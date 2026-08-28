Pavez ante detención de dos carabineros por homicidio de rapero Vegetal: “Sería irresponsable adelantar juicios”

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, llamó a no adelantar juicios ante la detención de dos funcionarios de Carabineros en el marco de la investigación por la muerte de Gabriel Utreras Sanhueza la madrugada del lunes 17 de agosto en Padre Las Casas.

Los hechos fueron confirmados por la Fiscalía Regional de La Araucanía, y al ser consultado por la detención de los dos funcionarios imputados por homicidio y obstrucción a la investigación, Pavez llamó a no adelantar juicios mientras la investigación sigue en curso.

“Para el gobierno, las situaciones que están bajo investigación tienen que tratarse como tales y, por lo tanto, cualquier investigación judicial requiere la autonomía necesaria para que los procedimientos investigativos se lleven a cabo de la manera más eficaz”, explicó.

Añadiendo que “sería irresponsable adelantar los juicios y cada vez que existe una situación especialmente sensible, cuando se ve envuelto en un tema de seguridad un miembro de nuestras policías, hay una situación especialmente delicada que hay que atender en la sede que corresponda. En este caso, una investigación del Ministerio Público”.

El subsecretario enfatizó que, al estar involucrados miembros de las policías, se trata de situaciones especialmente sensibles y que corresponde al Ministerio Público determinar las responsabilidades.

También señaló que las investigaciones internas de las instituciones deben continuar por sus propios canales. “Nosotros como gobierno respetamos la autonomía de las instituciones que tienen que llevar adelante las investigaciones para establecer responsabilidades, sobre todo cuando hay delitos, potencialmente delitos de por medio”, planteó.