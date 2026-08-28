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    Los alcances del rol de Pía Adriasola tras restituir el gabinete de la primera dama

    La decisión fue tomada bajo total reserva, el pasado 13 de mayo, con el objetivo de otorgarle un soporte institucional al equipo liderado por Adriasola y fortalecer sus funciones en el gobierno. En La Moneda, además, alistan una página web para difundir sus actividades.

    Pedro RosasPor 
    Pedro Rosas

    Con total reserva, el pasado 13 de mayo el gobierno de José Antonio Kast concretó oficialmente la restitución del gabinete de la primera dama.

    La decisión se da a casi cuatro años de que la administración de Gabriel Boric decidiera disolver la Coordinación Sociocultural de la Presidencia, la oficina del Ejecutivo que tradicionalmente dirigían las primeras damas y que -entre otras cosas- tenía el control de diversas fundaciones.

    La resolución -dada a conocer por Ex-Ante- no solo decreta la restitución del gabinete sino que también establece sus funciones. “Prestar asesoría a la primera dama en todas sus actividades oficiales, sociales y culturales, especialmente en la elaboración y seguimiento de iniciativas en materias relacionadas con la mujer, infancia, familia y adultos mayores”, se lee en el documento firmado por el director administrativo de la Presidencia, Julio Feres.

    La decisión -explican en el gobierno- pasó por entregarle un soporte institucional al equipo que desde el 11 de marzo lidera la primera dama, María Pía Adriasola, algo que ya había sido anticipado hace algunos meses, pues afirman que se trata de una institución clave en cualquier administración y parte de la tradición republicana del país.

    Lo cierto es que por el momento en el Ejecutivo recalcan que en lo concreto el cambio administrativo no significará grandes modificaciones al diseño con el que ha trabajado Adriasola durante los primeros meses de gobierno.

    Hasta el momento, junto con su participación en las actividades oficiales del Mandatario, Adriasola ha impulsado una agenda propia con un foco más social. Por ejemplo, la semana pasada -en el marco de la gira de Kast en la Región del Biobío- visitó una hogar de adultos mayores y también un centro de niños y adolescentes.

    Ese -recalcan- seguirá siendo su principal rol, para lo que en los últimos meses ha sostenido una fuerte coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social liderado por María Jesus Wulf.

    “Hemos estado trabajando juntas en muchas ocasiones, nos han podido ver en distintas actividades. La primera dama está haciendo un trabajo muy relevante de ir identificando brechas, identificar problemas hoy día en poblaciones que son prioritarias, personas con discapacidad, personas mayores, los niños, las niñas y adolescentes de nuestro país. Por lo que, por supuesto, seguiremos trabajando juntas por llegar de mejor manera a las personas que más necesitan políticas sociales”, dijo Wulf, este jueves, al ser consultada al respecto.

    En ese sentido, en el gobierno explican que ese tipo de despliegue se debería mantener, eso sí con una agenda más robusta y también con mayor difusión. De hecho, según afirman en La Moneda, la idea es poder establecer una página web donde se puedan mostrar las distintas actividades de Adriasola. Una idea que, en todo caso, aún está en desarrollo.

    Donde, por el momento, no habrá modificaciones en el control de las fundaciones. En 2022, junto con la disolución del gabinete, se definió que las fundaciones que estaban bajo su control fueran traspasadas a distintos ministerios, lo que se espera mantener. La única excepción es FOJI que, en todo caso, Adriasola ha presidido desde que Kast asumió el gobierno.

    Según explican en el gobierno, más que involucrarse en esos temas, la idea es que Adriasola pueda asumir un sello más personal, por lo que se apunta a generar programas tal como lo hicieron en su momento otras primeras damas, como Cecilia Morel con Elige Vivir Sano; o Luisa Durán, con Sonrisa de Mujer.

    En cuanto el presupuesto del gabinete, en el gobierno afirman que seguirá recibiendo recursos de Presidencia -repartición que en su totalidad, según la última ley de presupuesto, tiene asignado un poco más de 11 mil millones de pesos-.

    Por temas administrativos, donde sí podría haber cambios, por ejemplo, es en la agenda en el exterior que pueda sostener Adriasola, quien hasta el momento había rechazado algunas invitaciones a encuentros fuera del país al no poder usar recursos para esos fines, ya que esos estaban asignados bajo la figura de asesores de Presidencia. Ahora con el gabinete constituido -precisan- pueden hacerlo.

    La decisión desató las críticas de parte de la oposición y también del Partido de la Gente (PDG).

    En la colectividad liderada por Franco Parisi, algunas diputadas calificaron la medida como “innecesaria”. “La restitución del gabinete de la primera dama es una medida innecesaria que va en el sentido contrario a lo que el país requiere. En un escenario de evidente estrechez fiscal, la prioridad absoluta debe ser el uso eficiente y responsable de los recursos públicos. Reabrir esta oficina solo significa aumentar la burocracia y los costos del aparato estatal”, apuntó la subjefa de bancada, Tamara Ramírez.

    La diputada y presidenta electa del Frente Amplio, Gael Yeomans, se sumó a las críticas. “¿Es necesario este gasto y duplicidad de funciones? Si el Presidente convocó a una comisión de modernización del Estado, ¿por qué no se esperó para que fueran los expertos quienes zanjaran?“, apuntó.

    Más sobre:La MonedaPrimera DamaMaría Pía AdriasolaJosé Antonio KastEarly Access

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