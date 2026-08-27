SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Detienen a dos chilenos en Japón por robo de relojes de lujo avaluados en 1,25 millones de dólares

    Los sujetos,de 23 y 33 años de edad, son acusados de romper con un martillo una vitrina de una tienda en Tokio, para luego huir con cuatro relojes pulsera de alta gama.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios

    Autoridades japonesas lograron este jueves la detención de dos hombres de nacionalidad chilena, imputados por el robo de cuatro relojes de lujo desde una tienda en el distrito Nakano, en el oeste de Tokio.

    Así lo informó el medio nipón NHK, desde donde indicaron que los sujetos, uno de 23 años y otro de 33, serían los delincuentes que el pasado martes rompieron con un martillo una vitrina de la tienda Time Walker, emplazada en el edificio Nakano Broadway, para luego huir con los relojes de alta gama: tres de la marca Richard Mille y uno Patek Philippe.

    La investigación policial permitió determinar que ambos viajaron hacia la ciudad de Osaka, donde fueron detenidos este jueves.

    Las fuentes indicaron al medio que al momento de su captura, uno de los detenidos tenía entre sus pertenencias un reloj de la misma marca que uno de los productos sustraídos.

    Los cuatro relojes de pulsera robados están avaluados en 200 millones de yenes, o cerca de 1,25 millones de dólares.

    Más sobre:Japónchilenosdetenidosroborelojes

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La controvertida tendencia de jueces que prohíben informar nombres de imputados

    Juez Juan Carlos Silva sobre órdenes para no dar nombre de imputados: “Cuando se da en casos concretos no hay censura”

    Rodrigo Álvarez: “Espero que el Presidente Kast conforme una gran coalición que permita una proyección del gobierno”

    La caída de las expectativas de Lula y Sheinbaum en la carrera de Bachelet a la ONU

    Alfonso Herrera y el éxito de La Captura: “En México están muy contentos de ver que finalmente los buenos ganan”

    El libro recomendado: John Banville en modo de misterio

    Lo más leído

    1.
    Justicia brasileña revierte prisión preventiva de Germán Naranjo: chileno acusado de racismo queda con arraigo y tobillera electrónica

    Justicia brasileña revierte prisión preventiva de Germán Naranjo: chileno acusado de racismo queda con arraigo y tobillera electrónica

    2.
    Organización Marítima Internacional denuncia que 6.000 marineros siguen atrapados en el estrecho de Ormuz

    Organización Marítima Internacional denuncia que 6.000 marineros siguen atrapados en el estrecho de Ormuz

    3.
    Haakon VIII asume el trono y mantiene el lema “Todo por Noruega” tras la muerte de Harald V

    Haakon VIII asume el trono y mantiene el lema “Todo por Noruega” tras la muerte de Harald V

    4.
    China alerta de que un lago formado cerca de Nepal por restos de glaciar empezó a desbordarse

    China alerta de que un lago formado cerca de Nepal por restos de glaciar empezó a desbordarse

    5.
    Inteligencia estadounidense afirma que Putin considera que la guerra con Irán ha debilitado a EE.UU.

    Inteligencia estadounidense afirma que Putin considera que la guerra con Irán ha debilitado a EE.UU.

    6.
    El complejo escenario en que asume Haakon VIII, el nuevo rey de Noruega

    El complejo escenario en que asume Haakon VIII, el nuevo rey de Noruega

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Centro internacional confirma lluvia sobre lo normal en Chile hasta octubre: revisa las regiones afectadas

    Centro internacional confirma lluvia sobre lo normal en Chile hasta octubre: revisa las regiones afectadas

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    ¿Qué provocó la mortal avalancha en Nepal? Esta es la hipótesis más comentada

    ¿Qué provocó la mortal avalancha en Nepal? Esta es la hipótesis más comentada

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Nottingham Forest por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Nottingham Forest por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Manchester City en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Manchester City en TV y streaming

    Temblor hoy, viernes 28 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 28 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    La controvertida tendencia de jueces que prohíben informar nombres de imputados
    Chile

    La controvertida tendencia de jueces que prohíben informar nombres de imputados

    Juez Juan Carlos Silva sobre órdenes para no dar nombre de imputados: “Cuando se da en casos concretos no hay censura”

    Rodrigo Álvarez: “Espero que el Presidente Kast conforme una gran coalición que permita una proyección del gobierno”

    Único oferente por casino de Pucón compra el Gran Hotel de la ciudad en más de $15 mil millones
    Negocios

    Único oferente por casino de Pucón compra el Gran Hotel de la ciudad en más de $15 mil millones

    Ganancias de Ripley suben 59% ante positivo efecto de revalorización de propiedades

    Toesca tomará el control de la sanitaria Suralis

    Stephen Grosz, psicoanalista: “A menudo el amor requiere casi una ruptura amorosa”
    Tendencias

    Stephen Grosz, psicoanalista: “A menudo el amor requiere casi una ruptura amorosa”

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Del pop ochentero al dembow: las canciones del tráiler extendido de GTA 6 y qué revelan sobre Vice City

    El día en que Santiago 2023 amplió el poder de Harold Mayne-Nicholls
    El Deportivo

    El día en que Santiago 2023 amplió el poder de Harold Mayne-Nicholls

    Alexis Sánchez vs. Lionel Messi: idas y vueltas de una fría relación

    Manuela Urroz repasa el Mundial de las Diablas: “Hablar de fracaso sería algo totalmente ridículo”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6
    Tecnología

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Sandisk lanza en Chile su nueva línea de SSD Optimus: modelos y características

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    Alfonso Herrera y el éxito de La Captura: “En México están muy contentos de ver que finalmente los buenos ganan”
    Cultura y entretención

    Alfonso Herrera y el éxito de La Captura: “En México están muy contentos de ver que finalmente los buenos ganan”

    El libro recomendado: John Banville en modo de misterio

    La música y el altar del tiempo

    Las armas autónomas llegan al campo de batalla
    Mundo

    Las armas autónomas llegan al campo de batalla

    China y el nuevo hito en la carrera por el dominio de la IA

    Delcy Rodríguez confirma acuerdo petrolero con EE.UU. y asegura que impulsará “el renacimiento” de Venezuela

    ¿Ser flaca es el outfit?
    Paula

    ¿Ser flaca es el outfit?

    Kimchi: por qué este fermentado coreano hace tan bien

    Diana Camacho, artista visual con baja visión: “Ver es mucho más que el engaño de los ojos”