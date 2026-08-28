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    Investigan asalto a turista brasileña que fue baleada en Lo Barnechea: hay un menor en internación provisoria

    El equipo del municipio consiguió ubicar al sujeto a partir de registros de cámaras de seguridad de la comuna.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    Foto: Referencial.

    Un menor de edad quedó en internación provisoria tras su detención como uno de los responsables del asalto a una turista brasileña que fue baleada en Lo Barnechea la mañana del miércoles.

    La indagatoria del caso la efectúa el fiscal de Responsabilidad Penal Adolescente de Las Condes, Matías Aguayo, con apoyo de personal especializado de la Brigada Investigadora de Robos e Intervención Criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI).

    El equipo del municipio de Lo Barnechea consiguió ubicar al menor detenido, a partir de registros de cámaras de seguridad de la comuna.

    “El miércoles, durante la mañana, recibimos un llamado por un robo con violencia en un rental ski. Nos dirigimos y encontramos a una víctima de origen brasileño que, por sus lesiones, fue trasladada a un centro asistencial de la comuna”, explicó Pedro Guerra, director de Seguridad Ciudadana de Lo Barnechea.

    Guerra precisó que debido a la gravedad, la mujer fue derivada a un centro asistencial privado.

    “Desde el primer minuto, nuestro equipo se dedicó a hacer monitoreo de imágenes, seguimiento por cámaras, hasta dar con el paradero de uno de los sujetos, y con ayuda de Carabineros fue detenido y puesto a disposición de la justicia”, destacó.

    El menor fue detenido en flagrancia y formalizado por robo con violencia.

    En la audiencia, la Fiscalía solicitó la medida cautelar de internación provisoria, lo que fue otorgado por el tribunal.

    Según información de radio Cooperativa, la víctima, de 29 años debió ser intervenida quirúrgicamente en la Clínica Las Condes.

    El atraco se registró en la intersección de La Niebla con avenida Las Condes. La mujer y su pareja viajaban en una camioneta van con una agencia de viajes rumbo a El Colorado.

    Condena de Fedetur: “No podemos normalizar”

    Mónica Zalaquett, presidenta ejecutiva de la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur), manifestó su condena a lo ocurrido, advirtiendo que se trató de “un hecho gravísimo”.

    Zalaquett expresó su preocupación al recordar que esto se suma a un asalto que afectó a una familia brasileña en Valparaíso hace unos días.

    “No podemos normalizar este tipo de situaciones. Cuando un visitante extranjero es víctima de un delito, no solo ponemos en riesgo su seguridad y su vida, también dañamos la confianza y la imagen de Chile como destino turístico. Por eso creemos que se requieren medidas urgentes y una respuesta especialmente focalizada en las zonas de mayor afluencia turística”, planteó.

    La presidenta ejecutiva de Fedetur indicó que la organización viene abogando desde hace un tiempo por la propuesta de contar con “una policía turística con personal especializado, capacidad de prevención y asistencia al visitante”.

    “Chile hace un enorme esfuerzo por capturar a los cientos de miles de turistas que están dando vuelta por el mundo. Tenemos que hacer un esfuerzo igualmente decidido para protegerlos cuando están en nuestro país”, señaló.

    Más sobre:PolicialLo BarnecheaPDICarabinerosSeguridadDelincuenciaTurismo

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