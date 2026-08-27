Detienen a dos chilenos en Japón por robo de relojes de lujo avaluados en 1,25 millones de dólares

Autoridades japonesas lograron este jueves la detención de dos hombres de nacionalidad chilena, imputados por el robo de cuatro relojes de lujo desde una tienda en el distrito Nakano, en el oeste de Tokio.

Así lo informó el medio nipón NHK, desde donde indicaron que los sujetos, uno de 23 años y otro de 33, serían los delincuentes que el pasado martes rompieron con un martillo una vitrina de la tienda Time Walker, emplazada en el edificio Nakano Broadway, para luego huir con los relojes de alta gama: tres de la marca Richard Mille y uno Patek Philippe.

La investigación policial permitió determinar que ambos viajaron hacia la ciudad de Osaka, donde fueron detenidos este jueves.

Las fuentes indicaron al medio que al momento de su captura, uno de los detenidos tenía entre sus pertenencias un reloj de la misma marca que uno de los productos sustraídos.

Los cuatro relojes de pulsera robados están avaluados en 200 millones de yenes, o cerca de 1,25 millones de dólares.