Paulina Núñez llama a “tender puentes” entre las fuerzas políticas por agenda de seguridad y apunta al estado de excepción como “el gran nudo”

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, realizó este viernes un llamado a las distintas fuerzas políticas a “tender puentes” y “acercar posiciones” para la tramitación de la agenda de seguridad del gobierno.

A pesar de las reuniones que ha sostenido el Ejecutivo con distintas fuerzas políticas durante esta semana distrital, la propuesta de seguridad, y especialmente la reforma constitucional, todavía generan críticas incluso en el oficialismo.

“ Hoy en el Senado no tenemos ningún acuerdo entre partidos, entre bancadas, entre oposición u oficialismo para sacar adelante la agenda de seguridad ”, remarcó la senadora de Renovación Nacional.

En ese sentido, explicó que su rol a la cabeza de la Cámara Alta será “conducir esa conversación, tender los puentes, decirle a todos que aquí nadie sobra y, por lo tanto, que podamos avanzar, insisto, en esta agenda que debe responder rápidamente a uno de los mayores dolores que hoy día tenemos en Chile”.

“Cada partido definirá libremente cuáles son sus líneas rojas, cada comité va a definir hasta dónde va a llegar en esta reforma. Algunos han dicho que hay que retirarlo. O tros hemos dicho, por ejemplo, desde Renovación Nacional, que el estado de excepción hoy día es el gran nudo ”, añadió la parlamentaria.

Y es que el apartado del nuevo estado de excepción constitucional, con participación conjunta de policías y Fuerzas Armadas, además de la posibilidad que el Ejecutivo lo pueda extender hasta 240 días, ha provocado críticas incluso en el oficialismo.

Sin embargo, otros como el alcalde de Santiago Mario Desbordes han defendido la posibilidad de discutir este apartado y han cargado contra aquellos que solicitan que este punto sea retirado.

“Me parece bien el debate, es muy largo, tiene que participar el Senado, hay que limitar las atribuciones del gobierno en un estado de excepción como el que se plantea, pero de ahí a eliminar completamente ese estado de excepción, yo creo que es un error”, señaló esta semana el jefe comunal.

Arrau espera que tramitación de proyectos avance “a toda velocidad”

Durante este viernes, desde el Palacio de Cerro Castillo, el ministro de Seguridad Martín Arrau enfatizó que esperan continuar con el trámite legislativo de los distintos proyectos de la cartera “ a toda velocidad ”.

Destacó como las principales iniciativas a discutir las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), la ley de Infraestructura Crítica, la ley Naín-Retamal 2.0, la ley antiencapuchado y la ley antibarricada 2.0.