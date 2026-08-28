La Moneda pone fichas en Comisión de Constitución del Senado para encauzar agenda de seguridad

Un día después de que el ministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado (UDI), se reuniera con al senador Pedro Araya (PPD), una visita a La Moneda realizó el jueves la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN).

Al llegar a Palacio de Gobierno, la senadora se dirigió inmediatamente a la oficina de la subsecretaria general de la Presidencia, Constanza Castillo (RN), para sostener la habitual reunión de coordinación ad portas de una nueva semana legislativa.

Si bien el Ejecutivo decidió poner en el congelador por ahora la reforma constitucional impulsada por el ministro de Seguridad, Martín Arrau (republicano), Núñez y Castillo afinaron un plan para que la Comisión de Constitución del Senado se transforme en el principal vehículo para tramitar la agenda de seguridad.

De acuerdo al reglamento del Senado, es facultad de Núñez definir en primera instancia el itinerario de los proyectos.

La estrategia también había sido adelantada por Alvarado al senador Araya, quien preside la Comisión de Constitución, en la reunión que sostuvieron el miércoles en el mismo Palacio Presidencial.

El diseño tiene una explicación jurídica. Al delegar el gran peso de la agenda en la Constitución se privilegia que haya una misma mano legislativa y se evita la proliferación de redacciones disonantes.

A ello se suma el hecho de que la mayoría de los miembros de esta instancia estratégica de la Cámara Alta son abogados o tienen mayor experiencia redactando proyectos.

De hecho, la idea original del gobierno era que la Constitución fuera la única instancia a cargo de tramitar la cuestionada reforma a la Carta Fundamental de Arrau.

Sin embargo, sorpresivamente por una descoordinación entre el Ejecutivo, la mesa del Senado y las bancadas oficialistas, la iniciativa gubernamental fue derivada adicionalmente, por un acuerdo en la sala, a las comisiones de Seguridad y de Defensa.

Comisiones hostiles

No obstante, también hay razones políticas.

Uno de los problemas que tiene La Moneda para tramitar su Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), incluyendo a la cuestionada reforma constitucional, es que las instancias del Senado por las que podrían pasar estas iniciativas hoy están bajo el mando de la oposición.

Incluso, la Comisión de Seguridad, que hoy es presidida por el senador Karim Bianchi (independiente), estará un largo tiempo bajo control opositor, ya que a partir de marzo asumirá la campanilla Juan Luis Castro (PS). Por lo tanto, hasta 2028 la oposición seguirá teniendo tres votos en ese espacio y el oficialismo solo dos.

La Comisión de Defensa, en tanto, es encabezada por Francisco Huenchumilla (DC).

Además, está el caso de la Comisión de Gobierno (encargada de ver asuntos migratorios), que hoy es conducida por Danisa Astudillo (PS), quien ha sido reticente a poner en debate, por ejemplo, el proyecto que tipifica el ingreso clandestino a pesar de su urgencia.

El factor Araya

En este cuadro adverso, para el Ejecutivo la Comisión de Constitución, liderada por Araya, era la menos hostil de todas y la que le generaba más confianza.

A pesar de que el senador PPD igualmente es opositor y tiene una mala relación con Arrau, tiene un diálogo fluido con el resto del gabinete. Por ejemplo, fue un aliado importante para el titular de Hacienda, Jorge Quiroz, en la tramitación de la megarreforma. También tiene una comunicación constante con los ministros de Justicia, Fernando Rabat; de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot; y del Interior, Claudio Alvarado, con quien se reunió el miércoles para conversar de la criticada reforma constitucional.

La Comisión de Constitución también es integrada por la senadora Paulina Vodanovic (PS), con la que los ministros de La Moneda también tienen una buena relación. Ella, además, está en conversaciones con RN para lograr una propuesta común en materia de seguridad.

A partir de marzo, en todo caso, a diferencia de la Comisión de Seguridad, el oficialismo pasaría a ser mayoría y a tener la presidencia en Constitución con Andrés Longton (RN), lo que también le da una ventaja comparativa respecto de esa otra instancia.