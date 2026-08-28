Un compuesto de estas frutas puede revertir el envejecimiento del hígado, según un reciente estudio. Foto: referencial.

Un estudio concluyó que una molécula presente en las frutas cítricas tiene la capacidad de ralentizar e incluso revertir el envejecimiento del hígado .

Los hallazgos fueron obtenidos a partir de experimentos en ratones, mientras que la investigación fue liderada por el biólogo molecular Zhao-Qing Shen, de la Universidad Nacional Yang Ming Chiao Tung de Taiwán.

Para el reciente trabajo, los científicos se centraron en la hesperetina. Se trata de un flavonoide natural que se puede encontrar en limones, limas, naranjas y otras frutas cítricas. Se le atribuyen propiedades antiinflamatorias, antienvejecimiento y neuroprotectoras.

Previamente, otras investigaciones han concluido que dicho compuesto es activador de un gen llamado CISD2 (o Cisd2 en ratones) , el cual se asocia a la longevidad y es conocido por su capacidad para favorecer la salud hepática y metabólica.

Los autores del reciente estudio, quienes publicaron sus hallazgos en la revista NPJ Aging, explican: “En el hígado, la deficiencia de Cisd2 promueve la esteatohepatitis (enfermedad del hígado graso) y el carcinoma hepatocelular (cáncer de hígado), mientras que el aumento de la expresión de Cisd2 preserva perfiles metabólicos juveniles y atenúa la disfunción hepática relacionada con la edad”.

La expresión de Cisd2 disminuye con el tiempo, lo que según los investigadores, sugiere que restaurarla podría ser una estrategia prometedora para retrasar el envejecimiento hepático y prevenir las enfermedades hepáticas asociadas a la edad .

Con el objetivo de comprobar esa hipótesis, administraron hesperetina diariamente durante cinco meses a ratones de edad avanzada (21 meses). Por otro lado, un grupo de control recibió un sustituto inactivo.

Un compuesto de estas frutas puede revertir el envejecimiento del hígado, según un reciente estudio. Foto: referencial.

Cómo la hesperetina puede revertir el envejecimiento del hígado, según el estudio

Los científicos, al finalizar el tratamiento, vieron que los niveles de Cisd2 disminuyeron significativamente en el hígado de los animales de control.

En contraposición, los ratones que recibieron hesperetina diariamente presentaron niveles de Cisd2 hepático comparables a los de ratones de tan solo tres meses .

Otros marcadores de envejecimiento y deterioro hepático también se redujeron, como los depósitos de grasa, el daño celular hepático y la inflamación.

De acuerdo a los investigadores, “en conjunto, estos resultados demuestran que el consumo de hesperetina alivia el daño patológico hepático y retrasa el envejecimiento del hígado en ratones de edad avanzada, un efecto que se correlaciona estrechamente con el aumento de la expresión de Cisd2” .

Un análisis de secuenciación de ARN para comparar la actividad génica mostró que el compuesto cítrico modificó la expresión génica en los animales tratados. Esto indujo a un estado más juvenil y, además, revirtió varios cambios en la expresión génica asociados a la edad que se observaron en los animales de control.

De la misma manera, un experimento paralelo demostró que los ratones modificados genéticamente para carecer de Cisd2 en las principales células funcionales de su hígado —como resultado, ya presentaban signos de mala salud hepática a los tres meses de edad— no respondieron al tratamiento con hesperetina.

Los autores sostienen que la hesperetina parece actuar a través de una vía de señalización que involucra dos proteínas diferentes, llamadas Hmgcs2 y Pparα, que juntas aumentan la actividad de Cisd2 .

Sin embargo, precisan, se requieren más investigaciones para determinar si la hesperetina puede producir efectos similares de forma segura en el hígado humano .

Refiriéndose a los resultados obtenidos en sus experimentos, afirman: “Estos hallazgos, en conjunto, proporcionan una sólida evidencia de que la hesperetina es un potente tratamiento antienvejecimiento para el hígado y sientan las bases para futuras intervenciones clínicas que utilicen la hesperetina como un potente activador de Cisd2 y como alimento funcional derivado de la cáscara de los cítricos”.