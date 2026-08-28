SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Pérez Mackenna refuerza alianza con Japón y apunta a mayor inversión y diversificación de exportaciones

    El canciller chileno se reunió este viernes con su par japonés en un encuentro donde ambos países abordaron la agenda bilateral y el escenario geopolítico.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Foto: Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón

    El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, reforzó este viernes la señal de acercamiento de Chile hacia Japón, al reunirse con su par del país asiático, Toshimitsu Motegi, en un encuentro marcado por la revisión de la relación bilateral, la situación geopolítica internacional y la proyección de nuevos espacios de cooperación económica.

    La cita tuvo como telón de fondo una relación que ambos gobiernos califican como estratégica y que se extiende por casi 130 años. Japón constituye actualmente el cuarto mayor socio comercial de Chile y el principal inversionista asiático en el país, con un stock superior a los US$7.000 millones. Durante el primer semestre de este año, además, el intercambio bilateral superó los US$6.000 millones, registrando un crecimiento de 11%.

    Tras la reunión, Pérez Mackenna relevó precisamente la dimensión política de la relación y la coincidencia entre ambos países frente al escenario internacional. “Hoy afirmamos nuestra alianza histórica de casi 130 años. Con Japón nos une una larga tradición de amistad, la admiración por su cultura y también una visión compartida del mundo. Nos vamos con el compromiso de seguir trabajando juntos en beneficio de nuestros pueblos”, sostuvo el canciller.

    Pero uno de los principales focos de la conversación estuvo puesto en el fortalecimiento de los vínculos económicos. Los cancilleres destacaron la necesidad de profundizar la cooperación en la producción de minerales críticos y en las cadenas productivas asociadas a estos recursos.

    En ese punto, Pérez Mackenna puso el énfasis en uno de los desafíos económicos que enfrenta Chile: ampliar sus mercados y atraer mayores niveles de inversión. “Necesitamos diversificar nuestras exportaciones y aumentar la inversión en Chile y, para eso, Japón juega un rol muy importante”, afirmó.

    La apuesta del gobierno, de acuerdo con el canciller, apunta a que el fortalecimiento de la relación comercial tenga también un impacto directo en materia de empleo y crecimiento.

    “Esperamos seguir profundizando la integración económica entre ambas naciones. Porque más comercio y más inversiones es más trabajo para chilenos y japoneses, y más desarrollo para nuestros países”, agregó Pérez Mackenna.

    La agenda bilateral también incorporó un componente multilateral. Durante el encuentro, el canciller presentó a Motegi la candidatura de Valparaíso para asumir la secretaría ejecutiva del Acuerdo BBNJ, correspondiente al tratado sobre Biodiversidad Marina Más Allá de la Jurisdicción Nacional o Tratado de Alta Mar.

    Más sobre:JapónFrancisco Pérez MackennaCancilleríaExportacionesAlianza

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Se presume que están en Venezuela: los integrantes de Los Piratas con orden de detención por crimen de Ronald Ojeda

    EE.UU. amenaza con quitar respaldo a Inglaterra por soberanía de las Malvinas si Londres no aumenta gasto en defensa

    Senapred decreta alerta amarilla en la comuna Concepción por crecida en Río Andalién

    Nueva estación de trenes de Curicó comienza a operar tras 16 años y recibe a sus primeros pasajeros

    Tornado F0 en Yungay: Meteorología explica categoría de fenómeno con vientos sobre 100 km/h

    Embajador de EE.UU. destaca cooperación internacional tras extradición de “El Turko” y “El Gocho” a Chile

    Lo más leído

    1.
    Embajador de Chile en Israel lamenta dichos sobre comunidad palestina y niega intención de ofenderla

    Embajador de Chile en Israel lamenta dichos sobre comunidad palestina y niega intención de ofenderla

    2.
    Exalcalde Miguel Ángel Aguilera ingresa a CDP Santiago Sur para cumplir saldo de 24 días de pena

    Exalcalde Miguel Ángel Aguilera ingresa a CDP Santiago Sur para cumplir saldo de 24 días de pena

    3.
    Aumento de las infecciones de transmisión sexual en adultos mayores activa al Minsal

    Aumento de las infecciones de transmisión sexual en adultos mayores activa al Minsal

    4.
    Juez Juan Carlos Silva sobre órdenes para no dar nombre de imputados: “Cuando se da en casos concretos no hay censura”

    Juez Juan Carlos Silva sobre órdenes para no dar nombre de imputados: “Cuando se da en casos concretos no hay censura”

    5.
    A dos años de muerte de Fabiola Flores en grabación en El Colorado: familia de realizadora audiovisual exige justicia

