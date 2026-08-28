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    Política

    Vodanovic (PS) cuestiona gestiones de Kast para bilateral con Milei y le pide una respuesta “dura” ante Argentina

    La presidenta socialista cuestionó lo que considera una falta de firmeza del Ejecutivo frente a la polémica por el Estrecho de Magallanes y calificó como “grave” que se busque concretar una reunión con el mandatario argentino durante el Foro Madrid.

    Por 
    Lya Rosen
    La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic. Foto: Archivo. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, cuestionó este jueves las gestiones del gobierno del Presidente José Antonio Kast para concretar una reunión bilateral con su par argentino, Javier Milei, y sostuvo que, ante la polémica por el Estrecho de Magallanes, esperaría una respuesta “dura” del Ejecutivo en lugar de un acercamiento con el mandatario transandino.

    Esto, luego de que se conociera que Milei confirmó “informalmente” su participación en el Foro Madrid, que se realizará el 3 y 4 de septiembre en el Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo, instancia en la que el Ejecutivo chileno busca concretar un encuentro entre ambos mandatarios.

    “He visto que quiere tener una bilateral, en circunstancias que lo que yo esperaría del gobierno en estos momentos, frente a las agresiones que hemos sufrido en Argentina, es una conducta dura y no invitar a tomar café al presidente Milei”, afirmó la legisladora en conversación con 24 Horas.

    Para seguidamente afirmar que, a su juicio, “hay una conducta permanente de Argentina, de estar buscando poner un tema que es evidentemente complejo para nuestro país”.

    Hay que recordar la historia también, cuando estuvimos a punto de entrar en guerra, cuando hubo que tener la mediación papal, por lo tanto yo creo que cuando uno va a Punta Arenas, y yo como subsecretaria de las Fuerzas Armadas hace unos años atrás, tuve la oportunidad de estar incluso en las trincheras, de conocer dónde estaban nuestros soldados, esperando la orden para iniciar una guerra”, detalló.

    De la misma manera, reafirmó su calificativo de agresión por parte de la nación transandina, porque “las cosas son lo que son y evidentemente hay distintos niveles de agresión, pero a mí me parece que un país vecino, hermano, no puede permitirse este tipo de comentarios”.

    “Y lo que más me preocupa es la poca oportunidad de nuestro gobierno, del canciller, de salir a representarle esto, de hacer un acto formal”, añadió en cuanto a la respuesta de la Administración Kast a las declaraciones del brigadier Gustavo Javier Valverde, de que Magallanes y el extremo austral corresponden a soberanía transandina.

    En este plano, la senadora apuntó a que “vimos un video grabado en la calle, donde el canciller se refería a este tema, a mí me parece que es un tema serio, que se debe abordar, como todos los temas de relaciones exteriores, con una formalidad y dejando constancia oficial del reclamo hacia el Estado de Argentina”.

    Asimismo, al abordar el Foro Madrid y la posible participación del mandatario transandino en la cita, señaló que le parece “grave el hecho de que se busque hacer una bilateral con el presidente Milei, cuando no ha habido una conducta de una firmeza como la que uno esperaría de parte de Cancillería”.

    Lo veo (al Presidente Kast) en una posición de bastante inferioridad pidiendo juntarse con un mandatario. Yo creo que nuestro país merece que se hagan respetar nuestras normas, nuestra constitución, y que si se va a tener una reunión bilateral con cualquier presidente, pero particularmente con el de Argentina en los momentos en que se están viviendo, creo que requiere un pronunciamiento de cancillería y que esto se aborde con una altura de mira”, indicó.

    Y luego agregar que “esto no es un encuentro en un club de amigos donde el presidente en el hotel le puede representar un problema de nuestro país al presidente de Argentina”.

    Más sobre:Paulina VodanovicSenadoraPSJosé Antonio KastJavier MileiEstrecho de MagallanesForo MadridPolítica

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