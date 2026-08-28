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    El Deportivo

    Los millonarios ingresos que recibirá el Betis de Manuel Pellegrini por su participación en la Champions League

    La segunda semana de septiembre, el club sevillano comienza su segundo viaje en el torneo más importante del planeta. Cuatro excampeones del torneo asoman en su calendario.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    El Betis festejó su segunda clasificación a la Champions League en su historia y recibirá una enorme cifra. Foto: Real Betis/X.

    El 7 de mayo pasado es un día marcado para siempre en el corazón de los hinchas béticos. Tras una gran campaña en LaLiga de la pasada temporada, a casi dos mil kilómetros de Sevilla y sin siquiera jugar, el club español regresaba a la Champions League después de 21 años.

    Un hecho que, al menos en otra ocasión, hubiera sido casi anecdótico. Rayo Vallecano ganaba 1-0 en casa del Racing de Estrasburgo y se metía en la final de la Conference League. De manera formal, como una muestra más del Efecto Mariposa, el fútbol hispano lograba una quinta plaza en la Liga de Campeones, la cual aseguró a los béticos en el torneo.

    Desde ese día, los festejos de los hinchas se han multiplicado, sobre todo, para ensalzar la figura del técnico Manuel Pellegrini, quien acaba de comenzar su séptima temporada en la institución. Sin embargo, desde ese momento también inició la carrera para formar un plantel a la altura del desafío.

    A menos de una semana del cierre del libro de pases, el Ingeniero todavía espera al menos un par de refuerzos para completar el plantel, cuando el sorteo del torneo ya la depara grandes desafíos en la Fase de Liga.

    Honor y dinero

    El sorteo realizado en el Principado de Mónaco puso a los sevillanos en una dificultosa carrera para, al menos, meterse entre los 24 mejores clubes de los 36 que conforman el cuadro final de esa primera parte de la competición, la que entrega millonarios premios solo por participar en este exclusivo cuadro final.

    Los andaluces tendrán que visitar dos veces Alemania para medirse a dos excampeones de la competición. Bayern Múnich y Borussia Dortmund serán dos de las salidas más fuertes para los dirigidos del entrenador santiaguino.

    Al margen, la escuadra de las Trece Barras tendrá que recibir a Arsenal de Inglaterra, además de otros dos exmonarcas como Porto de Portugal y Feyenoord de Países Bajos. En la misma condición los béticos serán anfitriones ante el Como de Italia.

    Los otros dos partidos de visita son ante el Slovan de Bratislava de Eslovaquia y el Lille de Francia (2021), último campeón de la Ligue1 gala, antes de la dictadura impuesta por el millonario proyecto del Paris Saint-Germain.

    A pesar de la dificultad y los constantes apremios económicos que han sufrido los béticos, la UEFA dispone de una notable bolsa de premios. En esta edición de la Champions, la organización ha dispuesto que cada uno de los 36 clubes de la Fase de Liga tendrá una recompensa de 21,7 millones de dólares.

    La cifra estará dividida en un primer pago de 20,8 millones de la divisa norteamericana y un saldo final cercano a los 874 mil de la misma moneda. Además, existen fuertes incentivos por rendimiento deportivo. Los andaluces pueden sumar cerca de 2,5 millones de dólares por cada triunfo, además de una cifra cercana a los 800 mil dólares en caso de lograr un empate.

    Más sobre:FútbolBetisManuel PellegriniChampions League

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