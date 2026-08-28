Detenciones del ICE aumentan drásticamente mientras personas sin antecedentes penales se convierten en blanco de redadas

Los casos comienzan a repetirse. La ecuatoriana Grace Stephanie Calero Cabanilla, de 39 años, y su hija, Giulianna Mía Carriel Calero, de 19, sobrevivieron a un accidente de tránsito en Florida después de que otro vehículo invadiera su pista y provocara el volcamiento de su automóvil. Ambas fueron trasladadas de emergencia al HCA Florida Poinciana Hospital para recibir atención médica. Sin embargo, mientras todavía permanecían en el centro hospitalario, agentes migratorios llegaron para detenerlas.

De acuerdo con sus familiares, Grace había presentado una solicitud de asilo en Estados Unidos y esperaba una resolución. La mujer también contaba con un permiso de trabajo vinculado a su trámite migratorio. Giulianna, por su parte, tendría una visa de turismo vigente hasta 2030, según la documentación mencionada por la familia.

A mediados de agosto, lo que debía ser un viaje familiar a Florida para celebrar un cumpleaños terminó abruptamente en el aeropuerto de Atlanta. Sofia Pineda, sus padres y su novio, Nicholas Kim, estaban a punto de abordar un vuelo con destino a Fort Lauderdale cuando agentes de inmigración detuvieron a Sofía y a sus padres. La familia, originaria de Armenia, en Colombia, enfrenta ahora un proceso de deportación y busca salir bajo fianza para continuar su defensa de asilo en libertad.

Agentes del ICE en un aeropuerto.

El abogado de los Pineda Cardona, Julio Moreno, confirmó a CNN que la familia entró legalmente a Estados Unidos con visas de turista. Una vez que estuvieron juntos en el país, presentaron una solicitud de asilo ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). Según el abogado, los tres recibieron permisos de trabajo mientras esperaban que se resolvieran sus solicitudes. Moreno dijo que la familia confiaba en que, con su solicitud de asilo pendiente y sus permisos de trabajo, podían viajar dentro de Estados Unidos mientras esperaban una decisión sobre sus casos.

Según un artículo publicado este jueves por The New York Times, el aumento repentino de arrestos por motivos de inmigración este verano boreal ha afectado a miles de personas que anteriormente no habían sido el objetivo de la campaña de deportación masiva del presidente Donald Trump. Entre ellas se encontraban personas casadas con ciudadanos estadounidenses, personas que habían ingresado legalmente y estaban tramitando una solicitud de asilo, y otras con un estatus legal temporal que la administración buscaba revocar.

La mayoría de los inmigrantes arrestados en julio eran personas acusadas de violar leyes civiles de inmigración, pero que no habían sido imputadas ni condenadas por ningún delito, según un análisis de datos federales recientemente publicados. El porcentaje de personas con antecedentes penales por delitos violentos se redujo a menos del 4%.

En general, destaca el Times, las detenciones por motivos de inmigración alcanzaron cifras récord, con 43.000 arrestos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en junio y 49.000 en julio. Dos tiroteos mortales en los que se vieron involucrados agentes del ICE, en Texas y Maine, provocaron indignación, pero no redujeron significativamente el ritmo de las detenciones.

Protestas de enero de 2026 contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis, Minnesota.

Los nuevos datos contienen detalles sobre cada arresto realizado por ICE hasta el 5 de agosto y ofrecen la visión más completa hasta el momento de cómo han cambiado las actividades de la agencia desde que la presión pública obligó a abandonar las tácticas agresivas empleadas en Minneapolis a principios de este año. Estos datos fueron obtenidos por el Deportation Data Project, un grupo académico, mediante una demanda de acceso a la información pública y analizados por The New York Times.

Tras su confirmación esta primavera, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, prometió una aplicación de la ley más discreta pero más eficaz. El ICE parece estar ahora más cerca que nunca de alcanzar su objetivo reciente de 2.000 arrestos diarios.

El análisis del periódico muestra que las detenciones por motivos migratorios se encuentran cerca de máximos históricos en casi todos los estados. Incluso Montana y Vermont, estados con escasa población, experimentaron un repunte, con tasas de detención que se duplicaron con creces.

Pero el aumento fue más pronunciado en Florida y Texas, dos estados con grandes poblaciones de inmigrantes indocumentados y cuyos líderes apoyan la represión del gobierno de Trump, destaca el Times. El ICE está realizando más de 380 arrestos diarios en Texas y más de 230 en Florida, con un aumento de más de 100 arrestos diarios en cada estado desde la primavera.

Aun así, este incremento ha afectado tanto a estados gobernados por republicanos como por demócratas. Nueva Jersey y Nuevo México han visto duplicarse los arrestos, a pesar de que ambos estados aprobaron leyes este año que restringen la cooperación del gobierno con el ICE.

Nuevos récords de arrestos

Así, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas parece estar alcanzando nuevos récords de arrestos en dos aspectos: la agencia ha contratado a miles de agentes más, llegando a 29.000 empleados en junio, frente a los aproximadamente 21.000 que tenía cuando Trump asumió la presidencia, según datos de la Oficina de Gestión de Personal. Además, ha recurrido más a sus socios de las fuerzas del orden estatales y locales.

El ICE ha expandido rápidamente un programa que autoriza a agentes de policía locales a arrestar inmigrantes. El porcentaje de personas detenidas mediante este programa, conocido como 287(g), ronda ahora el 14%, según los datos. Florida ha registrado al menos 15.000 arrestos a través del programa bajo la administración Trump, y Texas ha alcanzado casi 10.000.Pero el programa ha sido particularmente importante en estados más pequeños como Wyoming y Virginia Occidental, donde la presencia del ICE es más limitada. El porcentaje de arrestos bajo la sección 287(g) en ambos estados ahora supera el 50%.

Vuelo de deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mediante transporte aéreo militar en Fort Bliss, Texas, el 7 de febrero de 2025. SGT. GRIFFIN PAYNE

La agencia aún no ha alcanzado su objetivo declarado de 100.000 plazas de detención, pero con la apertura de varios centros de detención nuevos este otoño, y la posibilidad de reactivar un plan para convertir almacenes en centros de detención, parece estar preparada para ampliar significativamente la capacidad de detención el próximo año, señaló el Times.

Asimismo, las deportaciones han promediado más de 1.000 personas al día desde el verano pasado, y hay indicios de que se están acelerando, apunta el periódico. El número de vuelos de deportación comenzó a aumentar en la primavera y, en julio, alcanzó un récord de al menos 329 vuelos fuera del país, según ICE Flight Monitor, un sistema de seguimiento gestionado por Human Rights First.