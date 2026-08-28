Pérez Mackenna refuerza alianza con Japón y apunta a mayor inversión y diversificación de exportaciones

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, reforzó este viernes la señal de acercamiento de Chile hacia Japón, al reunirse con su par del país asiático, Toshimitsu Motegi, en un encuentro marcado por la revisión de la relación bilateral, la situación geopolítica internacional y la proyección de nuevos espacios de cooperación económica.

La cita tuvo como telón de fondo una relación que ambos gobiernos califican como estratégica y que se extiende por casi 130 años. Japón constituye actualmente el cuarto mayor socio comercial de Chile y el principal inversionista asiático en el país, con un stock superior a los US$7.000 millones. Durante el primer semestre de este año, además, el intercambio bilateral superó los US$6.000 millones, registrando un crecimiento de 11%.

Tras la reunión, Pérez Mackenna relevó precisamente la dimensión política de la relación y la coincidencia entre ambos países frente al escenario internacional. “Hoy afirmamos nuestra alianza histórica de casi 130 años. Con Japón nos une una larga tradición de amistad, la admiración por su cultura y también una visión compartida del mundo. Nos vamos con el compromiso de seguir trabajando juntos en beneficio de nuestros pueblos ”, sostuvo el canciller.

Pero uno de los principales focos de la conversación estuvo puesto en el fortalecimiento de los vínculos económicos. Los cancilleres destacaron la necesidad de profundizar la cooperación en la producción de minerales críticos y en las cadenas productivas asociadas a estos recursos.

En ese punto, Pérez Mackenna puso el énfasis en uno de los desafíos económicos que enfrenta Chile: ampliar sus mercados y atraer mayores niveles de inversión. “Necesitamos diversificar nuestras exportaciones y aumentar la inversión en Chile y, para eso, Japón juega un rol muy importante”, afirmó.

La apuesta del gobierno, de acuerdo con el canciller, apunta a que el fortalecimiento de la relación comercial tenga también un impacto directo en materia de empleo y crecimiento.

“Esperamos seguir profundizando la integración económica entre ambas naciones. Porque más comercio y más inversiones es más trabajo para chilenos y japoneses, y más desarrollo para nuestros países”, agregó Pérez Mackenna.

La agenda bilateral también incorporó un componente multilateral. Durante el encuentro, el canciller presentó a Motegi la candidatura de Valparaíso para asumir la secretaría ejecutiva del Acuerdo BBNJ, correspondiente al tratado sobre Biodiversidad Marina Más Allá de la Jurisdicción Nacional o Tratado de Alta Mar.