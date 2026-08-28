“Reincide en conductas lesivas para la industria”: la denuncia con que la U exige la máxima pena contra Javier Correa

Este lunes, durante la tarde, Universidad de Chile ingresó en el Tribunal de Disciplina una denuncia contra Javier Correa. El delantero, que fue clave en la victoria del Cacique por 2-1 frente a los azules, en el duelo jugado en el Estadio Nacional, realizó gestos obscenos contra la parcialidad estudiantil que no dejaron indiferente a la concesionaria que maneja los destinos de club.

Por lo mismo, en el documento de tres hojas, al que tuvo acceso El Deportivo, la U exige la máxima pena que establece el código de procedimientos y penalidades: tres fechas de castigo. La misiva va firmada por Cecilia Pérez, la presidenta de Azul Azul e Ignacio Asenjo, el gerente general. El jugador ya fue notificado y deberá presentarse el próximo martes al tribunal a presentar sus descargos.

“Que, encontrándome dentro de plazo y en virtud de lo dispuesto en los artículos 18° N° 6, 19° y 20° del Código de Procedimientos y Penalidades de la ANFP, vengo en interponer denuncia en contra del jugador JAVIER ALEJANDRO CORREA, del Club Social y Deportivo Colo-Colo, por la conducta antideportiva y tipificada en el artículo 63° letra B N° 3 del mismo cuerpo normativo, solicitando desde ya que se le aplique la sanción máxima contemplada para dicha infracción, esto es, tres (3) juegos de suspensión, conforme a los anteceden", comienza diciendo el escrito que ya está en las oficinas del Tribunal de Disciplina.

Luego, Azul Azul detalla los hechos ocurridos en el reducto de Ñuñoa, que le permitió al Cacique sacar una ventaja de 13 puntos en la tabla de posiciones.

“En el marco de dicho encuentro, el jugador Javier Correa, una vez finalizado el encuentro, se dirigió deliberadamente hacia el sector de galería norte del recinto —ocupado en su integridad por hinchas de Universidad de Chile— y ejecutó, de cara a dicho público, un movimiento pélvico reiterado de inequívoca connotación sexual, acompañado de gesticulación provocativa”, acusa el club.

Correa celebra el gol que le dio el triunfo a Colo Colo en el Superclásico. Foto: Andrés Piña/Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Universidad de Chile, de paso, aclara que no duda en que el atacante quiso insultar a sus fanáticos. “Carácter deliberado y dirigido de la acción. No se trató de un desahogo espontáneo ni de un gesto ambiguo susceptible de interpretación alguna. El jugador se dispuso hacia el sector de la hinchada rival, orientó su cuerpo hacia ella y sostuvo el gesto el tiempo suficiente para asegurar su percepción por parte del público, lo que revela un ánimo directo de provocación y escarnio”, establece.

“La conducta quedó registrada íntegramente en diversos medios y a la fecha ha sido ampliamente difundida en el territorio nacional, alcanzando amplia viralización en redes sociales y cobertura en los principales medios deportivos del país, los que la calificaron uniformemente como un “gesto obsceno” dirigido contra la hinchada de Universidad de Chile", complementa.

“La acción se produjo en el partido de mayor sensibilidad del calendario nacional, en un recinto con aforo masivo y sin presencia de simpatizantes de Colo-Colo, en el instante inmediatamente posterior a una definición deportiva adversa para el público local y destinatario del gesto. En ese escenario, la provocación de un jugador profesional hacia la galería no constituye una anécdota, sino un factor objetivo de alteración del orden y de riesgo para la seguridad del espectáculo, cuya evitación es precisamente el bien jurídico que la norma infringida busca resguardar”, agrega.

En el escrito, incluso, acusan a Javier Correa de reincidencia. El atacante ya había sido sancionado con tres fechas tras sus fuertes descargos contra el árbitro Nicolás Gamboa, a quien acusó de perseguir a Colo Colo.

“El artículo 54° N° 1 del Código considera agravante de responsabilidad “el haber sido sancionado anteriormente por infracciones de mayor penalidad”. El denunciado registra una sanción reciente y de superior entidad: con fecha 24 de junio de 2026, la Primera Sala de este Honorable Tribunal lo sancionó con cuatro (4) juegos de suspensión por infracción al artículo 68° letra a) del Código, a raíz de declaraciones ofensivas contra el árbitro señor Nicolás Gamboa, sanción que fue rebajada a tres (tres) partidos por la Segunda Sala de este Honorable Tribunal. Se trata, por tanto, de un jugador que reincide en conductas lesivas para la industria y corrección del espectáculo dentro del mismo semestre, lo que impide toda consideración de ocasionalidad y justifica el extremo superior del rango punitivo", cierra.

Colo Colo reacciona

Aníbal Mosa, el presidente de Blanco y Negro, manifestó su molestia y arremetió contra Universidad de Chile tras conocer la denuncia.

“Las cosas que ocurren, este tipo de celebraciones, deberían quedar en la cancha”, dijo. “Para nosotros fue una sorpresa que se llevara fuera de la cancha esta discusión. Decepcionado, porque una institución como la Universidad de Chile también debe aceptar sus derrotas cuando son en cancha“, añadió.

Por otra parte, Mosa recordó un polémico gesto realizado por Marcelo Díaz en el Monumental, en el Superclásico en 2011: “Hemos tenido situaciones, han habido jugadores, el mismo Marcelo Díaz hizo un ‘Pato Yáñez’ en el Monumental, en nuestra casa y nosotros no hicimos nada. Cada vez que nos ha tocado perder con Universidad de Chile nos hemos ido calladitos, hemos aceptado la derrota, y en cierta manera, el partido ya terminó, ya lo ganamos y debería quedar ahí“, indicó.

También prefirió no entrar en detalles sobre algún diálogo con Cecilia Pérez y se refirió a la fotografía que se sacó el propio Díaz con un lienzo posterior al partido: “Las conversaciones con presidentes prefiero mantenerlas en privado, pero, efectivamente, los podríamos denunciar por el lienzo de Marcelo Díaz. Pero en esta actividad se gana o se pierde en los 90 minutos y querer sacar ventana, con situaciones que son parte del folclore...“. En el Cacique, de momento, descartaron denunciar al jugador que se retira esta temporada del fútbol.

Mosa remarcó la hostilidad que se suele vivir en este tipo de partidos: “Imagínate que nuestros jugadores estaban con 47 mil personas jugando en contra. Nos putearon todo el partido, estábamos delante de la gente de la Universidad de Chile, me sacaron la madre mil veces, nos putearon a todos los directores. Pero nosotros nos quedamos callados, entendemos que es parte de la actividad, parte del espectáculo“, complementó.

Finalmente, dio detalles de los pasos a seguir para la defensa de Correa en el Tribunal: “Son parte de los gestos que hace el delantero y tenemos antecedentes. Esto fue casi 20 minutos después que terminó el partido, donde ya la hinchada que estaba tras la cámara que era nuestra, porque se lo hace a la cámara nuestra no a los hinchas, porque ya se habían ido. Prepararemos los descargos y la defensa para el próximo martes”, cerró.