” en este sentido para presionar al inquilino de la Casa Blanca y forzarlo a adoptar nuevas acciones contra Teherán.

    El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, ha indicado en una entrevista concedida a la cadena de televisión libanesa Al Manar que “la conspiración contra el hijo de Trump es trabajo de Netanyahu”. “Netanyahu ha hecho entrar en pánico a Trump y ha afectado su toma de decisiones difundiendo noticias falsas sobre ‘un plan iraní’ para asesinarlo”, ha argüido.

    Así, Rezaei ha hecho hincapié en que las informaciones habrían desestabilizado al presidente de Estados Unidos y ha reiterado que Irán no cuenta con estos planes. “Si adoptáramos una decisión (en este sentido), nada impediría que lo lleváramos a cabo, pero estas noticias son solo noticias impulsadas por Netanyahu”, ha zanjado.

    Las palabras desde Teherán llegan después de que el Servicio Secreto de Estados Unidos asegurara estar al tanto de un vídeo emitido por la cadena de televisión pública iraní, IRIB, en el que aparentemente se amenazaba de muerte a Barron Trump, el hijo menor del presidente estadounidense.

    “El Servicio Secreto de Estados Unidos está al tanto del video e investiga cualquier cosa que pueda percibirse como una amenaza contra las personas bajo nuestra protección”, dijo el portavoz del Servicio Secreto, Nate Herring, en declaraciones a la CNN. “Por motivos de seguridad operativa, no hablamos de asuntos de Inteligencia relacionados con la protección”, zanjó.

    El citado vídeo, de unos tres minutos de duración, abre con un mensaje en inglés que decía: ‘¿Dónde matar a Barron Trump?’, tras lo que agregaba gráficos sobre lugares en los que el hijo del inquilino de la Casa Blanca pasa su tiempo, entre ellos la Torre Trump de la ciudad de Nueva York.

    Más sobre:Estados UnidosIránDonald TrumpHijoBenjamin Netanyahu

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