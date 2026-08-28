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    Detienen a tres sujetos por la colocación de artefacto explosivo simulado en las afueras de la casa de Fernando Villegas en Ñuñoa

    Personal del OS9 de Carabineros y de la Fiscalía Metropolitana Sur llevaron a cabo el operativo para detener a los autores del hecho ocurrido el pasado 19 de abril.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    Tres sujetos fueron detenidos durante la madrugada de este viernes por la colocación de un artefacto explosivo simulado en la casa de Fernando Villegas el pasado 19 de abril en la comuna de Ñuñoa.

    El operativo fue llevado a cabo por personal del OS9 de Carabineros en conjunto con la Fiscalía Metropolitana Sur, quienes realizaron una serie de diligencias en horas de la madrugada.

    El Fiscal de Alta Complejidad, Claudio Orellana, detalló que “La Fiscalía Regional Metropolitana Sur, en conjunto con personal de Carabineros del Departamento OS9, se encuentra desarrollando una serie de diligencias en distintas comunas de la Región Metropolitana, destinadas a lograr la detención efectiva de tres personas mayores de edad”.

    De acuerdo a lo que detalló, los tres sujetos participaron “en un ilícito consistente en la colocación de un par de artefactos corrosivos y también el lanzamiento de panfletos con amenazas a un particular en la comuna de Ñuñoa”.

    Cabe recordar que los hechos se registraron el pasado 20 de abril, cuando desconocidos arrojaron el dispositivo al exterior de la vivienda, lo que motivó la concurrencia del GOPE de Carabineros de Chile.

    “Las personas fueron detenidas el día de hoy, en la madrugada. En la tarde de hoy serán puestas a disposición del tribunal competente, a fin de controlar su detención y posteriormente formalizarle cargos según los hechos que se han indicado”, agregó.

    Más sobre:Fernando VillegasDetenidosPolicialÑuñoaFiscalía Metropolitana Sur

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