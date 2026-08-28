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    El diseño de La Moneda para el 4-S

    Aunque en el gobierno de José Antonio Kast aún no descartan hacer algún tipo de actividad por el nuevo aniversario del Rechazo, personeros del Ejecutivo transmiten que la idea es que los partidos sean los protagonistas de la fecha. Eso sí, afirman está contemplado que el Mandatario entregue un mensaje por el hito.

    Pedro RosasPor 
    Pedro Rosas

    Solamente resta una semana para el cuarto aniversario del triunfo del Rechazo en el plebiscito de 2022 y tanto en La Moneda como en los partidos del oficialismo ya alistan el diseño para conmemorar la fecha.

    Mientras que en la colectividades del sector han estado convocando distintas actividades para celebrarla, en el gobierno de José Antonio Kast aún no definen la puesta en escena para el próximo viernes, pero recalcan: señales va a haber.

    Si bien, en Palacio no descartan que se realice algún tipo de actividad, personeros del Ejecutivo aseguran que quieren evitar realizar un encuentro que desvíe la atención de las actuales prioridades de la administración como la Agenda de Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).

    Por lo mismo, la idea reconocen es que los partidos tengan el protagonismo, pues más que una fecha relevante para La Moneda, se trata de un hito que pertenece sobre todo a la alianza de gobierno y que sirvió justamente para empezar a proyectarla. En ese contexto, afirman que es inevitable que existe al menos un mensaje del Mandatario por la fecha.

    De hecho, algunos ven como una buena oportunidad que Kast se refiera al triunfo del Rechazo en el marco del Foro Madrid, encuentro que reúne líderes internacionales de la derecha conservadora y que se realizará el próximo jueves 3 de septiembre en Santiago, solamente un día antes del aniversario. La cumbre, incluso contará justamente con un panel para abordar y conmemorar la fecha.

    En los partidos, además, creen que sería una buena opción para que en su discurso el Presidente haga un llamado a la unidad de la derecha. Esto, en medio de las críticas que ha generado en parte de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) su participación en el foro.

    En el gobierno, además apuntan que va a haber otras señales del Ejecutivo. Entre ellas, por ejemplo, se espera que el próximo viernes el ministro de Seguridad, Martín Arrau, llegué hasta la sede de Santiago del Congreso Nacional para participar de una comida de camadería organizada por el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, junto a los exconvencionales del sector.

    Según transmiten quienes está organizando el encuentro, el secretario de Estado ya confirmó su asistencia.

    En La Moneda hasta el momento no se han referido públicamente a la fecha. Esta miércoles, consultado respecto a si el gobierno organizaría un acto para conmemorarla, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, aseguró que “es una fecha que está en la historia de Chile, que representó el término del primer proceso constitucional. El gobierno por ahora no tiene más que declarar”.

    Y apuntó que más allá de lo que puedan hacer los partidos, “lo que nos importa hoy día es recordar que la democracia chilena es muy robusta y que cuando la soberanía popular se expresa eso ha sido muy saludable para la democracia chilena”.

    En las tiendas del oficialismo miran con atención las señales que pueda dar La Moneda para la fecha y algunos -incluso- apuntan a buscar una celebración más moderada.

    “El 4 de septiembre marcó el camino hacia el Chile que hoy estamos construyendo junto al Gobierno del Presidente José Antonio Kast. El Ejecutivo ya está dando las señales correctas al poner las urgencias de los chilenos en el centro, recuperando el Estado de derecho y la paz social. No necesitamos celebrar hitos del pasado con arrogancia, sino honrarlos cada día con gestión, seriedad y mano firme contra la delincuencia”, dijo el diputado republica, Alejandro Riquelme.

    Su par de la bancada, Stephan Schubert, en tanto, asegúro que “no solo el Gobierno, yo creo que todo Chile tiene que hacer una celebración. Es un día súper importante. Estuvimos a punto de caer en una Constitución que es la que ha destruido democracias en otros lugares. Yo creo que de verdad fue un hito sumamente relevante y creo que todo Chile lo tiene que celebrar”.

    “Hoy, bajo el liderazgo del Presidente Kast, la mejor señal no son solo discursos, sino seguir trabajando con fuerza en la agenda de orden, seguridad y en la reactivación económica”, apuntó, en tanto, la diputada Macarena Santelices.

    Algunos en la UDI, en tanto, han apuntado a que el hito sirva para avanzar en formalizar una coalición de gobierno que reúna a todas la fuerzas que levantaron el Rechazo.

    Más sobre:La MonedaLa Tercera PM4-SRechazoOficialismo

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