    A dos años de muerte de Fabiola Flores en grabación en El Colorado: familia de realizadora audiovisual exige justicia

    6.
    Carabineros refuerza seguridad de sector aledaño a cárcel La Laguna con instalación de cuartel móvil en Aldea Campesina

    Carabineros refuerza seguridad de sector aledaño a cárcel La Laguna con instalación de cuartel móvil en Aldea Campesina

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Centro internacional confirma lluvia sobre lo normal en Chile hasta octubre: revisa las regiones afectadas

    Centro internacional confirma lluvia sobre lo normal en Chile hasta octubre: revisa las regiones afectadas

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    ¿Qué provocó la mortal avalancha en Nepal? Esta es la hipótesis más comentada

    ¿Qué provocó la mortal avalancha en Nepal? Esta es la hipótesis más comentada

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    Servicios

    Medio Maratón de Santiago: Revisa los cortes y desvíos en el tránsito

    Medio Maratón de Santiago: Revisa los cortes y desvíos en el tránsito

    Emiten avisos por probables tormentas eléctricas y nubes tornádicas en Maule, Ñuble y Biobío

    Emiten avisos por probables tormentas eléctricas y nubes tornádicas en Maule, Ñuble y Biobío

    Dónde y a qué hora ver a Inter Miami de Messi vs. Montreal de Alexis Sánchez

    Dónde y a qué hora ver a Inter Miami de Messi vs. Montreal de Alexis Sánchez

    Se presume que están en Venezuela: los integrantes de Los Piratas con orden de detención por crimen de Ronald Ojeda
    Chile

    Se presume que están en Venezuela: los integrantes de Los Piratas con orden de detención por crimen de Ronald Ojeda

    Senapred decreta alerta amarilla en la comuna Concepción por crecida en Río Andalién

    Nueva estación de trenes de Curicó comienza a operar tras 16 años y recibe a sus primeros pasajeros

    Lluvias más intensas tensionan la infraestructura de la Región Metropolitana: expertos advierten brechas en drenajes urbanos
    Negocios

    Lluvias más intensas tensionan la infraestructura de la Región Metropolitana: expertos advierten brechas en drenajes urbanos

    El 97,45% de los funcionarios públicos obtuvo la más alta calificación en los últimos cuatro años

    Encuesta minera de Descifra: más del 70% cree que Codelco debe priorizar obtener ganancias más que elevar la producción

    El regreso del push‑up: cómo Victoria’s Secret pasó de cancelar a sus ángeles a relanzar su colección más sexy
    Tendencias

    El regreso del push‑up: cómo Victoria’s Secret pasó de cancelar a sus ángeles a relanzar su colección más sexy

    Cómo subir escaleras puede proteger tu corazón y prolongar tu longevidad, según una investigación

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    En vivo: el Sevilla de Gabriel Suazo recibe al Atlético de Madrid por la tercera fecha de LaLiga
    El Deportivo

    En vivo: el Sevilla de Gabriel Suazo recibe al Atlético de Madrid por la tercera fecha de LaLiga

    Batacazo de Argentina en el Mundial de Hockey: las Leonas se imponen a Países Bajos y alcanzan su tercer título

    La dura autocrítica de Manuel Pellegrini tras el descalabro del Betis: “Defensivamente fuimos un desastre”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6
    Tecnología

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Sandisk lanza en Chile su nueva línea de SSD Optimus: modelos y características

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    Reseña de libros: de Benhard Schlink a Milena Vodanovic
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Benhard Schlink a Milena Vodanovic

    Alfonso Herrera y el éxito de La Captura: “En México están muy contentos de ver que finalmente los buenos ganan”

    El libro recomendado: John Banville en modo de misterio

    EE.UU. amenaza con quitar respaldo a Inglaterra por soberanía de las Malvinas si Londres no aumenta gasto en defensa
    Mundo

    EE.UU. amenaza con quitar respaldo a Inglaterra por soberanía de las Malvinas si Londres no aumenta gasto en defensa

    65 mil millones de barriles y control para EEUU: los alcances del “acuerdo petrolero” de Trump con Venezuela

    León XIV envía ayuda económica a Nepal tras inundaciones que dejan más de 669 muertos

    Juguetes con IA: ¿Qué pasa cuando el peluche de tu hijo puede conversar con él?
    Paula

    Juguetes con IA: ¿Qué pasa cuando el peluche de tu hijo puede conversar con él?

    ¿Ser flaca es el outfit?

    Kimchi: por qué este fermentado coreano hace tan bien