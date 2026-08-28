Presidente de Vox, Santiago Abascal, no asistirá al Foro Madrid por comparecencia de Pedro Sánchez sobre situación en Ceuta

Presidente de Vox, Santiago Abascal, no vendrá al Foro Madrid por comparecencia de Pedro Sánchez sobre Ceuta

La jornada de este viernes se confirmó la baja del presidente de Vox, Santiago Abascal, al V Encuentro del Foro Madrid que se desarrollará este 3 y 4 de septiembre en Santiago.

Y es que, según detalló el medio español Okdiario, el dirigente prefirió mantenerse en España para intervenir en la comparecencia del presidente Pedro Sánchez ante el Congreso respecto a la situación migratoria que afecta a la ciudad de Ceuta.

El citado medio señala que Abascal exigirá responsabilidades al gobierno frente al ingreso de inmigrantes irregulares desde Marruecos. En representación del partido asistirá a Santiago su secretario general, Ignacio Garriga.

Ignacio Garriga Kike Rincón - Europa Press

El Foro Madrid es una instancia promovida precisamente desde el Partido Vox a través de la fundación Disenso. En la cumbre se reúnen distintos representantes de la derecha conservadora iberoamericana.

Este año escogieron a Chile como sede en el contexto de la elección de José Antonio Kast como presidente en diciembre pasado y también por el cuarto aniversario del triunfo del rechazo al plebiscito constitucional de 2022.

Por el momento la presencia del mandatario, que es uno de los miembros fundadores de la cumbre, está confirmada por parte del Ejecutivo.

Esta misma situación ha provocado división al interior de la derecha, en un nuevo punto de tensión entre Chile Vamos y Republicanos. Y es que mientras algunos partidos solicitan que el Presidente se excluya de la instancia para evitar una posible división en el oficialismo, otros defienden su presencia.

De hecho, no solamente Kast participará en la instancia. Por el momento se ha confirmado la presencia de los diputados Benjamín Moreno (Rep.), Cristián Araya (Rep.), Francisco Orrego (RN) y Ricardo Neumann (UDI).