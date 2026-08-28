Ministro Arrau informa recaptura de imputado que se fugó de un tribunal en Victoria mientras esperaba control de detención

El ministro de Seguridad Martín Arrau informó la mañana de este viernes que la Policía de Investigaciones (PDI) logró la recaptura de David Nicolás Cifuentes Sanhueza, quien el sábado pasado se había fugado a la espera de un control de detención en el Juzgado de Garantía de Victoria, en la región de La Araucanía.

Según detalló en una publicación en X la autoridad, el hombre fue capturado en la comunidad Pedro Huenchulao, en Victoria. Las diligencias para su detención fueron encabezadas por la Bicrim de Victoria.

“El mensaje para los prófugos y para quienes los ayuden a esconderse es sin titubeos: vamos a ir detrás de cada paso hasta encontrarlos para que enfrenten todo el rigor de la ley. Estudiaremos acciones legales en contra de quienes facilitaron la fuga y escondite de este delincuente ”, enfatizó el ministro de Seguridad.

Y es que Cifuentes iba a ser formalizado el sábado pasado por los delitos de porte y tenencia ilegal de armas de fuego y municiones. Sin embargo, mientras se encontraba en custodio de funcionarios de Gendarmería de Chile, en un contexto que todavía es materia de investigación, logró fugarse del lugar.

Aparentemente, según informó Gendarmería en aquella instancia, el detenido “aprovechando un descuido, logró evadirse desde las dependencias del tribunal”.

Hay abierto un sumario administrativo en Gendarmería para esclarecer las responsabilidades en el hecho.