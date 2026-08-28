Los motivos detrás del viaje exprés de Vozinha a Mendoza tras su debut en Colo Colo

Vozinha tuvo que viajar en Argentina. Solo horas después de su primer partido con Colo Colo, donde el cuadro albo se impuso por 3-0 ante Unión Española, el guardameta sorprendió al aparecer en Mendoza.

De acuerdo a la información recabada por El Deportivo, el traslado se debe a un trámite migratorio que el arquero caboverdiano tenía que realizar en el país transandino. Junto con el guardameta, viajaron dos futbolistas del plantel femenino de Colo Colo.

Todo debido a la legislación laboral migratoria del país. En ese sentido, lo que hizo Vozinha en Mendoza fue sacar la visa de trabajo definitiva. ¿Cómo lo hizo entonces para jugar ante Unión Española por la Copa Chile? Con una visa provisoria. De no haberla tenido, no habría podido ni siquiera entrenar con el equipo, cuentan en Pedreros. Mientras que las brasileñas Dioneide “Neném” Landres y Camila Martins de Aguiar viajaron a renovarla.

El viaje de Vozinha y de las jugadores del femenino se dio en la jornada siguiente a su debut con el Cacique. Se trasladaron en avión durante la mañana, hicieron sus trámites, almorzaron y regresaron rápidamente por la tarde a Santiago.

De hecho, el arquero ya está a disposición del cuerpo técnico de Fernando Ortiz para el duelo ante Audax Italiano, este domingo por la Liga de Primera. Claro que para ese encuentro asoma Gabriel Maureira como titular.

Vozinha, ante Unión Española. Foto: @colocolo

Tras el duelo ante los hispanos, el golero africano abordó sus días en Chile. “Muy feliz por mi primer juego, una sensación muy buena, muy gratificante después de un largo tiempo sin jugar, pero feliz por estar aquí, feliz por ayudar al equipo y feliz por la victoria”, dijo.

El caboverdiano se refirió a la demora en su debut. “Normal, el fútbol es así. Tuve un largo tiempo después del juego con Argentina, en el Mundial, y tuve dos o tres semanas de vacaciones. Entonces, necesitaba dar un poquito de tiempo para prepararme, para estar bien, y estoy muy grato por todo”, destacó.

“Es una gran honra vestir la camiseta de Colo Colo. Es el mejor equipo, el más grande del país, y solo continuaré trabajando para vestir esta camiseta”, finalizó Vozinha.