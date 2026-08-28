Ricardo Celis: “En el tema constitucional, ninguna disposición a cruzar la vereda. El gobierno tiene que retirar el proyecto (de seguridad)”

Desde California, Estados Unidos, se contactó con el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el senador del PPD Ricardo Celis.

El parlamentario está participando del Chile California Council junto a otros legisladores como Raúl Leiva (PS), Diego Schalper (RN) y el presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke.

Pese a la distancia, la actualidad nacional se ha tomado parte de las conversaciones de la delegación, en especial respecto a la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) del gobierno, según relató el senador entrevistado por Rodrigo Álvarez y Juan Andrés Quezada.

¿Qué comentan allá, en el café, de la reforma constitucional de seguridad?

Creo que ellos entienden que es una cuestión, primero, que no tiene apoyo, que es un error político haber instalado esto porque obviamente expone al gobierno innecesariamente a un rechazo anticipado. Entonces ellos coinciden, creo, que con mucha gente del oficialismo y, por cierto, con el grueso de la oposición, de que esto es un error político gigante de parte del gobierno.

Su compañero de bancada, Pedro Araya, que también es presidente de la Comisión de Constitución, se reunió con el ministro Claudio Alvarado y dijo que está dispuesto a “cruzar la vereda”, pese a sus reparos a la iniciativa. ¿Usted también está dispuesto?

En el tema constitucional, ninguna disposición a cruzar la vereda. En el resto, el tema de lo que tiene que ver con una propuesta que estaba dirigida al control del delito, el narcotráfico y el crimen organizado, por cierto que estamos dispuestos. Pero en los temas constitucionales yo creo que el gobierno se pasó no tres pueblos, se pasó varios países. Es una cuestión excesiva que ha sido tan poco compartida por todos, tanto en el oficialismo como en la oposición, porque escapa a nuestra tradición.

¿No lo deja satisfecho la definición de Alvarado de decir: sentémonos a conversar, veamos si hay disposición para consensuar algo respecto a un nuevo estado de excepción?

Creo que declarar en forma fingida, encubierta, establecer un estado de asamblea o un estado en sitio por ocho meses sin control, sin contrapeso, que ha sido lo histórico de nuestro país y en las democracias, es lo que finalmente a cualquiera le llama la atención. Hoy día está Kast de Presidente, pero mañana puede estar Juan Pérez, etc. No se le puede conceder a una persona tanto poder como para volver a los (años) ochenta.

Eso del nuevo estado de excepción se va a modificar, hay acuerdo en eso.

Yo creo, si me permite, que este proyecto que ingresó el gobierno tiene que retirarlo para tener una nueva conversación, para que tenga el apoyo político, porque apoyo político para combatir el narcotráfico y el crimen organizado hay, yo diría que en el 99 por ciento, por no decir el 100 por ciento.

¿Es partidario de la propuesta de RN, de que es mejor modificar el estado de emergencia que ir por este nuevo estado de excepción?

Sí, yo comparto eso, porque es lo que hemos vivido en La Araucanía, que es la modificación del estado de emergencia, que necesita ciertos perfeccionamientos. (...) Este proyecto de ley, para ser sincero, fue mal confeccionado, tanto en lo político como en lo técnico. Tengo muy buena impresión del ministro (Martín) Arrau, pero alguien le hizo mal la pega.

¿Estos errores debilitan al gabinete?

Debilitan al gobierno.

¿Y cómo se arregla eso?

Aquí vamos a volver al mismo tema de la megarreforma. Siempre dijimos que una reforma de esta magnitud no necesita pirquinear los votos. Aquí, menos. No se puede pirquinear votos. Esto es una propuesta de Estado, no del gobierno.

¿Cuál va a ser la postura de los senadores del PPD, que no se vio de materia aglutinante, precisamente, en la tramitación de la megarreforma?

En esta ocasión, el Partido por la Democracia ha generado documentos de un grupo de trabajo que ha estado realizando propuestas y ha estado analizando lo que hemos conocido. Y tenemos una propuesta clara que todos la conocemos, la hemos conversado, la hemos madurado, sabemos cuál es la bajada del PPD y, diría yo, de la socialdemocracia en esta materia.

¿Y ahí está incluido el senador Araya?

Yo supongo que el senador Araya fue en su condición de presidente de la Comisión de Constitución (a la reunión con Alvarado), cosa que ocurre habitualmente, que los presidentes de las comisiones van a hablar con el Ejecutivo. Y su expresión de cruzar la vereda, porque leí La Segunda, leí el texto, probablemente se está refiriendo a que tiene disposición. Hay una frase ahí que puede ser compleja, pero yo entendería que lo que él está abordando es eso.

Él habla de condiciones y una de ellas es que antes de discutir la reforma constitucional -al menos por dos jornadas-, se saque adelante la nueva ley de responsabilidad penal adolescente. ¿Comparte eso?

Sí, porque la ley penal va a generar una tensión y una división, porque hay divisiones bien contrapuestas dentro de la oposición respecto de aquello. No he conversado con Pedro, pero de la última conversación que tuvimos y que conversamos de esta materia, yo supongo que lo que él está queriendo decir es que ese punto puede enturbiar la conversación en lugar de facilitarla.

En ese marco, ¿fue bueno que el gobierno retirara la urgencia a la reforma constitucional de seguridad?

Ahí comparto con la oposición que no solo debe retirar la urgencia el gobierno, yo creo que debe retirar el proyecto y generar una conversación prelegislativa antes de ingresar un proyecto. Comparto eso porque está muy manoseado esto. Esto de avanzar en temas de seguridad del país, que es una buena iniciativa, algo que el país necesita, tiene que tener, como decía, una visión de Estado.