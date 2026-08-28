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    Política

    Exministro Burgos y polémica Chile-Argentina por Estrecho de Magallanes: “Lo importante acá es no dejar pasar ninguna de estas declaraciones”

    El exministro además sostuvo que "no hay dos posiciones respecto de eso en Chile, es un tema de Estado”.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Jorge Burgos _6

    El exministro del Interior y Defensa, Jorge Burgos, se refirió durante la mañana de este viernes a la polémica generada por los dichos del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina sobre el Estrecho de Magallanes, apuntando que “lo importante acá es no dejar pasar ninguna de estas declaraciones”.

    En conversación con Radio Agricultura, Burgos abordó la situación señalando que “es bueno que Chile conteste de inmediato para no crear ninguna sensación de silencio”.

    Asimismo, apuntó al lado argentino señalando que “ojalá que esto, que se ha repetido en el último tiempo, sea subsanado desde Argentina, porque jamás han habido declaraciones desde acá”.

    Burgos además abordó la reunión que sostuvo el ministro de Defensa, Fernando Barros, con extitulares de la cartera señalando que “hay unanimidad, por lo poco que conversamos, fue una reunión no muy larga, no hay dos posiciones respecto de eso en Chile, es un tema de Estado”.

    En la misma línea, realizó un llamado a no escalar el tema “pero no dejar pasar nada tampoco”.

    “Si por escalar se entiende, agrandar un problema que en el caso de las declaraciones del Brigadier está resuelto, porque la propia Cancillería fue categórica en decir que no está en tela de juicio lo que puso en tela de juicio este funcionario”, señaló.

    A su vez, respecto a la próxima visita del mandatario argentino, Javier Milei, al país, Burgos señaló que puede que “las emprenda contra sectores que no piensan como él en nuestro país, sería bastante poco oportuno. Pero hay un riesgo, porque incontinencia verbal tiene el hombre, así que vamos a ver”.

    En tanto, respecto a la respuesta Argentina frente a la polémica, Burgos, sostuvo que “yo creo que en este último incidente, en mi opinión, yo no soy un experto en el tema, pero en mi opinión, la declaración de la Cancillería Argentina es categórica”.

    “Empieza diciendo que Argentina reconoce la plena vigencia de los tratados que son los que establecieron de manera definitiva nuestro dominio sobre el canal y sus dos bocas. Eso no está en discusión y lo reconoce hoy Argentina”, añadió.

    Finalmente Burgos sostuvo que “hay un problema allá, que hay autoridades que a cierto tiempo dicen o hacen cosas que complejizan esto. Y frente a eso tenemos que reaccionar de manera rápida y concreta”.

    “Yo me mantendría atento, pero la atención no puede significar a mi juicio, usando la palabra que usted ha señalado, escalar más allá de lo necesario. Lo importante acá es no dejar pasar ninguna de estas declaraciones y el gobierno argentino tendrá que ordenar internamente a aquellos que siguen teniendo aparentemente un sueño injustificado, infundado y contrario a las normas del derecho internacional”, mencionó.

    Más sobre:ExministroJorge BurgosEstrecho de MagallanesArgentinaChile

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