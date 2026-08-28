Ojos de la llave: las críticas de Dávalos Bachelet contra Kast Adriasola y la sorpresa del Presidente a Ossandón

El lunes, el expresidente del Senado Manuel José Ossandón (RN) cumplió 64 años. La fecha coincidió con el desarrollo del Parlamento Andino, que él preside y que sesionó en Santiago esta semana.

El martes, el Presidente José Antonio Kast participó del evento. Y no olvidó el cumpleaños de Ossandón. Cuando los parlamentarios andinos se formaron para una fotografía, el Mandatario entró al salón y dijo ante todos “quiero cantarle feliz cumpleaños”, y logró que los asistentes entonaran la canción para felicitar al senador.

Erasmo Tauran

Kast no llegó con las manos vacías. Tras cantar, el Mandatario le entregó un regalo a Ossandón: chocolates. “Este es un aporte a mi diabetes”, comentó él, frente a los parlamentarios andinos.

La reunión entre Yeomans y Núñez

El jueves, la nueva presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans, sorprendió al llegar a las dependencias de la Cámara Alta para reunirse con la presidenta del Senado y uno de los principales rostros de la derecha, Paulina Núñez (RN).

Cristian De la Fuente/Aton Chile Cristian de la Fuente

A días de asumir el mando del partido, en reemplazo de Constanza Martínez, ambas se pusieron de acuerdo para concretar una cita de carácter informal y amistosa, para abordar la relación de la tienda frenteamplista con el oficialismo y proyectar posibles alianzas en temas donde compartan agenda dentro de la legislatura.

FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Por ejemplo, uno de los temas citados donde vieron posibilidades de consenso fue la iniciativa de Sala Cuna, donde hubo un principio de acuerdo entre el gobierno del expresidente Boric y parte de la derecha, hacia fines de la administración anterior.

Hijo de Bachelet versus hijo de Kast

Los comentarios de Sebastián Dávalos sobre lo que publica el diputado José Antonio Kast Adriasola (Partido Republicano) se han convertido en un comportamiento habitual en él.

Esta semana, el hijo de la expresidenta Michelle Bachelet volvió a ironizar, a través de X, con las declaraciones del hijo del Presidente José Antonio Kast.

El parlamentario comentó las irregularidades en torno a la Beca Vocación de Profesor dadas a conocer por Ex-Ante. “Otro caso de deudas no cobradas (...). La forma de administrar está cambiando, pero también tiene que cambiar la actitud de quien asume un compromiso”, escribió.

“Imagínate no pagar lo que corresponde.... Y mudarte a Panamá”, respondió Dávalos, en referencia a su vinculación a empresas panameñas.

Antes de eso, el diputado Kast cuestionó: “La suegra y cuñados de Camila Vallejo en salud, hermanas de Antonia Orellana en cultura, la fundación de la familia de Miguel Crispi en Junaeb. Y esos son solo algunos”, en referencia a un reportaje de El Líbero sobre la red de cercanos al expresidente Gabriel Boirc que recibieron recursos públicos durante ese gobierno.

“Un poco de opinión en ese tejado de vidrio”, respondió el exdirector del Área Sociocultural de la Presidencia.

Exministros de Piñera de clases en Harvard

A fines de julio, La Tercera daba cuenta de que Enrique Paris, exministro de Salud en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, volvería a las aulas como estudiantes tras 36 años para participar del seminario internacional para líderes en salud “Building Strong Health Systems for the Future” (“Construyendo sistemas de salud resilientes para el futuro”) impartido en la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de la prestigiosa Universidad de Harvard, Estados Unidos.

A ese programa se sumó Karla Rubilar, también exministra de Piñera, como vocera y luego a cargo de Desarrollo Social y Familia. En la instancia, ambos compartieron con autoridades y exautoridades de países de Latinoamérica como Paraguay, Argentina, Colombia, México, Ecuador, Costa Rica, Perú, así como provenientes de países de África y Medio Oriente.

Entre los temas abordados, destacaron la importancia de la economía y el financiamiento para el fortalecimiento de los sistemas de salud, junto con el análisis de experiencias concretas de transformación y cobertura sanitaria en América Latina, como los casos de Colombia, Argentina y Perú.

Uncle Luciano

Al estilo “uncle Sam”, los principales liderazgos de Evópoli comenzaron una reclutación de militantes en la Región del Biobío, donde la colectividad acumula 1.339 adherentes, de acuerdo a registros del Servel. A modo de comparación, RN tiene 4.000 en la misma región.

El senador Luciano Cruz-Coke (actual timonel), el exministro Gonzalo Blumel y la secretaria general, Macarena Cornejo, subieron sus rostros a redes sociales con el índice dirigido hacia la cámara. “Te necesito en la juventud Evópoli”, “Chile te necesita”, se lee en la publicación, acompañada por la canción “In the navy” de Village People.

El post hace referencia a la emblemática campaña de reclutamiento del gobierno de Estados Unidos durante períodos de guerra, que usaba como eslogan “I want you for U.S army” (te quiero a ti en el Ejército estadounidense).