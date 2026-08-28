Molestia con Andrade y reforma de seguridad: PS cita a encuentro ampliado para este fin de semana

Santiago, 20 de marzo de 2023. El Partido Socialista se reune con la Ministra del Interior en el Palacio de la Moneda, para abordar agenda legislativa en materia de seguridad y respaldar el trabajo del Gobierno Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

El domingo la sede del Partido Socialista recibirá, a contar de las 16.00 horas, a la comisión política y a los parlamentarios de la colectividad.

La cita se programó previo a esta semana distrital y es planteada, desde la conducción que encabeza la senadora Paulina Vodanovic, como una instancia para mejorar la coordinación y definir los próximos pasos de la tienda de París 873.

Pese al buen tono con el que se pretende llevar a cabo el encuentro, todas las fuentes consultadas advierten que la situación se pondrá delicada cuando se aborde un tema inevitable: la rabia que han juntado los socialistas contra el expresidente del partido, Osvaldo Andrade, y su apuesta personal por integrar la comisión que armó el Presidente José Antonio Kast para buscar un diseño de una nueva arquitectura del Estado.

Hoy Andrade juega un rol importante en el PS, en el marco de los temas programáticos de la conferencia de la colectividad de Salvador Allende. Ese papel se ha puesto en jaque desde la militancia.

Incluso, durante el encuentro de este domingo se ha evaluado la idea por algunas figuras del socialismo de no solo poner sobre la mesa el férreo rechazo a la jugada de Andrade, sino que también sacarlo de sus labores en la organización de la conferencia del PS.

Cuando se conoció la integración del exministro del Trabajo en la mesa técnica de La Moneda de Kast los chats del PS ardieron. Figuras como el diputado Nelson Venegas, la alcaldesa Karina Delfino o el exjefe de gabinete de Jeannette Jara, Jorge Millaquén, fueron algunos de los que más transparentaron su molestia. La dirección del PS debió emitir una declaración, donde se manifestó que la tienda no estaba detrás de este movimiento.

“Creo que lo de Andrade ya quedó la posición del partido clara”, dijo al respecto el secretario general del partido, Arturo Barrios, cuya dirección apunta a dar por superado el tema, a contrapelo de la pretensión de los parlamentarios de mantener la discusión al respecto.

Andrade no será el único tema sobre la mesa. Según el mismo Barrios, “esta es una reunión habitual que se desarrolla. La idea es poder ir dialogando de los diferentes procesos de la política en el último tiempo: reforma tributaria, la reforma de seguridad”.

El rol que deben definir los socialistas ante la reforma constitucional de seguridad es una discusión abierta. En el PS aún recuerdan con dolor la tramitación de la megarreforma económica de La Moneda, donde el partido mostró su peor cara al transparentar las fracturas internas entre líderes de la tienda como Vodanovic y la senadora Daniella Cicardini.

En el PS no quieren repetir las peleas que, hace unas semanas, terminaron en gritos. Al igual que con la megarreforma, entre los socialistas ya comienzan a mirar con atención el rol que jugarán senadores como la propia Vodanovic y el jefe de bancada, Juan Luis Castro.

Esto porque la timonel integra la comisión de Constitución del Senado, mientras que Castro forma parte de la instancia de Seguridad. Por ambos espacios debe pasar la reforma constitucional de Kast que, hasta ahora, se ha encontrado con un fuerte rechazo de la oposición.

En La Moneda ven sobre todo a Vodanovic como enlace con el sector, al punto de que esta semana la senadora fue a La Moneda a reunirse con el ministro secretario General de la Presidencia, José García-Ruminot (RN).

Para algunos parlamentarios este domingo también estará sobre la mesa la opción de citar a un comité central del Partido Socialista, que a su vez convoque a las elecciones del próximo año, con las que se pondrá fin al periodo de Paulina Vodanovic.