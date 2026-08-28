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    El Kremlin afirma que las negociaciones con Ucrania están paradas: “No hay ideas nuevas”

    “La parte de Kiev conoce perfectamente bien nuestras exigencias. No quieren discutirlas por medios pacíficos”, señaló el portavoz presidencial ruso, Dimitri Peskov.

    Por 
    Europa Press

    El Kremlin ha afirmado este viernes que las negociaciones con Ucrania para el fin de la guerra “están paradas” y ha asegurado que “no hay ideas nuevas” para revitalizar el proceso, tras insistir en que Rusia tiene una serie de condiciones que Kiev se niega a aceptar.

    “En cuanto a las conversaciones de paz, este asunto está actualmente en suspenso. No hay nuevas ideas”, ha señalado el portavoz presidencial ruso, Dimitri Peskov, en rueda de prensa desde Moscú, donde ha insistido en que Rusia tiene una serie de condiciones para poner fin a la guerra, lanzada en febrero de 2022 por orden de Vladimir Putin.

    “La parte de Kiev conoce perfectamente bien nuestras exigencias. No quieren discutirlas por medios pacíficos”, ha señalado, incidiendo en que Rusia va a seguir con “un impulso favorable” para Moscú “en las líneas del frente”. “La operación continúa”, ha indicado Peskov en declaraciones recogidas por la agencia TASS.

    De esta forma, Peskov ha reivindicado el “evidente” avance ruso en el campo de batalla. “Los especialistas entienden perfectamente lo que significa este impulso y qué consecuencias tendrá finalmente para el régimen de Kiev”, ha señalado incidiendo en que los ataques contra Ucrania son “sistemáticos y selectivos” contra infraestructura militar.

    “Estamos destruyendo la infraestructura militar y de carácter militar del régimen de Kiev. Nuestros militares saben lo que están haciendo y conocen los medios para hacerlo”, ha incidido, negando que haya una escalada en el conflicto como viene alertando Ucrania y sus socios occidentales, unas alertas que Peskov ha atribuido a intentos de “infundir miedo”.

    Más sobre:RusiaUcraniaNegociacionesGuerra

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