Gary Medel cumple 20 años de carrera: entre una particular deuda en clubes y la interrogante sobre su renovación en la UC

Gary Medel es uno de varios jugadores que vivieron una gran etapa en el extranjero, siendo puntales de la Selección, y que retornó en las postrimerías de su carrera. Su nombre está directamente ligado a la Generación Dorada de la Roja, como uno de los bastiones del equipo que conquistó el bicampeonato de América. Del riñón de Universidad Católica, hoy con 39 años es el más longevo del plantel de Daniel Garnero, con un rol más bien secundario en la cancha. El oriundo de Conchalí concreta un hito no menor dentro de su trayectoria deportiva.

No deja de ser importante para cualquier futbolista llegar a 20 años de carrera. Precisamente, este 27 de agosto se cumplen dos décadas del debut como profesional del Pitbull, quien paulatinamente se fue convirtiendo en uno de los regalones de la Roja, tanto a nivel juvenil como en el combinado absoluto, y vestiría ocho camisetas en ligas tan relevantes como España, Inglaterra e Italia.

Su estreno fue nada menos que en un Clásico Universitario. Con 19 años y 24 días, jugaría su primer partido en el equipo de honor de la UC, que dirigía Jorge Pellicer. Usó el dorsal 17, el número que lo acompañaría en su vida. Si bien su posición natural es de mediocampista central, tuvo que asumir el rol de lateral derecho en ese encuentro ante la U, en el Estadio Nacional, por la séptima fecha del Torneo de Clausura. Le tocó la difícil misión de custodiar a Marcelo Salas. Fue reemplazado en los 63′, por José Pedro Fuenzalida. El duelo finalizó con triunfo azul por 1-0.

La primera etapa de Medel con los estudiantiles contempló 82 partidos y 11 goles entre 2006 y 2009. En este último año dio el salto al exterior, hacia Boca Juniors. Además de los xeneizes, el futbolista continuaría en Sevilla, Cardiff City, Inter de Milán, Besiktas, Bologna, Vasco da Gama y nuevamente Boca, hasta que en 2025 retornó a Chile. Al club de sus amores. Considerando el cartel que tiene Gary Medel, es una particular paradoja el hecho de que no tenga títulos en clubes. Pese a pasar por elencos importantes, todavía no ha sido campeón en un equipo.

En 2006, Gary Medel debutó como profesional en un Clásico Universitario. Foto: Photosport

Los únicos trofeos que contienen su palmarés son los obtenidos con la Selección. Con 20 años de carrera profesional, el Pitbull es el segundo jugador con más partidos con la Roja: 161 (entre 2007 y 2023). Solo lo supera Alexis Sánchez, con 168.

Lesiones en 2026 y dudas para 2027

En el primer año de su retorno al país, Gary Medel completó 27 partidos con Católica: 22 en el Torneo Nacional y cinco por la Copa Chile. Jugó 2.037 minutos. Para la temporada actual, se presentaba el desafío de volver a disputar la Copa Libertadores con los cruzados después de 18 años. Desde 2008 que el futbolista nacional no participaba del principal torneo del continente. Con Boca solo disputó Sudamericana. Además, la campaña auguraba un aumento de encuentros al estar en más torneos.

No obstante, este 2026 no ha sido el más halagüeño para Medel. Entre las lesiones y la falta de regularidad, lo tienen en una posición secundaria. Hasta la fecha, en el año calendario registra 19 partidos, siendo titular en 12, totalizando 1.132 minutos (60′ de promedio por encuentro). El desglose de sus presencias es el siguiente: 10 por Liga de Primera, cuatro en la Copa Libertadores, tres en la Copa de la Liga y dos por la Supercopa. Remitiéndose solo a la Libertadores, fue titular en uno de los cuatro encuentros, promediando menos de media hora por juego (24′).

En la pelea por ocupar el eje del mediocampo, Jhojan Valencia es el uno. Y como alternativa en la zaga, Daniel Garnero ha optado a Agustín Farías como defensa central en desmedro de Medel, ante la numerosa cantidad de bajas de la UC en el segundo semestre. Así pasó ante Estudiantes, en la revancha de octavos de final. Medel no tiene más de 45′ en cancha desde el 3 de mayo, en el 2-2 con la U. de Concepción por la Copa de la Liga. Ante Ñublense, el fin de semana, jugó los últimos 9′ y terminó cometiendo la falta que significó el 2-1 de los chillanejos. Contra Coquimbo, este miércoles, se quedó en la banca.

“Venía súper bien físicamente y mentalmente, me dieron descanso y en ese tiempo me lesioné entrenando solo en la Católica. Quise apurar para estar en la Libertadores y me desgarro de nuevo. Y pasó lo mismo nuevamente. Ahora estoy en una etapa privilegiando la recuperación”, declaró el jugador en el podcast Suenan los Bombos de Universidad Católica, que conduce Roberto Gutiérrez.

A futuro, la interrogante dice relación con la permanencia de Gary Medel en la UC de cara a 2027, donde cumplirá 40 años. Su vínculo termina en diciembre. En el podcast recién citado, avisó sobre su futuro: “Tengo contrato hasta fin de año, y después veremos si sigo, o me retiro, o hago otras cosas. Estoy en un momento que vivo el día a día. Lo estoy sufriendo bastante, es la primera vez que me lesiono tres veces seguidas”. La eventual renovación del Pitbull aparece cuando soplan vientos de cambio en San Carlos de Apoquindo, luego de la salida de José María Buljubasich de la gerencia deportiva de Cruzados.

Mientras tanto, al bicampeón de América le queda una bala en este año para poder levantar su ansiado primer trofeo en clubes: la Copa Chile.