Marín repudia que peaje negara el paso a mujer que dio a luz en un auto y apunta a que “el criterio humano siempre debe estar primero”

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, se refirió a lo ocurrido en la Región del Biobío, donde una mujer dio a luz en un vehículo, luego que se impidiera su paso por el peaje por no tener dinero en efectivo para pagar la tarifa.

En diálogo con radio Pauta, la ministra señaló que para ella, “como mujer es indignante lo que sucedió”.

“Es indignante que una mujer, que su bebé, haya tenido que conocer la vida en estas condiciones. Como sociedad repudiamos esa falta de humanidad. Yo creo que el criterio humano siempre tiene que estar primero en lugar de cumplir una regla ”, sostuvo.

El accidentado parto

El hecho ocurrió en la Ruta Interportuaria, cuando la mujer, en trabajo de parto, se trasladaba junto a su pareja desde Penco hasta el hospital Las Higueras de Talcahuano. Sin embargo, la pareja no contaba con los $2.500 en efectivo para pagar el peaje, por lo que se les impidió el paso hasta el dinero fuese pagado.

Dylan Nova, pareja de la mujer y padre de la recién nacida, relató a Chilevisión que el peaje era atendido por una mujer, quien les pidió “sencillo. No teníamos sencillo”.

El hombre afirma que estuvieron entre “10 y 15 minutos ahí, dialogando con la mujer para que nos levantara la barrera. Ella nos decía que no, que no podía, que si queríamos podíamos atravesarla, pero a la fuerza. Teníamos que pagar, si no, no la iba a levantar. Por $2.500. Le pregunté si ella podía pagarlo y yo se lo devolvía después. Me dijo: ‘son $2.500 que no tengo’”.

“¿Con esa respuesta qué espera uno?“, se cuestionó Nova, asegurando que el chofer del vehículo se logró conseguir $5.000 para pagar el peaje y cruzar. Sin embargo, a los poco minutos la bebé nació.

Nova indicó que solo habían transcurrido entre dos y cinco minutos desde que pasaron la barrera cuando la mujer tuvo una fuerte contracción y nació su hija al interior del automóvil. La niña identificada como Julieta nació prematura, con 35 semanas .

Tras el accidentado parto, la familia se dirigió al hospital Las Higueras donde tanto la madre como la hija quedaron hospitalizadas.

Desde la Concesionaria Ruta Interportuaria ofrecieron disculpas por lo ocurrido e informaron que se inició una revisión interna para esclarecer las circunstancias en que se produjo el hecho. Además, precisaron que existen protocolos para este tipo de emergencias, por lo que se indagará si es que se cumplieron.

Respecto al tiempo trascurrido en el peaje, la concesionaria afirma que todo ocurrió en torno a “un minuto y medio”, tiempo menor a los cerca de 15 minutos que acusa el padre de la recién nacida.