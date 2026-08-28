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    Presidente de World Tennis felicita a Juan Bugueño tras asumir como mandamás de la Federación de Tenis de Chile

    David Haggerty envió una carta en la que expresa su deseo de trabajar junto a la Fetech para el desarrollo del deporte en el país.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    El nuevo directorio de la Fetech, que será presidido por Juan Bugueño. Foto: Federación de Tenis de Chile.

    Después de varias semanas de polémicas y complicaciones administrativas, este jueves Juan Bugueño asumió la presidencia de la Federación de Tenis de Chile (Fetech) tras la anulación de la elección de Milovan Kegevic, quien acabó siendo inhabilitado del cargo.

    Bugueño llega acompañado por Guillermo Piedra, quien se encargará de la secretaría general, Francisco Puelma asume como vicepresidente, mientras que Eugenia Fernández, Cristóbal O’Ryan, Felipe Muñoz y Rodrigo Elzo fueron electos como nuevos directores.

    Tras este proceso, el presidente de World Tenis, David Haggerty, envió una carta al nuevo mandamás de la Fetech para felicitarlo e invitarlo a potenciar el desarrollo del deporte en Chile.

    En nombre de World Tennis, deseo felicitarle efusivamente por su elección como Presidente de la Federación de Tenis de Chile (FETECH), así como a los miembros de su Junta Directiva. Les deseo a usted y a sus colegas mucho éxito en su gestión al frente del tenis en Chile. Tras la reciente conclusión de las elecciones, esperamos con ilusión una nueva era de estabilidad, crecimiento y éxito para la federación y para el tenis en todo Chile”, comienza señalando el estadounidense.

    “Chile cuenta con una orgullosa historia en nuestro deporte y es un miembro valioso de la familia global del tenis. Confío en que, bajo su liderazgo, FETECH seguirá construyendo sobre esta sólida base, creando nuevas oportunidades para jugadores, entrenadores, árbitros y aficionados al tenis en todo el país”, continuó.

    También comentó que “espero reunirme con usted pronto en un evento de World Tennis y conocer más sobre su visión y planes para desarrollar, promover y hacer crecer el tenis en Chile. También me gustaría tener la oportunidad de conversar sobre cómo World Tennis puede brindarle el mejor apoyo a usted y a su federación para alcanzar estos objetivos”.

    “Como ya sabrán, la Federación Internacional de Tenis (FTF) ha cambiado recientemente su nombre a World Tennis, lo que marca una nueva y emocionante era para nuestra organización y refuerza nuestro compromiso de convertir el tenis en un deporte verdaderamente global, accesible y relevante para personas de todo el mundo. Esperamos trabajar estrechamente con nuestras naciones miembro, incluida FETECH, al emprender juntos este nuevo e ilusionante capítulo”, remarca.

    Además, Bugueño quedó invitado para participar en “la Conferencia y Asamblea General Anual de World Tennis 2026, que tendrá lugar los días 12 y 13 de octubre en Almaty, Kazajistán. La Asamblea General ofrece una valiosa oportunidad para que las naciones miembro contribuyan a los debates sobre las prioridades estratégicas de World Tennis, compartan sus oportunidades y desafíos, y exploren cómo podemos colaborar para fortalecer y desarrollar nuestro deporte a nivel mundial. Espero que puedan acompañarnos”.

    “Si tienen alguna pregunta sobre la membresía de FETECH en World Tennis, la Asamblea General Anual o si desean reunirse con nuestros Directores Ejecutivos y sus departamentos, nuestro Departamento de Relaciones Internacionales está a su disposición”, concluyó David Haggerty.

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