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    Política

    Gobierno ratifica asistencia de Kast a Foro Madrid y opta por la cautela sobre participación de Milei

    El biministro Alvarado reforzó que el Mandatario es uno de los fundadores de la cumbre internacional y que, al igual que en versiones anteriores, se hará presente en el encuentro en Chile, que se realizará el próximo 3 y 4 de septiembre en el Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Presidente Jose Antonio Kast. Foto: Unaragency/Aton Chile. UNARAGENCY/ATON CHILE

    El gobierno ratificó la asistencia del Presidente José Antonio Kast al Foro Madrid, la cumbre internacional que reúne a la derecha conservadora iberoamericana y que tiene programado un nuevo encuentro en Santiago entre el próximo jueves 3 y viernes 4 de septiembre.

    El evento, organizado por el partido político español Vox y la Fundación Disenso —el think tank de la colectividad que preside el diputado español Santiago Abascal—, se celebrará en Casa Piedra de San Carlos de Apoquindo bajo el lema:“Una nueva era para Iberoamérica”.

    La participación del Mandatario en el encuentro generó ruido en parte del oficialismo, pero también dentro del mismo Palacio, pese a que habitualmente ha contado con la presencia de Kast.

    El Jefe de Estado será uno de los asistentes más importantes del encuentro y, tal como ha hecho en otras ocasiones, entregará una de las principales alocuciones del evento. Es derechamente, la instancia más ideológica en la que participará desde que llegó a La Moneda y que suele contar con algunas figuras de la ultraderecha internacional como el presidente argentino Javier Milei.

    El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, reiteró la participación del Presidente chileno en la actividad, al ser consultado en un punto de prensa posterior al consejo de gabinete celebrado este viernes en Cerro Castillo, Viña del Mar.

    “Como ustedes saben y el país conoce, el Presidente Kast es uno de los fundadores de esta instancia, ha participado en años anteriores y así, por supuesto, lo va a volver a realizar en el transcurso de la próxima semana”, confirmó.

    Sobre la participación del líder trasandino, aunque fuentes del Ejecutivo han transmitido que hubo una confirmación informal de su asistencia, Alvarado optó por la cautela.

    “Respecto a la participación del presidente Milei, es una materia de la cual aún no se tiene confirmación y cuando se tenga esa información por parte del gobierno argentino en su visita a Chile, será comunicada por los canales que correspondan”, retrucó.

    Más sobre:GobiernoClaudio AlvaradoJosé Antonio KastJavier MileiForo de Madrid

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